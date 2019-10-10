 Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП

Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами, организовывающими акции протеста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост участника встречи Виктора Трегубова в Facebook.
"Саша Погребиський попросил его (Зеленского. – Ред.) передать привет Богдану и требовать от него извинений перед ветеранами. Ведь Богдан обвинил митингующих 6 октября в том, что они собирались за деньги. А ему - и другим присутствующим там ветеранам - немного обидно это слышать.
- Ребята, - говорит Зеленский своим характерным тоном, - 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% ... Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам", - написал Трегубов.
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По словам участника встречи, этим признанием президент "лихо порвал" установившийся было эмоциональный контакт с присутствующими.
"Одно из двух - или человек перед нами бросает слабый понт, неудачно убивая между нами клин, либо - что, может, и хуже - ему лапшу на уши вешают не только голландцы, но и собственные спецслужбы. Ну б ** дь. Нормально же общались. (Где-то в этот момент я понял, что "на б ** дь!" Говорю вслух, а не о себе, и сомкнул пасть)", - написал Трегубов.
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Зеля шкварится уже совсем не по-детски
чи збираєтесь ви піднімати питання виводу ворожих військ з Дебальцево,адже по Мінську Дебальцево має залишитись під нашим контролем?
-Це питання підніматись не буде
-Вибори на окупованих територіях будуть проводитись після того як наші війська зайдуть?
-Ні без наших військ(!)Фсьо
Луценко сел, насколько я помню, за незаконную слежку
Досить чужими руками воювати ,всіх у війсьмат і хай воюють безкінечно,якщо їм так хочется
Первый украинский фронт будет на Дамбассе, а Второй - Банковой
а может наоборот
Хотя, да, у этой акулы зубы отрастают быстрее, чем он произносит слова ( нет ,смыслового содержания в его вы"ерах нет)
але!
какая прослушка инакомыслящих ?
этот идиот по простоте душевной сам себе шьет дело.
Вова, когда тебя возьмут за жабры, эта прослушка бедет одной из статей
Как распознать жесты из категории «Я защищаюсь»
Человек находится в ситуации, когда ему нужно защититься от ваших нападок, все невербальные сигналы будут говорить о том, что он хочет заблокировать ваши попытки воздействовать на него. Характерная поза защиты - прямое тело, корпус несколько наклонен вперед, голова опущена, лоб направленна собеседника, глаза опущены. Человек пытается принять удар лбом,защититься от ваших слов. Такая поза помогает отразить негатив.
Эти потоки пропаганды обязательно надо пресекать
Как это делают в ЕС и в Штатах
Флажок просто уже достал, как и советы из-за рубежа
Вернись, родная.
И помоги стране
А страна поможет тебе стать .. гражданином
Граждане Украины давно живут по всему миру
Как и граждане других стран. Глобализация, 21 век
Крепостным не понять, понимаю 😁
Желательно без цитирования говногазетенки для совко-старперов "Русская Германия".
Штрафовали
Находили
Инфопространство на Западе во многом контролируется правоохранителям
За преступления в сети такие же наказания как и за преступления не в реале
Попробуй на штатовском форуме призвать к путям
А лучше поезжай в Штаты и оттуда попробуй
В ганчірочку мовчки, хто хоче з проглотом,ідем к Евроінтеграції.