 ПАСЕ призывает ряд стран, в том числе США и Беларусь, немедленно отменить смертную казнь

Соответствующее заявление обнародовал комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Обращение приурочено к 17-му Всемирному дню против смертной казни, который отмечается сегодня, 10 октября.

"Комитет призывает такие страны, как США, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Марокко, а также Беларусь и Палестинскую автономию, ввести мораторий на смертную казнь и немедленно отменить ее на законодательном уровне", - заявили в ПАСЕ.

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В ассамблее напомнили, что в 2018 году в 50 странах к казни приговорили минимум 19 тыс. человек, 690 приговоров были приведены в исполнение.

Отметим, Беларусь остается последней страной Европы, где карают смертью.