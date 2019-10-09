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 Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте "Говорящие книги", в рамках которого волонтеры создают аудиокниги для детей с особенностями зрения.

Об этом первая леди сообщила на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

Она написала, что уже 4 года волонтеры со всей Украины создают аудиокниги для детей с особенностями зрения. "Сегодня я также присоединилась к проекту и озвучила две японские сказки: "Момотаро" и "Две лягушки"", - поделилась Елена Зеленская.

"Около 60-80% детей в Украине имеют особенности зрения. Такие проекты необходимы для того, чтобы дети с нарушением зрения и незрячие дети овладевали школьной литературой и чувствовали себя включенными в образовательный процесс", - считает супруга президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Елена Зеленская инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в музеях мира

Первая леди поблагодарила всех, кто принимал участие в озвучке. И призвала украинцев присоединяться к созданию аудиокниг для детей.

"Хочу обратиться к людям, которые умеют монтировать, редактировать аудио, музыкально оформлять сказки или озвучивать произведения - присоединяйтесь! Ваша помощь очень важна", - подытожила Елена Зеленская.

Также на Цензор.НЕТ: Спорт, здоровье детей и культурная дипломатия, - Елена Зеленская рассказала, какими проектами планирует заняться

Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки 01
Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки 02

Источник: https://censor.net.ua/n3153109
 
   
 Топ комментарии
 
Жена рассказывает сказки для детей с особенностями зрения, а муж для взрослых с особенностями умственной деятельности.
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Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки

Семейство сказочников. Первая леди озвучила для незрячих детей две аудиосказки - Цензор.НЕТ 614
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но для этого надо уметь хотя бы читать по украински вслух и внятно.
я представляю ЧЕГО ОНО начитало )))))))))))))))
волонтерКА хренова
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Тю зачем было заморачиваться, включаешь новости укр тв и слушаешь сказки и просто и весело и позновательно. "Если мир считает себя заведомо коварным и жестоким другим не имеет быть смысла"
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Сейчас тебе нищеброды, которые за сказку про 4 штуки баксов Украину продали, расскажут, что деньги это не главное.
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Ей в фильмах про зомби сниматься надо, а не пиариться на слепых детишках.
Хотя может и хорошо, что они ее не увидят...

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Первая ледя - обезвоженная после перелёта через Атлантику.
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Порохоботы, как и путиноиды - те же Шариковы.
Помню в 14 читал комменты рамблера - там нароссияне в теме с Мишель Обама оргию из расистских оскорблений устроили. Хоть сами стоят на самой низкой ступени развития.
А вообще мне даже не Елену Зеленскую жаль - жаль Цензор.
Петюшки его в такую помойку превратили...
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"...из расистских оскорблений устроили. Хоть сами стоят на самой низкой ступени развития..." - ну и кто тут расист?
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Ничаво, вот Зеленский всех Штанмайеров примет (Как говорил один комик "С любой стороны") и наведут порядок в Малоросском федеральном округе)))
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сказочка от носатой сепарши - жены уклониста, дети закройте уши
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73% незрячих детей неньки Украины, семейка зелупных расказывает им сказки уже 4й месяц
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Бідні діти... Хто хоч один раз чув її голос мене зрозуміє 😕
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Покращення. Пройшла епоха зубожіння. Вітаю.
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Понравился рассказ Моники, о том как познакомилась с этой первой леди. Все банально для колхоза КРох-ехали ночью, темно, идут две шмары, ну понеслась...
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Баблом помочь? Да не, лутше сказку прочитаю..Привет Кипрским ЗЕофшоркам ЗЕбилы. Или вы только про панамские кудахтаете? А шо про кипрские не квокчете??
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Шо она там вообще озвучивала семейка сепаров? Рузькие народные сказки? Про скатерть самобранку и сапоги скороходы? про Иванушку дурачка??
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