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 Политика Украины
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 Новая власть не спешит с рассмотрением законопроектов по Крыму, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что новая власть не спешит с рассмотрением трех законопроектов, касающихся статуса Крыма и крымских татар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается актуализации вопроса о будущем Крыма и переформатировании крымской автономии мы стараемся, чтобы новая власть нас услышала, но я не могу сейчас похвастаться, что она услышала нас", - заявил Чубаров.

По его словам, предыдущая власть сделала многое для того, чтобы все наработки были осуществлены.

Также смотрите: С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров. ВИДЕО

В частности, отметил он, в составе Конституционной комиссии была создана специальная рабочая группа под руководством известного украинского юриста Владимира Буткевича, которая подготовила пакет из трех законопроектов.

"Первый законопроект - об изменениях раздела 10 Конституции Украины, второй законопроект - о статусе крымскотатарского народа и третий законопроект - о коренных народах в Украине. Новая власть абсолютно не спешит с рассмотрением этих документов", - резюмировал председатель Междлиса.

Читайте также: ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса

Источник: https://censor.net.ua/n3153111
 
   
 Топ комментарии
 
А цьому все з автономією неймется,гроші в гебні з жамільови та чийгозом взяли,а не відробили
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они теперь про Крым и не вспомнят...-"вы што-нельзя злить рассею ,там же ТАНКИ"... Новая власть не спешит с рассмотрением законопроектов по Крыму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1688
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а при петюньке - тютюньке сильно про просраный крым часто вспоминали?
Или тамжынашилюди - адиннарот?
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Мордвин, а при петюньке разве так президент себя вел. а мокшанин?
Комменты прочитай пока тебя косоглазого пид@ра не повесили украинцы.
https://twitter.com/krymrealii/status/1181953159159259136
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Усякие Нюманы, Ватманы,Кульманы совсем охренели. За три дня до шабата так ругаться
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Вміє Моніка збирати аншлаги, справжній піаніст
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Вы хотите чтобы Зеленский объявил татарскую автономию?
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я хочу чтобы он просто самоубился синхронно, вместе с петюнькой.
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Мордва, ты же за наркомана голосовала косоглазая свинособака, признайся.
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Конечно оно так и есть. Порошенко не ишел на контакты с Россией чтобы урегулировать военный конфликт с Россией.
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А чого ж хотіли кацапи такого, що Порох не погожувався?
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Спать ложитесь, лохи Моніки! Вас завтра разводить будут.
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ЗЕбіли ви малоініціативні, тупі, ліниві особини які мають за пазухою велику ЗЕжабу.
Саме тому ви повелися на обіцянки наркомана препіздента "заберем у Порошенка і дамо вчителям по 4000 доларів"

На майдані буде боротьба між прихильниками лівацьких ідей на кшталт Harib Da і праволібералів.
Між лінивим бидлом - люмпеном Harib Da і самодостатніми, працьовитими, людьми.
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Алекс, а де подивитись посилання на інформацію "обіцянки наркомана препіздента"заберемо у Порошенка і дамо вчителям по 4000 доларів""? Я знаю, що ти не балабол і в тебе є посилання на цю інформацію. Я чекаю.
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"Формули Штайнмаєра" для Криму не існує - Моніка Зеленські
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А цьому все з автономією неймется,гроші в гебні з жамільови та чийгозом взяли,а не відробили
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
.
..
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нова влада мовчить і про ЄС і про НАТО.
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Та яке ЄС чи НАТО. Нова влада бажає допомогти москалям запхати Лугондон до України на умовах Х@ла☹️
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Україною треба, щоб врешті решт хтось зайнявся, а не розказував мантри як буде добре в Тайожному саюсі, ЕС чи в НАТО. В ЕС і НАТО з рівнем корупції в Україні на нас дивляться, як на прокаженних.
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Я вас не чіпав і не лізьте до мене з дурницями.
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Я вас теж не чіпав, але ж ви лізете з дурницями до других людей. 🤔
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У сои ломки когда им каждый день с телевизора не рассказывают о грандиозных планах и решительных придуманных перемогах
Это ж вата, им надо гордиться 24/7 и доказывать таким же упоротым из-за поребрика, что они лучше.
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Вот и я вижу, что так называемая "вата" и "вышивата" - это практически однояйе
одноизвилинные близнецы: критического мышления нет - слепо верят телевизору.
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Соя ваще обнаглевшая Порошенко сам капитулировал перет )(уйлом подписав Минские соглашения. Мы на своей территории ???? Армия должна особождать Донбасс и Крым. А мышь обоссалась типа "Дядя тока не стреляй".
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Каких еще законопроектов не хватает по Крыму Чубарову? Вроде ж закон о свободной экономической зоне в крымнаше ВР еще при нем принимала в прошлом избрании?
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У них приват на носу. Земля. Им не до Крыма сейчас. Правда с таким темпами есть все шансы, что им вообще будет не до всего.
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Де обіцяний татарський батальон на фронті, татари?
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Коли воду до Криму запустять? Знаючі люди кажуть що канал зі сторони Криму розчищають та будуть готові прийняти Дніпровську водицю через декілька місяців. Це досягнення ЗеКловунів☹️
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Знаючі люди - це соєві звєздуни-ванговатєлі? Тобі би тирсу в довбешці краще почистили, бо через вуха сиплеться.
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Якщо жителі Херсона стали «соєвими», то у вас у голові зелена жаба🤔😄
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Когда тут говорили что ЗЕкловун согласица на формулу Штанмаера вы ЗЕбилы визжали точно то же самое.. Только что то быстро заткнулись и сразу начали валить на Петю..ну после того как твой клоун согласился на формулу Штанмаера..А в начале ты бодренько так кудахтал. Ну вот так же будет и с Крымом..когда воду пустят прибежишь тут кудахтать что это только на пользу патамушта кацапы за неё деньги в бюджет платят, ога... Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9842
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Чубаров? -- ...я помню тот "Референдум", где он сказал крымским татарам: Расходитесь по домам!
...им вдогонку камнями швырялись... ...а они разошлись.
Левый чувак! ...а шо у него с электронной Декларацией? -- бедует, небось... ...не доедает -- аж опух.
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"На вопрос журналиста, существует ли для Крыма своя "формула Штайнмайера", президент ответил, что сейчас "такой формулы нет" Источник: https://censor.net.ua/n3153023 А ви кажете. Він переживає, що для Крима немає такої ж гарної формули капітуляції, як у матирикової України
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А раньше была особая, крымская формула Штайнмайера, только барыга украл её вместе с серверами Нова влада не поспішає з розглядом законопроєктів щодо Криму, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5654
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Розовая мечта Чубарова - назначить его главным татарином Крыма.
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Шо, Чубарик, новые не хотят подкармливать ваше кодло, как Петя Парашный?
Абидна, да?
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