 Баканов на встрече с послами G7 и руководством представительства НАТО и КМЕС презентовал концепцию реформирования СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Также была проведена встреча с руководством Представительства НАТО в Украине и Консультативного Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).
Во время встреч Председатель СБУ презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования СБ Украины, а также рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления.
Кроме того, он проинформировал о новом Законе "О Службе безопасности Украины", который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду Украины, и то, каким образом он будет способствовать улучшению имеющейся законодательной базы и надзора за деятельностью Службы.
Баканов отметил, что в результате реформы Служба получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетна. Это означает прекращение рудиментарной практики политической ангажированности и коррупции, зато же главной задачей будет исключительно противодействие угрозам государственной безопасности Украины.
В продолжение мероприятия Баканов объяснил, что это будет достигнуто путем переориентации приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, которые динамично меняются и становятся все более сложными.
Он отметил, что СБ Украины должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности службу, защищать украинцев и руководствоваться четкими моральными принципами и ценностями.
"У украинского народа есть запрос на честность и подотчетность власти и ее институтов, поэтому СБ Украины может стать в авангарде этой новой эры. Раньше большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов, поэтому большая часть общества чувствовала себя недостаточно защищенной и отвергнутой. Именно это мы хотим изменить. Мы рассказываем о своих ценностях, а также о шагах по реализации реформы, поскольку видим в этом путь к углублению доверия и улучшения понимания работы, которую мы выполняем. Устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит Президент Украины", - отметил Баканов.
Председатель Службы выразил убеждение, что четко определены задачи и компетенция, демилитаризация подразделений, а также усиленный общественный контроль станут началом программы реформ и позволят ее запустить еще до принятия нового закона. В то же время, это станет первым этапом к внедрению новой гибкой структуры, приведет к сокращению численности личного состава, а также улучшение условий работы и подготовки действующих и новых сотрудников Службы.
Баканов попросил у международного сообщества терпения, ведь сложные реформы не осуществляют быстро, а также поддержки для украинской спецслужбы на ее пути к статусу надежного партнера в системе международной безопасности.
так вот. 8 или 9 сезон. У одной компании все идет хорошо. есть грамотный бригадир который прошел путь от экскаваторщика до начальника. люди вменяемые, владелец доволен. все работает. иногда ломается оборудование, иногда какие то терки с владельцем земли но в целом прииск работает хорошо и обьемы добытого золота растут. И тут у бригадира заболевает мама и он вынужден уехать. Вместо него по знакомству владелец берет молодого энергичного "менеджера". который своей бездумной деятельностью за два месяца развалил все. развалил именно тем что предлагал и внедрял бездумные инициативы. Когда вернулся старый бригадир (его об это просила вся бригада старателей) он был в шоке. Как за два месяца развалить успешное работающее предприятие просто своими идеями "все изменить" и "все не так как раньше".
https://megamakler.com.ua/articles/etapy-pokupki-zemelnogo-uchastka-ot-vybora-do-sdelki/
"А вот документы на землю на которой у меня стоит моя дача у меня есть и это земля именно моя. точно также и с частными домами"
ты нищеброд...
на сколько лет ты их отдал лешенец? на 20? 30? срок аренды уже истек? пока не истечет хер ты что то продашь. тебя опять нае..ли
но до тебя не доходит. ты типичный зебуин
Очередной лозунг!
Смешно!