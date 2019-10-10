 В Европарламенте хотят создать спецгруппу, чтобы помочь Украине достичь мира

Соответствующее предложение он озвучил в среду в Брюсселе в рамках пленарного заседания в ходе обсуждения украинского вопроса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мир – это дело не только Украины. Поэтому я предлагаю создать в Европейском парламенте специальную руководящую группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине, такую, как у нас есть по Brexit", - предложил политик.

Он напомнил коллегам, что Украина стала "жертвой российской агрессии из-за того, что они выбрали европейскую интеграцию".

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Кубилиус констатировал, что руководство Украины "ищет решение, которое бы помогло принести мир, безопасность и территориальную целостность, несмотря на тот факт, что ключи к миру не в Киеве, но в Кремле". "Мы должны отдать должное украинскому руководству за его волю искать мир, но мы не можем подталкивать его к выполнению каких-то нереальный формул", - сказал депутат, намекая на так называемую "формулу Штайнмайера".

Он также считает, что кроме этого, "выглядит так, что Украина становится жертвой президентской кампании в США".

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