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 Политика Украины
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Все про:ВР (23813) избирательный закон (185) Разумков Дмитрий (235)

 Разумков поддерживает снижение проходного барьера в Раду

Председатель парламента Дмитрий Разумков выступает за то, чтобы в парламент могли попасть партии, набравшие 2-3% голосов избирателей.

Об этом он заявил в интервью информагентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию", — отметил Разумков.

По его мнению, проходной барьер должен быть 2-3%, чтобы новые политические партии могли попасть в Раду.

"Каким будет этот показатель, мне сложно говорить, поскольку я не участвую непосредственно в работе группы (по подготовке Избирательного кодекса к рассмотрению. — Ред.)".

Читайте на Цензор.НЕТ: Радикально систему открытых списков не изменим, но упрощать ее нужно, - Корниенко о пересмотре Избирательного кодекса

Спикер отметил, что Избирательный кодекс, который ветировал Зеленский, требует внесения изменений, и депутаты должны доработать документ.

Напомним, 14 сентября президент Владимир Зеленский наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс, который приняли народные депутаты предыдущего созыва Верховной Рады Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Комитет Рады посоветовал принять законопроект об уголовном наказании за кнопкодавство

Источник: https://censor.net.ua/n3153110
 
   
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Ну это чтоб такие как Шарий зашли в раду, говори прямо, мы ж все понимаем ))
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Да плевать они хотели на других , это они о себе заботятся , так сказать на перспективу .
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Не зовсім так. Свобода/ ПС/Нацкорпус, Громадянська позиція, Сила людей, Демальянс, Самопоміч- проукраїнські партії
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оно то так...но их туда "новый" ЦИК категорически не пропустит...могу спорить... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 6542
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коли сусіпльство спить, то панує свавілля влади- сон розуму породжує чудовиськ
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Можно подумать раньше эти партии набирали очень много. Зато теперь хорошая отмазка есть - новый ЦИК Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 4016
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Мало нам дегенератов, там нужны еще...Сегментация Рады будет такова, что работать станет просто невозможно.
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Ну, эти уже вряд ли. Но суть немного в другом. Если не будет коалиции, начнется тотальный шантаж со стороны 2-процентных партий. Они будут определять многое, при том, что по сути их никто не поддерживает. Начнется тотальный хаос, чего хотелось бы избежать. 5 - оптимальный процент.
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Сто процентов, там явно не хватает Вилкула, Мураева и других ярких политиков современности
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Партія СН готується до наступних виборів зазделегідь))
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Правильно! необходимо расширить кунсткамеру
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...дяшка, шория, ...еще придурков, которых хватает, на отсос к олигархам... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 8698..
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Разумков поддерживает снижение

...дурак! -- после 30ти., надо всегда поддерживать повышение...*)
-- ну, хоть бы морду ему закрасили -- бо наш дорогой Леонид Ильич, внатуре! -- аж противно...
Известны исходы парадов! А чем бы закончился бой? (с)
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Молодцы, готовят запасной вариант на перспективу.
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чует что опа будет на следующих выборах к одному скотиняку поддержит.
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замечательнае решение... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 7474 Шарий,Винник и Паплавский далжны папасть в РАДУ... Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 4337
и видимо это ещё сделано в расчёте на попадание туда чуханов из ОРДЛО-если вдруг СН "добьются" таки праведения там "независимых" ВЫБАРАВ...это ДНО!!!!!!! Разумков підтримує зниження прохідного бар'єру в Раду - Цензор.НЕТ 5252
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В первую очередь нужно открытые списки сделать, или уже сделали? Чтобы можно было голосовать за конкретных депутатов из партии а не за всех в куче. Чтобы там большого количества сброда не было как сейчас.
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Іншими словами - "Кожної тварі по парі" . Але Верховна Рада не ковчег, а "слуга урода" не Ной. Так що нічого з того не буде.
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Ну, раз про шмария почти все коллеги уже написали, тогда не буду повторяться.
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10 партий по 2% проще/дешевле скупать чем одну с 20%
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у вас в стране война, а вы навыбирали власть которая занимается только строительством диктатуры под себя
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