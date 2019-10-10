 Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП

Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами, организовывающими акции протеста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост участника встречи Виктора Трегубова в Facebook.

"Саша Погребиський попросил его (Зеленского. – Ред.) передать привет Богдану и требовать от него извинений перед ветеранами. Ведь Богдан обвинил митингующих 6 октября в том, что они собирались за деньги. А ему - и другим присутствующим там ветеранам - немного обидно это слышать.

- Ребята, - говорит Зеленский своим характерным тоном, - 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% ... Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам", - написал Трегубов.

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По словам участника встречи, этим признанием президент "лихо порвал" установившийся было эмоциональный контакт с присутствующими.

"Одно из двух - или человек перед нами бросает слабый понт, неудачно убивая между нами клин, либо - что, может, и хуже - ему лапшу на уши вешают не только голландцы, но и собственные спецслужбы. Ну б ** дь. Нормально же общались. (Где-то в этот момент я понял, что "на б ** дь!" Говорю вслух, а не о себе, и сомкнул пасть)", - написал Трегубов.

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