EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  325  17
Материалы по теме:
Все про:миротворцы (837) Донбасс (19607) Брок Эльмар (28)

 Миротворцы на Донбассе помогли бы Украине восстановить контроль над границей, - Брок

В случае принятия решения об отправке международной миротворческой миссии на Донбасс она должна помочь Киеву восстановить контроль над всем участком границы с РФ.

Об этом советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок заявил корреспонденту "Укринформа" на полях форума Salzburg Europe Summit, информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, нам надо сотрудничать с ОБСЕ. Следует понимать, что эта миротворческая миссия также должна иметь целью помочь украинской власти восстановить контроль над границей", - заявил Брок, комментируя возможность направления на Донбасс миротворческой миссии.

В то же время политик указал на важность продолжения диалога между сторонами конфликта: "Никогда не отказывайтесь от переговоров. Говорить и еще раз говорить. Я не знаю, будет какой-то результат. И никто не знает. Но если не говорить, то точно никакого результата не будет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский собирается построить вал вокруг оккупированного Донбасса, если не добьется мира за один год

Как сообщалось, министр иностранных дел Вадим Пристайко 18 сентября на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС заявил, что миротворческая миссия ООН может стать следующим шагом, если урегулирования на Донбассе не удастся добиться с помощью Минских соглашений.

Источник: https://censor.net.ua/n3153123
 
 
 Топ комментарии
 
Забор бетонный, шесть метров высотой, и колючку поверху под напряжением. На ближайшие 50 лет минимум. Ещё одна чёрная дыра на карте мира; ну что ж, таков "русский мир" - куда бы он ни пришёл, везде Абхазия получается.
Всё это "миротворчество" - пустая трата времени.
 показать весь комментарий
 
Добросердечні люди можуть, звичайно, вважати, що існує якийсь оригінальний спосіб обеззброювати і перемагати противника без пролиття великої кількості крові, вони вільні також думати, що саме в цьому і полягають справжні досягнення мистецтва воювати. Звучить це привабливо, але на ділі є обманом, який необхідно викрити. Війна є вкрай небезпечна справа, в якій найгірші помилки походять від доброти.
- Карл Клаузевиц
 показать весь комментарий
 
Они, что бебилы там совсем????? Какие миротворцы??? Какая дипломатия???? Еще не один дипломат не выиграл войны. За 5 лет поросячего безальтернитивного Минска, ни один метр украинской земли не был освобожден. Переговоры в том же Минске по Нагорному Карабаху идут 28 лет Целое поколение выросло.... А результат в районе 0
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
казки бл...не розказуйте...очень озабочено
 показать весь комментарий
 
 
Добросердечні люди можуть, звичайно, вважати, що існує якийсь оригінальний спосіб обеззброювати і перемагати противника без пролиття великої кількості крові, вони вільні також думати, що саме в цьому і полягають справжні досягнення мистецтва воювати. Звучить це привабливо, але на ділі є обманом, який необхідно викрити. Війна є вкрай небезпечна справа, в якій найгірші помилки походять від доброти.
- Карл Клаузевиц
 показать весь комментарий
 
 
Сунь Цзи міг би запересити. Бо , наскільки я пам'ятаю, найуспішнішим воєначальником він вважав того, хто перемагає не вступаючи в битву.
 показать весь комментарий
 
Миротворці по Броку забезпечать Україні контроль над кордоном🤣 Читайте уважно його слова, бо Брок не говорить який це буде контроль, які це миротворці та якій Україні вони це забезпечать. Еслі Брок оказался не Брок, а так...
 показать весь комментарий
 
 
Забор бетонный, шесть метров высотой, и колючку поверху под напряжением. На ближайшие 50 лет минимум. Ещё одна чёрная дыра на карте мира; ну что ж, таков "русский мир" - куда бы он ни пришёл, везде Абхазия получается.
Всё это "миротворчество" - пустая трата времени.
 показать весь комментарий
 
 
А может просто загипнотизировать?
У раши нет правды,что и о чем с ней разговаривать?
Они понимают только силу
 показать весь комментарий
 
 
Они, что бебилы там совсем????? Какие миротворцы??? Какая дипломатия???? Еще не один дипломат не выиграл войны. За 5 лет поросячего безальтернитивного Минска, ни один метр украинской земли не был освобожден. Переговоры в том же Минске по Нагорному Карабаху идут 28 лет Целое поколение выросло.... А результат в районе 0
 показать весь комментарий
 
 
...миротворцы нато?...можна пробовать поэтапно.. прокацапские-нах-нах... Миротворцы на Донбассе помогли бы Украине восстановить контроль над границей, - Брок - Цензор.НЕТ 3668
 показать весь комментарий
 
 
Наоборот- они же нейтральные- но прозрачно намекают- что могут помочь именно Украине.
 показать весь комментарий
 
***** поставить перед фактом, если Оно дает добро на миротворцев на росийскоукраинской границе, значит он хочет мира. Если не дает добро значит Рашка сторона конфликта и не собирается оставлять прекращать войну. О чем дальше говорить и ездить на переговоры ето заниматься карманным бильярдом. От во время переговоров у нас гибнет больше людей чем в обычные дни. И то что вы там добились обмена нескольких десятков военнопленных не сравнится сколько у нас погибло из-за переговоров.
 показать весь комментарий
 
 
Заметте кто постоянно нагнетает вопрос дамбаса на первое место. Ето *****, сепары Мертвечук с рыгами и ************* европетухи. Украине нужно наоборот немного приглушить и призабыть вопрос дамбаса, и смириться что ето выгребная яма просуществует еще минимум 5-10 лет. Главное от нее отгородиться и не кормить, чтобы не завонялась вся Украина. Пускай ********* сама ее разгребает. Нам нужно крыс выловить для начала в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
Путин остался без глазьева.

Глазьев освобождён от должности советника президента РФ.

 показать весь комментарий
 
Ну если Украина не захочет забирать Донбасс назад- то миротворцы могу пока что временно сами поуправлять Донбассом. У них пенсия будет больше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх