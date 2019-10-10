 Рада перейдет к обычному режиму работы после рассмотрения всех законопроектов, которые Зеленский определил как неотложные, - Разумков

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Его попросили прокомментировать просьбу премьер-министра Украины Алексея Гончарука "замедлить "турборежим" и быть более прогнозируемым".
"Мы обязательно прислушаемся. Думаю, что это было хорошее предложение от правительства. И Верховная Рада воспользуется этим советом. Мы и сами говорим о том, что у нас есть пакет первоочередных законопроектов, которые были определены президентом как неотложные еще 29 августа. Почти весь перечень вопросов мы проработали. Нам осталось немного из этого пакета. А дальше перейдем к обычному режиму работы", – сказал Разумков.
Он выразил надежду, что законопроекты, которые будут предлагаться в дальнейшем, будут качественными.
RUNAWAY Diesel !
В youtube полно видео на эту тему. Например, вот (одно из моих любимых):
Runaway diesel
Вот еще
Дизель в разнос
Лечится перекрытием доступа кислорода дизелю, то есть денег для Квартала.
Если вовремя не перекрыть, то рванет, что дизель, что Квартал.