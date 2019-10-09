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 Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара"

Лента "Домой", рассказывающая о крымском татарине, которые едет на оккупированный полуостров хоронить убитого на Донбассе сына, вошла в лонг-лист кинопремии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Американской киноакадемии.

Фильм "Домой" снят режиссером Нариманом Алиевым при поддержке Госкино. На получение премии ленту выдвинул Украинский оскаровский комитет.

"Домой" рассказывает о крымском татарине Мустафе (актер Ахтем Саибтаблаев), сына которого убили на Донбассе. Мужчина вместе с младшим сыном едет в оккупированный Крым, чтобы похоронить погибшего.

Также на Цензор.НЕТ: Документальный фильм датского режиссера о мальчике с Донбасса получил награду в Нью-Йорке. ВИДЕО

Также в большой список иностранных фильмов, претендующий на "Оскар", вошел украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица". Он выдвинут претендентом от Чехии.

Шорт-лист премии "Оскар" объявят 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов — 13 января 2020 года

Источник: https://censor.net.ua/n3153112
 
   
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Русня або малорос ... коротше піг-дог ... Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 9690
Ми так усталі ат вайни.
Ат вашєй мови, арміі і віри.
А нам би проста снять штани.
І встрєтіть прібліженьє міра.

Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 2258
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Новости Кремля... Сегодня когда кремлёвский лифт опустился на первый этаж,ехавший от кремлёвского Фюрера Рагозин , пукнул в лифте и на выходе встретился с приёмным сыном Хутина Кадыровым ,который сел в лифт, между этажами был крик ГАЗЫ ,завыла сирена,Рагозина остановил патруль и обыскал на наличие баллончика с газом... Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 6395 Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара" - Цензор.НЕТ 6395
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Мой Друган щас Кино в Украине снимает -- в 2022 в Канны поедет!
-- кина не видел -- врать не буду! Но Друган хороший -- знаю с 1980 года. Ещё у него Жинка -- украинская детская Писательница -- Наталья Гузеева... ...та, все её мультики видели -- про Петю Пяточкина.
"Донбас" -- кинуха -- его работа. ...мне почти понравилось -- но я не зритель, а критик -- чиста из вредности! *)
Почекаем -- побачым...
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