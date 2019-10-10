 Байден публично призвал объявить Трампу импичмент

"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал своей народ и совершил нарушения, наказание за которые - импичмент", - заявил он в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефакс-Украина.
"Ему нужно объявить импичмент", - добавил Байден, слова которого приводят американские СМИ.
Позиция Байдена по этому вопросу интересна, поскольку именно он косвенным образом стал виновником проводимого Палатой представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.
Осенью в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита украинского президента в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, а Зеленский Вашингтон пока не посетил, но зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.
Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.
Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.
Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.
Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.
В результате демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
Я нічого не знаю про Уорен. Чув тільки що вона збрехала про своїіндіанські корні.
Тим більше не збираюсь запитувати про те коли і шо мені робити у тупого кацапського бота🤔
Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопросах по импичменту.
Байден действует по классической схеме "Сам дурак!". А шо ему остаётся...
Реальность наших дней: понятия о здравом смысле давно исчезли...
Или ты на столько отсталый в твоем коми, что даже не представляеш что и как.
Закон про втручання є трошки другим🤔
Никсон "всего лишь" хотел послушать о чем говорят секретарши его оппонентов.. Даже не сам Никсон. а его помощники - но импичмент получил Никсон.
А Трамп.. это как раз тот случай, когда прокурор - НЕ "100% мой человек".
"Просьба" Трампа - это ДАВЛЕНИЕ и использование служебного положения в ЛИЧНЫХ целях..
И в США, и в Канаде это понимают все жители.. ну кроме лахтинских под впн
Саме це, я вірю, пояснює успіх Дональда Трампа, який не захопив мене і на половину від того, як він захопив моїх американських друзів. Що ярі прихильники Трампа цінують у ньому, незалежно від того, скільки ще порушень пристойності він допустить - окрім уникнення сплати податків і хапання жінок за інтимні місця - він і сам може виявити факт таких порушень - так це навмисно демонстрована кандидатом його карнавальна здатність "гадити на публіці", так би мовити. («Гляньте, - сміючись люди штурхають один одного, не вірячи у те, що відбувається, - що то за покидьок!» - а потім вони йдуть на вибори, аби проголосувати за того ж покидька, використовуючи свій бюлетень як замінник їхніх аплодисментів за хороше шоу).
Якщо говорити про Україну, то ми були в такій же пастці з Юлією Тимошенко, яка стала ідеальною моделлю популістського диктатора - відверто граючи "сексуальну суку", призначену для захоплення масами, як порнографічна зірка - за її безсоромність. Коли Віктор Янукович, який переміг її на виборах, восени 2013 року вибрав той же клоунівський стиль, граючи дурня і прикидаючись, ніби він не розуміє вимог Евромайдану, і що ці вимоги не варті серйозної уваги, українське громадянське суспільство відреагувало "Революцією Гідності" (sic!), давши знати своєму політичному класові, що до певних речей, зрештою, треба ставитися дуже серйозно, і що за ці речі, якщо і треба буде, варто навіть померти. Таким чином, у певному сенсі Майдан продемонстрував чітко антипопулістський масовий протест - в якому маси відмовились грати в легку гру, закладену для них кремлівськими сценаристами (так званими «політичними технологами», як їх названо в офіційному переліку професій на Московії після 1990-х років): вони вчинили спротив емоційній маніпуляції і звільнилися від влади Карнавалу. - О. Забужко
http://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/uvaha-tse-mediakratiya