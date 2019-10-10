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Все про:журналистика (2476) Зеленский (3178) СМИ (3232) Мендель (40)

 На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов, - Мендель

По подсчетам Офиса Президента, общение главы государства с прессой может продолжаться 10 часов.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому! Время на общение еще направляется", - написала она.

В комментариях Мендель утверждает, Офис Президента не пытался специально регулировать, какие СМИ смогут принять участие в марафоне, а какие – нет.

"Не попали в список, если￼ предоставляли больше людей от редакции, чем мы просили, если не было удостоверения журналиста, если написали после окончания срока аккредитации, если СМИ не зарегистрированы", - перечислила пресс-секретарь причины отказа в аккредитации.

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"Перечень очень разнообразен. Мы сами очень удивлены. По самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов", - добавила Мендель.

Ранее Офис Президента анонсировал в четверг, 10 октября марафон с участием Владимира Зеленского.

На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов, - Мендель 01

На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов, - Мендель 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153122
 
 
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прес-марафон...свято наближається..свято наближається
На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов, - Мендель - Цензор.НЕТ 7028
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какой богатый выбор будет у Мендельши спаринг-партнера))
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Тепер після пресконференції не буде марша Мендельсона, бо з'явиться маршбросок Юлії Мендель😋
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На пресс-конференции у неё не будет прямого телесного контакта с задающими вопросы.
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Породія на ху.ла. Готуємо віделки, лапшу знімати.
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Скажите ещё, что пуйло - первый, кто такое проделал.
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Пресс-марафон - це що за фігня? Що не можна зробити нормальну прес-конференцію для всіх бажаючих журналістів? Для кого ці понти ? Ааа, для зебілів, для них - «хороший понт дороже денег».
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Це вже не понти , це ідіотизм . Коли ж це скінчиться ? В Україні живуть не тільки зебіли придуркуваті !
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Мендель , пендель , коломойський ,зеленский ...БРРРР.
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