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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4372) зарплата (1908) шахтеры (537) Гончарук_Алексей (159)

 Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук

Кабинет министров планирует в начале следующей недели подать в парламент изменения в госбюджет для выплаты зарплаты шахтерам.

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большой проблемой является зарплата шахтерам. Мы сегодня договорились о последних бюрократических приготовлениях. На субботу планируем еще одно заседание правительства, чтобы окончательно утвердить изменения в государственный бюджет, которые позволят рассчитаться с шахтерами по заработным платам. Этот вопрос требует комплексного подхода, он не может длиться вечно", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что с людьми нужно рассчитаться, однако вопрос не решается уже в течение многих лет.

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"Мы не можем постоянно дотировать неэффективность. Рассчитываем на то, что в начале недели подадим в парламент изменения в госбюджет, чтобы они были как можно быстрее приняты, а люди получили свои заработные платы ... Если не ошибаюсь, мы выделяем около 1 млрд грн. этой суммы недостаточно, чтобы покрыть всю задолженность, но значительную часть мы покроем", - отметил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153114
 
 
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кроилово приводит к пападалову © народная мудрость
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"маладые" регионы уверенно идут по пути старых. Так же и закончат.
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Завтра большой пресс-марафон ЗЕбила.
Там будет много о прорывах, достижениях, прыжках на цирковом батуте выше головы. Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5301
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интересно-а "шахтёрам" ОРДЛО тоже...? с взглядом на перспективу "выбарав"...? Кабмин подаст в Раду изменения в госбюджет для выплаты 1 млрд грн долгов по зарплатам шахтерам, - Гончарук - Цензор.НЕТ 979
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Клоунада, расчитанная на электорат зе.

В проекте госбюджета на 2020 г повышение пенсий на 131 грн.
Повышение зарплат учителям - 0 грн.
Повышение зарплат врачам - 0 грн.
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Вчителям вже підвищили до 4000 долярів, а їм всьо мало.
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Верните ВСУ 28 ярдов, которые в "аппарат СНБО" распилили, мародеры зеленые.
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по моему ющенко говорил про эти дотации всех кормящему дамбассу - закрыть шахты . платить зарплаты сидящим дома шахтёрам и покупать уголь за границей выйдет дешевле чем уголь с этими дотациями
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Они нюхают отдельно, или все еще вместе? Откуда деньги, Гончий? А учителя 4000?
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