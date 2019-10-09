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 Совбез ООН проведет закрытое заседание по Сирии

Совет Безопасности ООН проведет в четверг закрытое заседание по Сирии после того, как Турция начала военную операцию против курдских сил на северо-востоке этой страны.

По словам дипломатов, провести заседание попросили пять европейских стран: Великобритания, Франция, Германия, Бельгия и Польша, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Голос Америки.

Ранее сообщалось, что турецкая армия начала военную операцию "Родник мира" в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Военные действия направлены против курдских Отрядов народной самообороны, которые Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, и остатков террористической организации ИГИЛ.

Операция началась через несколько дней после того, как США отвели свои войска из этого региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3153108
 
 
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Пока вы там будете делать своё "слушали-постановили" Эрдоган уже всю войнушку закончит.
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********* же хочется- не так так эдак. Человек произошёл от обезьяны.
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кацапов сначала пинками за двери вытолкайте, а потом закрывайте их
и закрытосовещайтесь, бо иначе дела не будет.
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Руки Эрдогану развязаны.
- результат предательства Трампа, который, выведя американский контингент, кинул курдов, донедавна союзников США
На радость путинской России, влияние кот. в Сирии возрастает. Опять же - чувство мести за разгромленного в недавнем прошлом с участием курдов Вагнера теперь удовлетворено
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