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 Байден публично призвал объявить Трампу импичмент

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за то, чтобы Конгресс объявил импичмент президенту страны Дональду Трампу.

"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал своей народ и совершил нарушения, наказание за которые - импичмент", - заявил он в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефакс-Украина. 

"Ему нужно объявить импичмент", - добавил Байден, слова которого приводят американские СМИ.

Позиция Байдена по этому вопросу интересна, поскольку именно он косвенным образом стал виновником проводимого Палатой представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.

Читайте также: Трамп не хочет, чтобы импичмент стал "темным пятном" в его биографии

Осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Происходящее - это не импичмент, а госпереворот", - Трамп

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме готовят стратегию реагирования на угрозу импичмента Трампа, - NBC

Источник: https://censor.net.ua/n3153116
 
   
 Топ комментарии
 
Уши кацапские спрячь. Сильно торчат даже из за прокси Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 1266
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У дедушки Джо уже истерика Сейчас самое разумное, что могут сделать демократы -- срочно снимать его и выдвигать нового кандидата.
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Может, тебе не ходить, учитывая кого твои соплеменйики привели к власти на вонючей московии?
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У дедушки Джо уже истерика Сейчас самое разумное, что могут сделать демократы -- срочно снимать его и выдвигать нового кандидата.
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Там ще є багато кандидатів, і він вже не перший у списку🤔
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кто багато?🤣🤣нет у демократов никого только пуки в пустоту
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Формально перегони продовжують усі кандидати. По єкзіт полам Елізабет Уорен на першому місці. Байден лише на третьому🤔
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Яка різниця. Чорний вже був. Не за горами і жінка, і гомік, і хиспанорозмовляючий🤔
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и будет как клинтонша посла бросила умирать🤣🤣
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Є різні жінки. Наприклад Маргарєт Тетчер.
Я нічого не знаю про Уорен. Чув тільки що вона збрехала про своїіндіанські корні.
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ты кричал будешь голосовать за байдена а то кризис нападет . Трамп слил его в унитаз до праймариз . Уорен шансов не имеет . Крикливая туповатая тетка . Тебе лучше на выборы не ходить , учитывая кого твои соплеменники привели к власти в Украине .
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Может, тебе не ходить, учитывая кого твои соплеменйики привели к власти на вонючей московии?
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Не знаю кого привели к власти твои соплеменники в московии , но в Азербайджане правит клан Алиевых с советских времен , а в Украине выбрали клоуна .
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русский, мне фиолетово, откуда ты. Но уж точно не тебе говорить людям в США, ходить им на выборы или нет.
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Я не дуже розумію вашого питання.
Тим більше не збираюсь запитувати про те коли і шо мені робити у тупого кацапського бота🤔
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поздно уже
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я не знаю кто такая эта петя парашенка, но удмурта в тебе я враз вычислил.
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окстись!!кого и на что менять??это америка детка!! Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 9557 байден ,,предполагаемый"кандидат а не утверждённый!!(так что никого не надо ни снимать ни смещать!!ни тем более убивать) Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 7146 Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 5521
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В окружении Трампа состояние близкое к панике.
Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопросах по импичменту.
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Никакой паники . Они обьявили что перестанут отвечать на запросы комиссии ибо не хотят тратить время по пусту .
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Ага, щаз. И не отказывается, а посылает их по известному адресу до тех пор, пока процедуру импичмента не инициируют официальным голосованием Палаты Представителей.
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Джо правильно делает, а если ты из-за поребрика забыл пословицы своей родины, я тебе напомню - Куй железо не отходя от кассы, не рой яму другому, а то сам в неё попадёшь. Пока приблатнённые чекисты со своим протеже садятся в клозет усё глубже.
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совсем умом дед тронулся🤣🤣
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Уши кацапские спрячь. Сильно торчат даже из за прокси
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Ну да, Байден с сынком крутили гешефты в Украине, Трамп призывает расследовать эту коррупцию, но прогрессистские СМИ (а там ТОЛЬКО такие) призывают наказать... Трампа.
Байден действует по классической схеме "Сам дурак!". А шо ему остаётся...
Реальность наших дней: понятия о здравом смысле давно исчезли...
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та спишут чубатого в госдепе. и правильно сделают. ибо нехер с мордвой якшаться.
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🤣🤣трамп будет снова избран и это 100%
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На радость вам кацапам его уже не выберут Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 63 Клоун с дохлой белкой на голове, это уже почти история
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Ваш Зеленский это будущее в одиннарот с росисей .
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нам на тебя каратай насрать, и на твой айпи. пы по жизни мокшанин и залещанин.
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скажи как тунгасс что пасут пастухи во Львове?
Или ты на столько отсталый в твоем коми, что даже не представляеш что и как.
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смотри внимательно кому я отвечал , а то сам становишся похож на пастуха .
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Какой гешефт ? Ты кремлевский бот штоле ?
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Президент США не може використовувати своє положення щоб добути компромат на конкурентів у наступних президентських перегонах. Трамп порушує закон🤔
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та ты что🤣🤣это не компромат а закон про вмешательство
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Трамп поставив вимогу про відкриття карного діла на молодшого Байдена від допомоги яка Україна може отримати. Це порушення закону про використання влади задля своїх особистих цілей.
Закон про втручання є трошки другим🤔
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та там кацап под амера косит.. "мышление" это скрепоносца таково - шо оно даже объяснений не понимает, не то что сути дела
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скажи ка эрзанин. как будет по госдеповски пастух?
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ничего подобного . это тебе CNN напели ? Клинтон обращалась за помощью в сборе компромата на Трампа и ничего фьюжен GPS . слышал ?
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У кандидатов в президенты нет никакой неприкосновенности, и расследовать их коррупционные делишки никто не запрещает.
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если б ты реально жил в Канаде то не писал бы такой херни, кацапе)) Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 3342
Никсон "всего лишь" хотел послушать о чем говорят секретарши его оппонентов.. Даже не сам Никсон. а его помощники - но импичмент получил Никсон.
А Трамп.. это как раз тот случай, когда прокурор - НЕ "100% мой человек".
"Просьба" Трампа - это ДАВЛЕНИЕ и использование служебного положения в ЛИЧНЫХ целях..
И в США, и в Канаде это понимают все жители.. ну кроме лахтинских под впн Байден публично призвал объявить Трампу импичмент - Цензор.НЕТ 3342
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Никсон ушел сам ибо потерял поддержку нрода . Читай историю . Трампа народ поддерживает . Повода для импичмента нет .
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Никсон просто подал в отставку, не дожидаясь импичмента. история гласит, что ни одну процедуру импичмента до отстранения не довели. похоже, что после трампа будет опять трамп.
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Не знаю, как в Канаде, а в США все прекрасно знают, что демократы мечтают об импичменте со дня выборов, и выискивают все более идиотские предлоги для этого.
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Смени памперс , дедуля и иди спать . Расскажи нам как твой наркоман-сынок получил миллиардный кредит в Китае для своей фирмы когда летал туда с тобой на служебном самолете . Про Украину я уже молчу . Тут ему всего 3 миллиона удалось отмыть . То-то он так быстренко слинял .
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Байден ещё про реванш не задвигал? Было бы один в один 😁
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На відміну від правлячих еліт минулого, включно з тоталітарними режимами, нинішні організатори карнавалу не повинні симулювати будь-яку гідність - аби перемогти на виборах у карнавальному світі, вже непотрібно бути серйозним. Одна і єдина вимога, якої треба дотримуватись, аби одержати підтримку здитинілої, спраглої до веселощів аудиторії, незалежно від того, що вони роблять, - це залишатися "прикольним".
Саме це, я вірю, пояснює успіх Дональда Трампа, який не захопив мене і на половину від того, як він захопив моїх американських друзів. Що ярі прихильники Трампа цінують у ньому, незалежно від того, скільки ще порушень пристойності він допустить - окрім уникнення сплати податків і хапання жінок за інтимні місця - він і сам може виявити факт таких порушень - так це навмисно демонстрована кандидатом його карнавальна здатність "гадити на публіці", так би мовити. («Гляньте, - сміючись люди штурхають один одного, не вірячи у те, що відбувається, - що то за покидьок!» - а потім вони йдуть на вибори, аби проголосувати за того ж покидька, використовуючи свій бюлетень як замінник їхніх аплодисментів за хороше шоу).
Якщо говорити про Україну, то ми були в такій же пастці з Юлією Тимошенко, яка стала ідеальною моделлю популістського диктатора - відверто граючи "сексуальну суку", призначену для захоплення масами, як порнографічна зірка - за її безсоромність. Коли Віктор Янукович, який переміг її на виборах, восени 2013 року вибрав той же клоунівський стиль, граючи дурня і прикидаючись, ніби він не розуміє вимог Евромайдану, і що ці вимоги не варті серйозної уваги, українське громадянське суспільство відреагувало "Революцією Гідності" (sic!), давши знати своєму політичному класові, що до певних речей, зрештою, треба ставитися дуже серйозно, і що за ці речі, якщо і треба буде, варто навіть померти. Таким чином, у певному сенсі Майдан продемонстрував чітко антипопулістський масовий протест - в якому маси відмовились грати в легку гру, закладену для них кремлівськими сценаристами (так званими «політичними технологами», як їх названо в офіційному переліку професій на Московії після 1990-х років): вони вчинили спротив емоційній маніпуляції і звільнилися від влади Карнавалу. - О. Забужко
http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya
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Якщо його синок щось бізнесував в Україні, то з цією родиною вже само собою все зрозуміло. І слова цього злодюжки , це лише намагання уникнути відповідальності.
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В США тоже не все в порядке с головой. Как можно было в кандидаты выдвинуть Клинтоншу. То же самое республиканцы выдвинули рыжего ************** клоуна
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Шо такое, коррупционер вылез из-под лавки? Осмелело?
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