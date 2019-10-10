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Все про:Беларусь (2900) ПАСЕ (1478) смертная казнь (82) США (15561)

 ПАСЕ призывает ряд стран, в том числе США и Беларусь, немедленно отменить смертную казнь

В Парламентской ассамблеи Совета Европы обратились с призывом к ряду стран отказаться от применения смертной казни.

Соответствующее заявление обнародовал комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Обращение приурочено к 17-му Всемирному дню против смертной казни, который отмечается сегодня, 10 октября.

"Комитет призывает такие страны, как США, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Марокко, а также Беларусь и Палестинскую автономию, ввести мораторий на смертную казнь и немедленно отменить ее на законодательном уровне", - заявили в ПАСЕ.

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В ассамблее напомнили, что в 2018 году в 50 странах к казни приговорили минимум 19 тыс. человек, 690 приговоров были приведены в исполнение.

Отметим, Беларусь остается последней страной Европы, где карают смертью.

Источник: https://censor.net.ua/n3153127
 
 
 Топ комментарии
 
Нвдо послать импотентов ПАСЕ и вводить смертную казнь.
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США не член ПАСЕ, остолопы. Тут каждый штат сам принимает решение. И хоть в моём штате смертной казни и нет- но если они будет в вопроснике- то я проголосую за.
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Нвдо послать импотентов ПАСЕ и вводить смертную казнь.
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В США смертную казнь используют для сделки с подозреваемым, когда он колется на пожизненное.
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На ПАСЕ всем уже насрать,когда увидели что им нужны только деньги страны-терориста
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краще би занепокоїлись тим, що рашка вбиває тисячами безневинних людей.
ублюдки європейські.... спонсори вбивці.
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США не член ПАСЕ, остолопы. Тут каждый штат сам принимает решение. И хоть в моём штате смертной казни и нет- но если они будет в вопроснике- то я проголосую за.
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Япония, Израиль, Иордания... тоже не члены ПАСЕ.
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Да- поэтому они всего лишь призывают. Но похоже- что эта ПАСЕ знает о США не больше вашего. Не нужно всех мерить по себе- это выглядит глупо. Я могу примерно объяснить- что я думаю об этом.
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Наоборот, смертную казнь нужно вернуть во все страны которые ее отменили. Ведь лучше умереть чем жить в изоляции от общества. У европейских партнеров остались привычки предков которые управляли концлагерями, в то время как США и Беларусь оплот демократии и прав человека. Это очевидно.
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Такова воля народа, выраженная на референдуме. И только народ имеет право ее отменить.
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мне пася очень напоминает прифуфыренную даму из множества тех , что важно ступали по мягким коврам райкомов , исполкомов времен совдепии , которые печатая и перенося бумажки из кабинета в кабинет чувствовали себя принцессой , но в голове держали мысль пред кем бы раздвинуть ноги и кому б продаться подороже , выбирая себе обьект пожирней и попузатей ! много важности и них.. ена пользы !
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Хіба це мудро, що вбивці-маньяки, педофіли виходять на волю і знову беруться за свою чорну справу. Хіба справедливо, що їхні жертви не живуть, а вони довічно їдять, п'ють, знають новини, читають книги, пишуть мемуари і не працюють. Скажених собак відстрілюють, а серійні вбивці не заслуговують, навіть, на таку легку смерть.
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Європа погрязла в боргах, аморальності і вседозволеності.
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