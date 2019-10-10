 На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов, - Мендель

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Аккредитовано более 300 журналистов. Мы только едем с работы. Ну что же, желаем удачи завтра всем журналистам и Владимиру Зеленскому! Время на общение еще направляется", - написала она.

В комментариях Мендель утверждает, Офис Президента не пытался специально регулировать, какие СМИ смогут принять участие в марафоне, а какие – нет.

"Не попали в список, если￼ предоставляли больше людей от редакции, чем мы просили, если не было удостоверения журналиста, если написали после окончания срока аккредитации, если СМИ не зарегистрированы", - перечислила пресс-секретарь причины отказа в аккредитации.

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"Перечень очень разнообразен. Мы сами очень удивлены. По самым скромным подсчетам, марафон может продолжаться 10 часов", - добавила Мендель.

Ранее Офис Президента анонсировал в четверг, 10 октября марафон с участием Владимира Зеленского.