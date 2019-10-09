 Новая власть не спешит с рассмотрением законопроектов по Крыму, - Чубаров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается актуализации вопроса о будущем Крыма и переформатировании крымской автономии мы стараемся, чтобы новая власть нас услышала, но я не могу сейчас похвастаться, что она услышала нас", - заявил Чубаров.
По его словам, предыдущая власть сделала многое для того, чтобы все наработки были осуществлены.
В частности, отметил он, в составе Конституционной комиссии была создана специальная рабочая группа под руководством известного украинского юриста Владимира Буткевича, которая подготовила пакет из трех законопроектов.
"Первый законопроект - об изменениях раздела 10 Конституции Украины, второй законопроект - о статусе крымскотатарского народа и третий законопроект - о коренных народах в Украине. Новая власть абсолютно не спешит с рассмотрением этих документов", - резюмировал председатель Междлиса.
Или тамжынашилюди - адиннарот?
Комменты прочитай пока тебя косоглазого пид@ра не повесили украинцы.
https://twitter.com/krymrealii/status/1181953159159259136
Саме тому ви повелися на обіцянки наркомана препіздента "заберем у Порошенка і дамо вчителям по 4000 доларів"
На майдані буде боротьба між прихильниками лівацьких ідей на кшталт Harib Da і праволібералів.
Між лінивим бидлом - люмпеном Harib Da і самодостатніми, працьовитими, людьми.
. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Это ж вата, им надо гордиться 24/7 и доказывать таким же упоротым из-за поребрика, что они лучше.
однояйе
одноизвилинные близнецы: критического мышления нет - слепо верят телевизору.
...им вдогонку камнями швырялись... ...а они разошлись.
Левый чувак! ...а шо у него с электронной Декларацией? -- бедует, небось... ...не доедает -- аж опух.
Абидна, да?