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 Политика Украины
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Все про:ВР (23819) Разумков Дмитрий (235)

 Рада перейдет к обычному режиму работы после рассмотрения всех законопроектов, которые Зеленский определил как неотложные, - Разумков

По словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, к обычному режиму работы парламента перейдет, когда рассмотрят все законопроекты, которые 29 августа отметил как неотложные президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Его попросили прокомментировать просьбу премьер-министра Украины Алексея Гончарука "замедлить "турборежим" и быть более прогнозируемым".

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"Мы обязательно прислушаемся. Думаю, что это было хорошее предложение от правительства. И Верховная Рада воспользуется этим советом. Мы и сами говорим о том, что у нас есть пакет первоочередных законопроектов, которые были определены президентом как неотложные еще 29 августа. Почти весь перечень вопросов мы проработали. Нам осталось немного из этого пакета. А дальше перейдем к обычному режиму работы", – сказал Разумков.

Он выразил надежду, что законопроекты, которые будут предлагаться в дальнейшем, будут качественными.

Источник: https://censor.net.ua/n3153131
 
   
 Топ комментарии
 
вообще дебильная практика. "давайте примем законы быстро а потом если что внесем изменения". а зачем? а нельзя вначале проработать закон а потом принимать и уже не изменять его? для чего этот "вал по плану" (кто из совка должен помнить что это такое)?
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Ага, "турборежим", как же.
RUNAWAY Diesel !
В youtube полно видео на эту тему. Например, вот (одно из моих любимых):
Runaway diesel

Вот еще
Дизель в разнос

Лечится перекрытием доступа кислорода дизелю, то есть денег для Квартала. Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 4952
Если вовремя не перекрыть, то рванет, что дизель, что Квартал. Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 5825
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вообще дебильная практика. "давайте примем законы быстро а потом если что внесем изменения". а зачем? а нельзя вначале проработать закон а потом принимать и уже не изменять его? для чего этот "вал по плану" (кто из совка должен помнить что это такое)?
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Ага, "турборежим", как же.
RUNAWAY Diesel !
В youtube полно видео на эту тему. Например, вот (одно из моих любимых):
Runaway diesel

Вот еще
Дизель в разнос

Лечится перекрытием доступа кислорода дизелю, то есть денег для Квартала. Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 4952
Если вовремя не перекрыть, то рванет, что дизель, что Квартал.
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нельзя . если прорабатывать и обсуждать перед принятием то может даже и для трускавецких в мозгах . что то начнёт появляться поэтому и нужен вал на опережение .
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Скажений принтер закінчиться коли слуги вичерпають всі проекти законів розроблені папірєдніками.
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последнее предложение особенно доставило. т.е. выходит, что даже спикер сам признает, что до настоящего времени работали в режиме "косо-криво, лишь бы живо"? вот ЗАЧЕМ было нужно НЕОТЛОЖНЫЕ законы принимать некачественными? они же либо работать не будут, либо вред принесут. идиоты у власти! а тип государства, который они строят - идиократия.
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Хочуть почати "с чистого листа" і поставити з ніг на голову. Це колорадські жуки.
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закон о крепостном праве будут рассматривать?
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а Киве разрешат дрочить на трибуне или придется как прежде прятаться ? Рада перейде до звичайного режиму роботи після розгляду всіх законопроєктів, які Зеленський визначив як невідкладні, - Разумков - Цензор.НЕТ 8618
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Закон один для всех, или всем-можно , или всем-нельзя
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ну не совсем так . для депутатов он один а для обычных людей другой
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когда Зеленский сбежит с Украины в Ростов, нужно будет одним указом отменить всю ту ***** что при нём напринимали зелибобики
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депитуты "Слуга урода" пишут законопроекты..

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Прийдет время собирать камни,и тогда спросят ну и сделал этот режим.
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