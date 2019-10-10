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 Сегодня при участии Героя Украины Игоря Гордийчука для школьников проведут "Урок мужества" в формате онлайн

10 октября 2019 МОН совместно с Минобороны впервые проведут в Украине "Урок мужества" в формате онлайн. Мероприятие состоится при участии Героя Украины Игоря Гордийчука.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

К уроку смогут приобщиться школьники, студенты и все желающие.

Он стартует в 14:00 и будет доступен по ссылке.

В ведомстве отметили, что подобные встречи вместе с военнослужащими планируется проводить ежемесячно в течение учебного года.

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В частности, на уроках говорить об украинской армии, формирование положительного имиджа солдата, подвиги военных и тому подобное. Кроме этого, участников познакомят с военными вузами.

В Минобразования также напомнили, что начинается подготовка Нацстратегии по защите детей в Интернете - родители и дети могут присоединиться, пройдя простой опрос.

Источник: https://censor.net.ua/n3153125
 
   
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