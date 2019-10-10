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 Политика Украины, Общество
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 Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ

9 октября новый Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов провел рабочую встречу с послами и руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки" - Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководителями представительства ЕС в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также была проведена встреча с руководством Представительства НАТО в Украине и Консультативного Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Во время встреч Председатель СБУ презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования СБ Украины, а также рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления.

Кроме того, он проинформировал о новом Законе "О Службе безопасности Украины", который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины, и то, каким образом он будет способствовать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью Службы.

Баканов отметил, что в результате реформы Служба получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетна. Это означает прекращение рудиментарной практики политической ангажированности и коррупции, зато же главной задачей будет исключительно противодействие угрозам государственной безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В следующем году штат СБУ сократится на тысячу человек, - Баканов

В продолжение мероприятия Баканов объяснил, что это будет достигнуто путем переориентации приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, которые динамично меняются и становятся все более сложными.

Он отметил, что СБ Украины должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности службу, защищать украинцев и руководствоваться четкими моральными принципами и ценностями.

"У украинского народа есть запрос на честность и подотчетность власти и ее институтов, поэтому СБ Украины может стать в авангарде этой новой эры. Раньше большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов, поэтому большая часть общества чувствовала себя недостаточно защищенной и отвергнутой. Именно это мы хотим изменить. Мы рассказываем о своих ценностях, а также о шагах по реализации реформы, поскольку видим в этом путь к углублению доверия и улучшения понимания работы, которую мы выполняем. Устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит Президент Украины", - отметил Баканов.

Председатель Службы выразил убеждение, что четко определены задачи и компетенция, демилитаризация подразделений, а также усиленный общественный контроль станут началом программы реформ и позволят ее запустить еще до принятия нового закона. В то же время, это станет первым этапом к внедрению новой гибкой структуры, приведет к сокращению численности личного состава, а также улучшение условий работы и подготовки действующих и новых сотрудников Службы.

Баканов попросил у международного сообщества терпения, ведь сложные реформы не осуществляют быстро, а также поддержки для украинской спецслужбы на ее пути к статусу надежного партнера в системе международной безопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3153129
 
   
 Топ комментарии
 
Вчора вже отримали довіру, Зєбєня спалив кантору сказав, що всі прослуховують!
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на днях по дискавери смотрел "золотую лихорадку". кто не в теме - цикл передач (уже 10 сезонов) как на аляске добывают золото в режиме реал-тайм. т.е. реальные люди вкладывают деньги, собирают бригаду, покупают оборудование и добывают золото.
так вот. 8 или 9 сезон. У одной компании все идет хорошо. есть грамотный бригадир который прошел путь от экскаваторщика до начальника. люди вменяемые, владелец доволен. все работает. иногда ломается оборудование, иногда какие то терки с владельцем земли но в целом прииск работает хорошо и обьемы добытого золота растут. И тут у бригадира заболевает мама и он вынужден уехать. Вместо него по знакомству владелец берет молодого энергичного "менеджера". который своей бездумной деятельностью за два месяца развалил все. развалил именно тем что предлагал и внедрял бездумные инициативы. Когда вернулся старый бригадир (его об это просила вся бригада старателей) он был в шоке. Как за два месяца развалить успешное работающее предприятие просто своими идеями "все изменить" и "все не так как раньше".
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я тебе открою страшную тайну. и у нас можно покупать землю не сельхоз.назначения.
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Вчора вже отримали довіру, Зєбєня спалив кантору сказав, що всі прослуховують!
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Що тут коментувати ? Дружбанчик Зєлєнского з 95 кварталу ,який дупля не нарізає з діяльності спецслужб,зібрався щось там реформувати.Воно зможе тільки розвалити і знищити.
Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ - Цензор.НЕТ 7624
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шо то у зебилов в голове не так - ну если они сначала кому то ,а не украинскому обществу, показывают свои планы
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"Раньше большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов.."
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на днях по дискавери смотрел "золотую лихорадку". кто не в теме - цикл передач (уже 10 сезонов) как на аляске добывают золото в режиме реал-тайм. т.е. реальные люди вкладывают деньги, собирают бригаду, покупают оборудование и добывают золото.
так вот. 8 или 9 сезон. У одной компании все идет хорошо. есть грамотный бригадир который прошел путь от экскаваторщика до начальника. люди вменяемые, владелец доволен. все работает. иногда ломается оборудование, иногда какие то терки с владельцем земли но в целом прииск работает хорошо и обьемы добытого золота растут. И тут у бригадира заболевает мама и он вынужден уехать. Вместо него по знакомству владелец берет молодого энергичного "менеджера". который своей бездумной деятельностью за два месяца развалил все. развалил именно тем что предлагал и внедрял бездумные инициативы. Когда вернулся старый бригадир (его об это просила вся бригада старателей) он был в шоке. Как за два месяца развалить успешное работающее предприятие просто своими идеями "все изменить" и "все не так как раньше".
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ты бы лучше обраитл внимание, что даже на Аляске можно покупть землю, а у нас такие как ты до сих пор не разрешают.
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я тебе открою страшную тайну. и у нас можно покупать землю не сельхоз.назначения.
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у нас никакую землю покупать нельзя, потмоу что нет РЫНКА земли.
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ты идиот? в Украине давно существует право купить землю не сельхоз.назначения. "рынок земли" касается именно земель сельхоз.назначения.
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баран, даже твой дом стоит не на твоей земле.
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баран ты. потому что мой многоэтажный дом мне не принадлежит. А вот документы на землю на которой у меня стоит моя дача у меня есть и это земля именно моя. точно также и с частными домами. рот закрой если не в теме.
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любой дом и любое здание стоят на земле не принадлежащей собтвенику. Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ - Цензор.НЕТ 2324
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ты точно в Украине живешь? я тебе повторяю - у меня документы на владение землей есть. на ознакомься дятел

https://megamakler.com.ua/articles/etapy-pokupki-zemelnogo-uchastka-ot-vybora-do-sdelki/
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ты барана в квадрате. Владеь это не значит иметь в собсвености.Ты не можешь продпть эту землю.
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идиот сцк. я и купить и продать могу. я уже это делал!
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шо ты дедал, если сам сказал что у тебя нет земли! Даже дом общественный Баканов на зустрічі з послами G7 та керівництвом представництва НАТО і КМЕС презентував концепцію реформування СБУ - Цензор.НЕТ 9280
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Блть я так и знал что у тебя мозг размером с грецкий орех

"А вот документы на землю на которой у меня стоит моя дача у меня есть и это земля именно моя. точно также и с частными домами"
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Дача это подачка для нищих, от тех у кого есть офшоры.
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я понял. у тебя и дачи нет
ты нищеброд...
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у меня 5 га паев в аренде. Не могу продать из за порхоботов как ты. Спасибо Зеле, он скоро это сломает.
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А ха ха ха ха..... "5 га в аренде"
на сколько лет ты их отдал лешенец? на 20? 30? срок аренды уже истек? пока не истечет хер ты что то продашь. тебя опять нае..ли
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каждый год продлеваю договор, жду когда порохоботы сдохнут.
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так у тебя земля сельхоз.назначения. о чем я тебе и сказал сразу
но до тебя не доходит. ты типичный зебуин
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другой земли не бывает, только пустыня в Изралие который ты ставишь всем в пример.
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А ха ха ха ха. сцк какое же ты дремучее. "не бывает". блин... и это пытается пучить из себя непонятно что.. я трачу время на невежу и откровенного дебила... нахер
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Я теж, але найбільші вороги зняття мораторію це Зебіли і свідки сєкти Юлі. Ти якийсь унікальний...
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Літінант-рехворматор всесвітнього машштабу.
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//"Баканов отметил, что в результате реформы Служба получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетна//"

Очередной лозунг!
Смешно!
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Можно форму поменять на более веселую, здание на Владимирской перекрасить! Уроки танцев начать в ведомстве!!! Или просто разогнать!!! Зачем нам Секретная Полиция??? Кругом же друзья???!!!
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Чесними можуть бути лише патріоти країни, а не своєї кишені, чи навіть сім'ї, якщо на них можуть впливати їхні шестирічні сини. Але такі Баканову вочевидь не потрібні. Бо патріоти справді служитимуть лише інтересам країни.
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Подарки показал которыми он со святым цуркисом обменялся?
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