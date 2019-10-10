EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  269  29
Материалы по теме:
Все про:Евросоюз (12612) Могерини (418) Формула Штайнмайера (101)

 В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европейском парламенте подтвердила ожидания Брюсселя в отношении того, что так называемая "формула Штайнмайера" может привести к "некоторому прогрессу" с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме всеми сторонами.

Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, на котором обсуждался украинский вопрос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Могерини напомнила присутствующим о недавнем "важном развитии" в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группы.

"Результат заседания дискуссии Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 1 октября в Минске, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера" - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к некоторому прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы оставили Зеленского один на один с Донбассом, - Лукашенко

При этом Высокий представитель подчеркнула, что Минские договоренности "остаются центральными в достижении прочного мирного решения конфликта на востоке Украины". "Крайне важно поддерживать прогресс в разведении (сил. – Ред.) и строительстве моста в Станице Луганской. Нам необходимо прочное прекращение огня для достижения конечной цели - восстановления контроля Украины над всей ее территорией", - уверена Могерини.

Высокий представитель еще раз обозначила позицию ЕС: "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина". "ЕС будет продолжать удерживать эту позицию. За эти годы мы не останавливались в нашей работе, направленной на полное выполнение Минских договоренностей. Мы всегда были способны удерживать единство по этому вопросу. И я могу вам сказать, что пять лет назад многие делали ставки, что, сначала это будет невозможным, а потом – будет невозможным это удерживать. Но мы всегда были способны оставаться едиными, и я горда тем, что это было и остается правильным. Я уверена, что мы будем продолжать удерживать наше единство и в ближайшие годы", - заверила она.

Также на Цензор.НЕТ: Песков опроверг слова Пристайко, заявив что Кремль заинтересован в "реанимации" "нормандского формата"

Могерини также приветствовала недавний обмен заключенными. "Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и гарантировать свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Я уверена, что при поддержке этого парламента мы будем продолжать стоять на стороне Украины как самый близкий друг страны", - заключила Высокий представитель.

Источник: https://censor.net.ua/n3153118
 
 
 Топ комментарии
 
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!!! - московіт ні коли не піде з Ясинуватої, Кр.Балки, Спатрака, Старомихайлівки, Гольмівського, з висот на Світлодарці, з перифирії між Молодіжним та Михайлівк - а тим паче з частини Горлівки та Донецька!
НАЩО ВИ ДУРИТЕ НАРОД?НА КОГО РОЗРАХОВАНЕ ЦЕ ДЕШЕВЕ ШАПІТО ЗВ ВІДВОДОМ?

В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 914
 показать весь комментарий
 
Карта відступу (відведення військ) і "сірої зони" на сході. Пунктирна лінія - це лінія зіткнення на 11 березня 2016 року, дивіться заштриховану зону, ближня до нас (західна) межа - це і є лінія відступу (відведення) наших сил.

Светлик прицеплю, остальные здесь
 показать весь комментарий
 
От лица Украинского народа заявляю, что никогда Украинский народ не позволит Минским соглашениям воплотиться и никаких особых статусов и никаких федерализаций Украины никогда Украинский народ не допустит! И ни один президент этого не сможет протянуть! Так и передайте Могерини!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ!!! - московіт ні коли не піде з Ясинуватої, Кр.Балки, Спатрака, Старомихайлівки, Гольмівського, з висот на Світлодарці, з перифирії між Молодіжним та Михайлівк - а тим паче з частини Горлівки та Донецька!
НАЩО ВИ ДУРИТЕ НАРОД?НА КОГО РОЗРАХОВАНЕ ЦЕ ДЕШЕВЕ ШАПІТО ЗВ ВІДВОДОМ?

В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини - Цензор.НЕТ 914
 показать весь комментарий
 
 
Карта відступу (відведення військ) і "сірої зони" на сході. Пунктирна лінія - це лінія зіткнення на 11 березня 2016 року, дивіться заштриховану зону, ближня до нас (західна) межа - це і є лінія відступу (відведення) наших сил.

Светлик прицеплю, остальные здесь
 показать весь комментарий
 
 
как писал Макс Оттович заманивают в глубь территории страны - кутузовы
 показать весь комментарий
 
Угу. Главнокомандующий Зе-кутузов заманивает росийские войска в карпатские горы и под польскую артиллерию. Ухх мы им там покажем схроны бандеровцев.
 показать весь комментарий
 
Как дети малые . Сказки сочиняют , сами в них верят , и нам пытаются втюхать .
 показать весь комментарий
 
 
Ну так решите все сами , без Европы ...
 показать весь комментарий
 
Вы думаете , формула Штанмаера, это помощь ? Европа не нам помогает , а в первую очередь себе .
 показать весь комментарий
 
А почему вы думаете что кто то будет вам безвозиездно помогать ? Европа думает о себе и США впервую очередь думают о себе ...
 показать весь комментарий
 
А кто вам сказал , что нам помогают безвоздмездно ? Были даны гарантии в обмен на наш ядерный щит . Если падет Украина , то вы будете следующими .
 показать весь комментарий
 
Ваш ядерный щит или советский ? Мы то точно не падем , мы в НАТО и тут нет Донецка и Луганска ...
 показать весь комментарий
 
Если раковая опухоль прогрессирует то ето смотря для кого еще хорошо. Для опухоли может и хорошо но для организма вряд ли.
 показать весь комментарий
 
передайте Федерике нашу озабоченность.
 показать весь комментарий
 
 
В 2014 году нам тоже говорили что прогрес наступил и удалось избежать войны когда ВСУ вышли из крыма как побитые собаки без оружия. Потом нам говорили что прогресса добились в минске заключив перемирие еще когда Дебальцево было за Украиной но Петя дал команду прекратить стрелять и отвести артиллерию которая прикрывала наши войска в Дебальцево. Все что ети европроститутки нам советуют только набивает ихние карманы акциями газпрома. Нужно раз и навсегда уяснить что Украина нужа только украинцам и нам нужно всех поставить перед фактом что мы за свою землю будем рвать всех.
 показать весь комментарий
 
 
ВСУ в Крыму на 80% изменили воинской присяге. Остальные 20% были бы просто расстреляны если оказали сопротивление.
Порох спас страну, остановив дипломатией наступление врага, когда у Украины практически не было армии как таковой.
---
Бойся Пороха, Алекс. Ты ведь понимаешь что самые важные события впереди.
 показать весь комментарий
 
Насколько я помню массовая измена произошла когда Порох заявил про капитуляцию и вывод войск из крыма. Тогда только все поняли что Украина выходит из крыма навсегда и крымские проститутки в тельняшках которые там пустили корни начали искать другую работу. Если бы в самом начале были приняты жесткие меры, закрыта паромная переправа, блокирован севастополь, выдано оружие местным татарам под видом мобилизации было бы все совсем по другому. Как минимум можно было протянуть время и подтянуть десятки тысяч добровольцев с материка. Как бы там ни было у Украины было преимущество. Благодаря крымскому рельефу весь черноморский флот РФ там бесполезен, . Я еще раз утверждаю что ***** и сами кацапы боялись развязывать в крыму настоящую войну в чем они и признавались на своих форумах. Как минимум ето была бы третья чечня для них.
 показать весь комментарий
 
>Насколько я помню массовая измена произошла когда Порох заявил про капитуляцию и вывод войск из крыма.

Тебе бы от Альцгеймера таблеточек принять. Оккупация Крыма - конец февраля. А Порох стал Президентом в июне.
 показать весь комментарий
 
Ага, ты еще скажи что ручная собачка Юльки Турчинов сам управлял страной. Везде и обо всем договаривался Порох. И Порох ездил в крым разгонять и успокаивать крымких татар. Как сейчас помню как он им кричал что всех пересадит кто сделает правакации и мол не бушуйте, он обо всем уже договорился все будет в парядке.
 показать весь комментарий
 
никаких формул штайнмаера и минских соглашений! забудьте про них! Украинский народ никогда не даст этому произойти! Ищите дураков в других странах! Эти кремлевские планы никогда не осуществляться! Лучше усиливайте против России санкции за то, что она не выводит свои войска с территории Украины - с Крыма и Донбасса! Нужно усиливать санкции каждые пол года за то, что Россия не де-оккупирует Украинские земли! ЕС, Россия вам не друг! Россия - это ваш лютый враг!!! И страны подписанты Будапештского меморандума должны присоединиться к Армии Украины в войне с Россией!!!
 показать весь комментарий
 
 
Рога у тебя торчат, лахтинец. Уж очень ты буйный.
 показать весь комментарий
 
Интересно: чем именно небратья держат за бейцы всё "международное сообщество", если сумели даже через ООН пропихнуть этот "минск".
 показать весь комментарий
 
русская мафия! Русская мафия держит власть в Украине и России и США. и в других странах. Трамп связан с русской мафией и Джулиани друг лучший из русской мафии - это Сэм Кислин. Зеленский в США встречался с русской мафией в Нью-Йорке в ресторане "Русская чайная". Российская власть с русской мафией связана. И в других странах русская мафия имеет огромное влияние и связи с политиками. Все олигархи в СНГ и не только с русской мафией связаны. Украинские Олигархи - это смотрящие русской мафии. Тот же Фирташ был водителем Семена Могилевича. Посмотреть советую Леонида Ройтмана интервью. Там раскрывается про мафию. Также про Московские ОПГ посмотреть - Солнцевскую ОПГ. Всем правит мафия! За президентами и всеми олигархами и Украины и России стоит мафия.И в США они тоже развились.Мафия кругом всех контролирует! Мне кажется, что русская мафия приказала Украинским властям сдать Украину России, и они начали сдавать, а Украинский народ не дал этому произойти и восстали добровольцы и так далее и начали защищать страну не смотря на внутренних предателей и внешних захватчиков.
 показать весь комментарий
 
 
Те, що ви там собі думаєте, викликає у нас не більше: "глибокої стурбованості" і "крайньої занепокоєності...". "Деякий прогрес" засуньте собі в північний потік 2.
 показать весь комментарий
 
 
От лица Украинского народа заявляю, что никогда Украинский народ не позволит Минским соглашениям воплотиться и никаких особых статусов и никаких федерализаций Украины никогда Украинский народ не допустит! И ни один президент этого не сможет протянуть! Так и передайте Могерини!
 показать весь комментарий
 
 
Авжеж ! У вас продажних гейропейських буржуїнів тоді з`явиться надія на гешефти з кремлем
 показать весь комментарий
 
нєкоторий прогрєс - це як обєспокоєнность Запада - ілюстрація тому нєсколько обєспокоєний Ківа, сидячий в комфортній позі для в зактуках ВР
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх