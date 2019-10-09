 Зеленский и Гончарук обсудили с представителями аграрной отрасли открытие рынка земли в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Встреча состоялась в Офисе Президента Украины по инициативе аграриев. В ней приняли участие представители всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий.
На встрече также присутствовали Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.
Во время общения участники встречи рассказали о своих опасениях относительно того, как будет развиваться ситуация после открытия рынка земли в Украине. В частности, они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.
Руководитель ОП Богдан выразил мнение о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.
"Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, - чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы - это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей" , - пояснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.
Также подчеркивалась необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств.
Отдельно обсуждался вопрос площадей земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство, и необходимость недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли. Подчеркивалась важность принятия антирейдерского законодательства.
Подводя итоги встречи, Зеленский отметил, что принял во внимание все точки зрения.
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