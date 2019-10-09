 Украинский фильм "Домой" попал в лонг-лист "Оскара"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Американской киноакадемии.
Фильм "Домой" снят режиссером Нариманом Алиевым при поддержке Госкино. На получение премии ленту выдвинул Украинский оскаровский комитет.
"Домой" рассказывает о крымском татарине Мустафе (актер Ахтем Саибтаблаев), сына которого убили на Донбассе. Мужчина вместе с младшим сыном едет в оккупированный Крым, чтобы похоронить погибшего.
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Также в большой список иностранных фильмов, претендующий на "Оскар", вошел украинско-чешско-словацко-польский фильм Вацлава Маргоула "Раскрашенная птица". Он выдвинут претендентом от Чехии.
Шорт-лист премии "Оскар" объявят 16 декабря 2019 года, а перечень номинантов — 13 января 2020 года
Ми так усталі ат вайни.
Ат вашєй мови, арміі і віри.
А нам би проста снять штани.
І встрєтіть прібліженьє міра.
-- кина не видел -- врать не буду! Но Друган хороший -- знаю с 1980 года. Ещё у него Жинка -- украинская детская Писательница -- Наталья Гузеева... ...та, все её мультики видели -- про Петю Пяточкина.
"Донбас" -- кинуха -- его работа. ...мне почти понравилось -- но я не зритель, а критик -- чиста из вредности! *)
Почекаем -- побачым...