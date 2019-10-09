 Разумков поддерживает снижение проходного барьера в Раду

Об этом он заявил в интервью информагентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию", — отметил Разумков.

По его мнению, проходной барьер должен быть 2-3%, чтобы новые политические партии могли попасть в Раду.

"Каким будет этот показатель, мне сложно говорить, поскольку я не участвую непосредственно в работе группы (по подготовке Избирательного кодекса к рассмотрению. — Ред.)".

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Спикер отметил, что Избирательный кодекс, который ветировал Зеленский, требует внесения изменений, и депутаты должны доработать документ.

Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, который приняли народные депутаты предыдущего созыва Верховной Рады Украины.

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