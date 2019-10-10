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 Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что ему "кладут на стол записи", и что он знает, "кто с кем о чем договаривался" при организации акций протеста против формулы Штайнмайера.

Об этом глава государства заявил на встрече с ветеранами, организовывающими акции протеста, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост участника встречи Виктора Трегубова в Facebook.

"Саша Погребиський попросил его (Зеленского. – Ред.) передать привет Богдану и требовать от него извинений перед ветеранами. Ведь Богдан обвинил митингующих 6 октября в том, что они собирались за деньги. А ему - и другим присутствующим там ветеранам - немного обидно это слышать.

- Ребята, - говорит Зеленский своим характерным тоном, - 99% из вас нормальные люди. Но есть же 1% ... Короче, мне же тоже кладут на стол записи. Я знаю, кто с кем о чем договаривался и кто кому сколько платил. А привет Богдану я передам", - написал Трегубов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - Зеленский снова пошутил о Мендель. ВИДЕО

По словам участника встречи, этим признанием президент "лихо порвал" установившийся было эмоциональный контакт с присутствующими.

"Одно из двух - или человек перед нами бросает слабый понт, неудачно убивая между нами клин, либо - что, может, и хуже - ему лапшу на уши вешают не только голландцы, но и собственные спецслужбы. Ну б ** дь. Нормально же общались. (Где-то в этот момент я понял, что "на б ** дь!" Говорю вслух, а не о себе, и сомкнул пасть)", - написал Трегубов.

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Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 03
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 04
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 05
Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП 06

Источник: https://censor.net.ua/n3153117
 
   
 Топ комментарии
 
ЗЕбил у меня вызывает чувство омерзения. Это ничтожество, готовое стать в позу крестьянки перед криминальными авторитетами и смотрящими, а перед забитыми колхозниками изображать совкового партийного работника. Даже червяк не настолько мерзкий, как зеля
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Интересно, шо зебилов факт несанкционированной прослушки геть не бентежить
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Саме так зебіли продемонстрували, що вони за порушення громадянських прав.
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И это тот вариант, когда хочется "лайкнуть " автору поста на ФБ, НО! именно автору поста на ФБ
Зеля шкварится уже совсем не по-детски
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Біда в тому, що він зашкварює Україну.
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Ти походу зовсім без голови? Зайди і ще раз перечитай ЗЕбіл!
чи збираєтесь ви піднімати питання виводу ворожих військ з Дебальцево,адже по Мінську Дебальцево має залишитись під нашим контролем?
-Це питання підніматись не буде
-Вибори на окупованих територіях будуть проводитись після того як наші війська зайдуть?
-Ні без наших військ(!)Фсьо
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Доречі, хочу нагадати, що за Мінськом не тільки Дебаль наша, а й Докуч...Але нах воно треба конченому гордому сину термоса і порноакторки - йому треба закінчити війну на користь рф ціною України...
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Так все увы в теме. Президент камеру нюхает при всех, на пресухах ведет себя аля Добкин после колоны. Скоро вся страна наркологами станет, б...дь.
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зато теперь я я знаю что такое "испанский стыд"
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Да уж и с этими персонами вынужден общаться президент ...
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Почитал Трегубова о встрече ветеранов с Моникой. Ну как бы то, что я и думал - мальчик с завышенным самомнением, верит в то, что он "суперстар" прям во всем. По факту у руля нашей страны стоит "поймавший звезду" квнщик, свято верующий в то, что даже мочится он лимонадом.
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Пытается запугать, сволочь подх.уйловская.
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А несанкционированная прослушка - это не нарушение Конституционных прав и не уголовное преступление?
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зебилка себе на импичмент и тюрьму зарабатывает. сам того не ведая

Луценко сел, насколько я помню, за незаконную слежку
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Записи слушает, тексты шуток о себе корректирует, что еще, дайте ему выговориться и мы все узнаем)))))), и врагов не надо с таким керманычем))))
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Зеля давай дві хвилі мобілізації,кажи порохоботам,що ти їз почув.
Досить чужими руками воювати ,всіх у війсьмат і хай воюють безкінечно,якщо їм так хочется
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Зеля, мобилизуй дальше порохоботов -

Первый украинский фронт будет на Дамбассе, а Второй - Банковой
а может наоборот Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 4569
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ЗЕбил у меня вызывает чувство омерзения. Это ничтожество, готовое стать в позу крестьянки перед криминальными авторитетами и смотрящими, а перед забитыми колхозниками изображать совкового партийного работника. Даже червяк не настолько мерзкий, как зеля
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БЛИН! Прослушки! да ты просто читай о себе, слушай в открытую о себе - не играй из себя ***** , опустись на землю , на украинскую землю с ее реалиями а НЕ на сцену спектакля , где за кулисами тебя ждут Кислины Бени и прочая мразь
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АЛЕ! Він признав , що Богдан **** провокатор брехав про гроші, що віче організували ветерани... Він дихнув таки свіжим подихом спротиву , поспілкувавшись з ними - а що він там ніс з пересьору - то йому в мінус, ТІЛЬКИ ЙОМУ!
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Богдан: они там все порохоботики. Зуб даю!
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Челюсти хватит?
Хотя, да, у этой акулы зубы отрастают быстрее, чем он произносит слова ( нет ,смыслового содержания в его вы"ерах нет)
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Владимир Зеленский утверждает, что ему "кладут на стол записи", и что он знает, "кто с кем о чем договаривался" при организации акций протеста

але!
какая прослушка инакомыслящих ?
этот идиот по простоте душевной сам себе шьет дело.

Вова, когда тебя возьмут за жабры, эта прослушка бедет одной из статей
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оно шутить будет в "местах не столь отдаленных"
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Ахаа. А Меркель тоже капитулировала? У нее такое же лицо, как и у Порошенко Зеленский заявил, что читает прослушку разговоров участников акций протеста, - блогер после встречи в ОП - Цензор.НЕТ 260
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Дебил!
Как распознать жесты из категории «Я защищаюсь»

Человек находится в ситуации, когда ему нужно защититься от ваших нападок, все невербальные сигналы будут говорить о том, что он хочет заблокировать ваши попытки воздействовать на него. Характерная поза защиты - прямое тело, корпус несколько наклонен вперед, голова опущена, лоб направленна собеседника, глаза опущены. Человек пытается принять удар лбом,защититься от ваших слов. Такая поза помогает отразить негатив.
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Зе пійшов на кофлікт з ветеранами і прямо говорив, що їх прослуховує. Зрозуміло, що тепер він багатьох налаштував проти себе. Вперед до імпічменту, штейн.
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Интересно, шо зебилов факт несанкционированной прослушки геть не бентежить
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Саме так зебіли продемонстрували, що вони за порушення громадянських прав.
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Вони ж узаконюють її в беспрецидентних масштабах беззаконня
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Давно пора заняться информационной безопасностью страны. Тем более война.

Эти потоки пропаганды обязательно надо пресекать

Как это делают в ЕС и в Штатах
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И часто в Германии без санкции нелегально прослушивают телефоны?
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в Восточной Германии абсолютно всех граждан, но ГДР уже давно нет
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В той стране, где вы живете, потоки пропаганды реально мешают ?
Флажок просто уже достал, как и советы из-за рубежа
Вернись, родная.
И помоги стране
А страна поможет тебе стать .. гражданином
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Нашої вона нам тут? Нехай сидить в своїй Засранівкє на расєі.
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Я никогда не переставала быть гражданкой
Граждане Украины давно живут по всему миру

Как и граждане других стран. Глобализация, 21 век

Крепостным не понять, понимаю 😁
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эээ.... можно подробней, как в ЕС "пресекают потоки пропаганды"?
Желательно без цитирования говногазетенки для совко-старперов "Русская Германия".
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Запрещали пропагандисткие вбросы
Штрафовали
Находили

Инфопространство на Западе во многом контролируется правоохранителям
За преступления в сети такие же наказания как и за преступления не в реале

Попробуй на штатовском форуме призвать к путям
А лучше поезжай в Штаты и оттуда попробуй
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Хватает времени на такую муть? Мелочность и паранойя.
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Клоун-кривляка запугивает ветеранов,которые смерти в лицо смотрели! А пупок не развяжется?
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Ху#ло №2. Параноїк довбанутий, нє, обдовбаний більше підходить.
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Злякалась трохи, не буду приховувати, але ж як класно зроблено. Автору респект!
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то тогда он видимо знает что о нём думает 73% страны...уже...
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Щось не так, дебіли ??? Забули за кого більщість проголосувала ???

В ганчірочку мовчки, хто хоче з проглотом,ідем к Евроінтеграції.
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"ЗЕ, почему ты решил баллотироваться? - Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в роскоши, в коррупции и безделье! - И ты хочешь со всем этим бороться? - Зачем? Я хочу во всем этом участвовать!"(с)
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ну тобто зе підтвердив, що 99% туди вийшли не за гроші. Так а чого він тоді всіх міряє по 1%.
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