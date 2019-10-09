Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Большой проблемой является зарплата шахтерам. Мы сегодня договорились о последних бюрократических приготовлениях. На субботу планируем еще одно заседание правительства, чтобы окончательно утвердить изменения в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам. Этот вопрос требует комплексного подхода, он не может длиться вечно", - сказал Гончарук.
Премьер отметил, что с людьми нужно рассчитаться, однако вопрос не решается уже в течение многих лет.
"Мы не можем постоянно дотировать неэффективность. Рассчитываем на то, что в начале недели подадим в парламент изменения в госбюджет, чтобы они были как можно быстрее приняты, а люди получили свои заработные платы ... Если не ошибаюсь, мы выделяем около 1 млрд грн. этой суммы недостаточно, чтобы покрыть всю задолженность, но значительную часть мы покроем", - отметил Гончарук.
Там будет много о прорывах, достижениях, прыжках на цирковом батуте выше головы.
В проекте госбюджета на 2020 г повышение пенсий на 131 грн.
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