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Все про:вооружение (3253) США (15550) Трамп (2530)

 У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп

Президент США Дональд Трамп, его страна демонстрирует не все вооружение, которое разрабатывает.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил 7 октября во время подписания торгового соглашения с Японией. Стенограмма встречи опубликована на сайте Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас разрабатывается невероятное новое оружие. У нас есть оружие, в которое никто не может поверить... Некоторое мы показываем, некоторое мы не показываем", – сказал Трамп.

Кроме того, он отметил, что США восстановили свое ядерное вооружение, а также строят подводные лодки, "о которых никто не мог даже подумать".

"Надеемся на Бога, что нам никогда не придется их использовать", – подчеркнул глава Белого дома.

В 2018 году США потратили на военные нужды $643,3 млрд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153119
 
 
 Топ комментарии
 
У нас есть такие приборы
Но мы вам о них не расскажем
(с)

Для чего такие заявления делать в принципе
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Ну все равно лучше это, чем ещё 20 раз о том как металлургия накроется если Ахметова трясти начать
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Дегенерат все никак не угомониться. Рыжий, тебе на выход!
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Это у Ким Чен Ына есть такое оружие, о котором даже США себе представить не может. У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 150 У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 150
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У нас есть такие приборы
Но мы вам о них не расскажем
(с)

Для чего такие заявления делать в принципе
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Щоб покормити лохторат і щоб "журналісти" мали роботу репостити
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Вже сьогодні на всіх екранах країни.

У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 1530
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Вінницькому водоканалу вимкнули світло, води немає по всенькій Вінниці. У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 2067
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Один уже вихвалявся "Бурєвєстніком" з атомним двигуном,,яких немає аналогів в мірє.
5 запусків і крім смажених науковців світ нічого не почув і не побачив,всі невдало
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Ну все равно лучше это, чем ещё 20 раз о том как металлургия накроется если Ахметова трясти начать
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Воно то канєшно.. "Обеспечьте 10 %, и капитал согласен на всякое применение, при 20 % он становится оживлённым, при 50 % положительно готов сломать себе голову, при 100 % он попирает все человеческие законы, при 300 % нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы"
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Сиреневым пламенем дышат большие кирпичные домны.
Противник на нашу погибель готовит подводные лодки.
Но мы тоже люди не промах. Мы прячемся в черные дыры.
У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем.
Аквалангисты - это не игра!
И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете.
Аквалангисты - это хорошо! (с)
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по примеру х#йла дрочит на свой "ядерный потанцевал"...
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Как вот они достали мудями мерится . Люди хотят просто мирно жить , может всех этих трампов, путиных,зеленских, макронов в один зоопарк собрать и пусть хреначат друг друга ?
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Трамп принял челендж у сказочного ? У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 4186
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Дональд, а на рояле своим оружием сыграть слабо ?
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"У нас есть такие приборы, о которых мы вам не расскажем!" (Аквалангисты, Манго-манго) У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 1995 У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 1995 У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп - Цензор.НЕТ 1995
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Донни, зачем нам что-то представлять, мы мультфильмов как Вова понаснимай и показывай.
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А тєм врємєнєм:
https://lenta.ru/news/2019/05/24/nuclearsubmarine/
«В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.»
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