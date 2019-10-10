 В ЕС ожидают, что "формула Штайнмайера" приведет к "некоторому прогрессу", - Могерини

Об этом она заявила, выступая перед депутатами Европейского парламента в рамках пленарного заседания, на котором обсуждался украинский вопрос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Могерини напомнила присутствующим о недавнем "важном развитии" в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группы.

"Результат заседания дискуссии Трехсторонней контактной группы, которое состоялось 1 октября в Минске, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера" - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к некоторому прогрессу в направлении полного выполнения Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

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При этом Высокий представитель подчеркнула, что Минские договоренности "остаются центральными в достижении прочного мирного решения конфликта на востоке Украины". "Крайне важно поддерживать прогресс в разведении (сил. – Ред.) и строительстве моста в Станице Луганской. Нам необходимо прочное прекращение огня для достижения конечной цели - восстановления контроля Украины над всей ее территорией", - уверена Могерини.

Высокий представитель еще раз обозначила позицию ЕС: "Крым – это Украина, Донбасс – это Украина". "ЕС будет продолжать удерживать эту позицию. За эти годы мы не останавливались в нашей работе, направленной на полное выполнение Минских договоренностей. Мы всегда были способны удерживать единство по этому вопросу. И я могу вам сказать, что пять лет назад многие делали ставки, что, сначала это будет невозможным, а потом – будет невозможным это удерживать. Но мы всегда были способны оставаться едиными, и я горда тем, что это было и остается правильным. Я уверена, что мы будем продолжать удерживать наше единство и в ближайшие годы", - заверила она.

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Могерини также приветствовала недавний обмен заключенными. "Мы продолжаем призывать Россию освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и гарантировать свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Я уверена, что при поддержке этого парламента мы будем продолжать стоять на стороне Украины как самый близкий друг страны", - заключила Высокий представитель.