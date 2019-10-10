 У США есть вооружение, которое никто даже представить себе не может, - Трамп

Об этом президент США Дональд Трамп заявил 7 октября во время подписания торгового соглашения с Японией. Стенограмма встречи опубликована на сайте Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас сейчас разрабатывается невероятное новое оружие. У нас есть оружие, в которое никто не может поверить... Некоторое мы показываем, некоторое мы не показываем", – сказал Трамп.
Кроме того, он отметил, что США восстановили свое ядерное вооружение, а также строят подводные лодки, "о которых никто не мог даже подумать".
"Надеемся на Бога, что нам никогда не придется их использовать", – подчеркнул глава Белого дома.
В 2018 году США потратили на военные нужды $643,3 млрд.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина получила от ЕС 18 млрд евро помощи, это в десятки раз больше, чем дает США, - Брок
(шутка)
Но мы вам о них не расскажем
(с)
Для чего такие заявления делать в принципе
5 запусків і крім смажених науковців світ нічого не почув і не побачив,всі невдало
Противник на нашу погибель готовит подводные лодки.
Но мы тоже люди не промах. Мы прячемся в черные дыры.
У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем.
Аквалангисты - это не игра!
И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете.
Аквалангисты - это хорошо! (с)
https://lenta.ru/news/2019/05/24/nuclearsubmarine/
«В сентябре 2018 года начальник сектора проектного отдела «Крыловского научного центра» Алексей Лицис связал отсутствие у России полноценного океанского флота и активное строительство «москитного» с несколькими «объективными» причинами, среди которых одной из важнейших выступило отсутствие серийных образцов морских энергетических установок, ранее импортируемых, в частности, с Украины.»