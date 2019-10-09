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 Политика Украины, Экономика
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 Зеленский и Гончарук обсудили с представителями аграрной отрасли открытие рынка земли в Украине. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями аграрной отрасли вопрос запуска рынка сельскохозяйственной земли и проведение земельной реформы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Встреча состоялась в Офисе Президента Украины по инициативе аграриев. В ней приняли участие представители всеукраинских аграрных общественных организаций, отраслевых ассоциаций, фермерских хозяйств из разных регионов Украины, малых и больших аграрных предприятий.

Зеленский и Гончарук обсудили с представителями аграрной отрасли открытие рынка земли в Украине 01

На встрече также присутствовали Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, уполномоченный Президента по земельным вопросам Роман Лещенко, руководитель Офиса Президента Андрей Богдан.

Во время общения участники встречи рассказали о своих опасениях относительно того, как будет развиваться ситуация после открытия рынка земли в Украине. В частности, они высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую ​​возможность только на последнем этапе реформы.

Зеленский и Гончарук обсудили с представителями аграрной отрасли открытие рынка земли в Украине 02

Читайте: После земельной реформы цена сельхозземли в Украине вырастет, - Милованов

Руководитель ОП Богдан выразил мнение о том, что легализация оборота земель сельскохозяйственного назначения даст толчок к привлечению дополнительных международных инвестиций в аграрную отрасль.

"Чтобы здесь построили большие заводы, которые будут перерабатывать продукцию, на которых будут работать тысячи рабочих, и чтобы вы продавали продукцию с добавленной стоимостью, - чтобы это сделать, привести сюда иностранцев и построить эти заводы - это дать им возможность в определенной форме владеть этой землей" , - пояснил он, отметив, что форма такого владения еще будет обсуждаться.

Также подчеркивалась необходимость обеспечения доступных кредитов для малых и средних фермерских хозяйств.

Также читайте: У государства очень много земли, которую сегодня обрабатывают на коррупционных основаниях, - Разумков

Отдельно обсуждался вопрос площадей земельных участков, которые будет иметь возможность приобрести физическое лицо или фермерское хозяйство, и необходимость недопущения монополизации рынка сельскохозяйственной земли. Подчеркивалась важность принятия антирейдерского законодательства.

Подводя итоги встречи, Зеленский отметил, что принял во внимание все точки зрения.

Источник: https://censor.net.ua/n3153107
 
 
 Топ комментарии
 
Обсудили дерибан Украины
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Як у всіх руки чухаються продати землю.
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Этот гнусавый порхатый тупой урод продаст все с молотка
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А шо такоє, Уніан?
Ігорь Валєрьєвіч сказав на Владіміра Алєксандровіча потихеньку навалювать?
Ібо нєфуй за спиною зі всякими Семами Кісліними дєлішкі обкашлювать,да?

Rzeczpospolita: Україна ризикує втратити незалежність

Зеленский и Гончарук обсудили с представителями аграрной отрасли открытие рынка земли в Украине - Цензор.НЕТ 2593
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нічого дивного! - все більше людей розуміє, що куріння не потрібно. Скорочується попит у всьому світі.
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За 2018 рік ці компанії заплатили більш 31 мільярд грн податків до держбюджету.
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ти мені не відповів на питання, хто нас приведе до кращого життя.
щодо цього, що не ясно? закон ринку - падає попит, зменшується виробництов, вони ж не будуть цигарки складувати на складі.
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Покращення і інвестиції так і пруть...з України:

Нарешті звільнені зможуть дивитись Сватів цілодобово)
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"народ який не хоче курити Мальборо, синій Елем, Честер - буде курити контрабандну москальську махорку" Monica Syhivski (навіть знаю діру,з якої поллється той "донской табак")

Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 6628
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та им ПО--- их рынак земли интересует-там можно круто "урвать" а то что --"Вышеназванные компании не первый год возглавляют рейтинги лучших работодателей Украины. Если они будут вынуждены закрыть свои производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Причем не просто работу, а именно те рабочие места, которые пока еще большая редкость в нашей стране".. СН-ещё раз "глубоко" POCH... Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 7190
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Цэ перемога!!!! Кстати у меня там знакомые работали, может и сейчас работают, очень довольны были, зарплата, соцпакет и куча всяких плюсов
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Т. е. тезис "курение - это зло" актуален, когда не касается своего кармана? А если абсолютно все табачные фабрики в Украине и в мире закроются - это очень плохо или очень хорошо будет?
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Ага. Приток інвестиції ,40%зросту економіки, мабуть опіум почнемо продавати.
Как нарко Моніка? Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 1596
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Горе то яке... Фабрику ракових паличок закрили!!!
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бостууга Замість сертифікованого тютюну буде не сертифікований з Московії,або Придністров'я.
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Я 26 років сам травився, а вже два роки, як покинув. Чого і вам бажаю та всім, хто ще палить.
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100%...и ещё табачок ат "бяларусских" инвестарав...
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Як у всіх руки чухаються продати землю.
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бо все інше май же продано і перепродано...хіба ще раби (ну ті, хто ще не чкурнув за кордон)
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Этот гнусавый порхатый тупой урод продаст все с молотка
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швидше запускайте ринок землі, не тягніть кота за хвіст. Якщо протягнете ще трохи - знов буде пауза 5 років. Але введіть закони контролю за використання земель та потужну земельну інспекцію з гарними лпатнею та засобами контролю.
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Продавать землю во время войны могут только дегенераты.
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Тебе скучно? Небольшая войнушка с последующим развалом всего тебя развлечет?
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Пока ты сидишь возле планшета или ноутбука и пишешь посты, ее нет. Во всяком случае не рядом с тобой. Но она будет, если примутся за землю. И это будет беда.
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ви відірвані від землі, а то би знали, що там вже давно - біда, бо немає контролю за використанням земель, відповідальність лише орендаря (великої агрофірми, або в кращому випадку - фермера) перед сільською бабцею або дідом, або дитиною. Якщо не розибраєтеся, краще промовчіть.
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Я знаю, какая будет реакция людей. Землю продавать нельзя безотносительно того, что правда, а что нет. Вывести из серой зоны и привести в порядок кадастр - это одно. Продавать ни в коем случае.
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яких людей? які живуть на асфальті, чи ті, які вирощують нам хліб? вже процентів 40 тих, хто отримав паї повмирали, вже спадкоємці старі. То ви їм забороняєте продати свою землю, яка дісталася в спадок?
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а чего в Беларуси не продают...?! а дают в долгострочную аренду-от 50 лет...?!!! или ты хочешь сказать шо бацька такой дурак...?!!! отнюдь... Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 248
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Не чіпайте землю. Приведіть до ладу законодавчу, виконавчу та інструментальну нормативну базу і інститиції. Бо знесуть нещадно і без обговорень.
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Який "ринок землі"??Ти ЗєлєЧМОніка???? Чергова ганьба: Служба ФБР надала задокументовані факти, фото про зустріч ЗєлєЧМОніки в США з вором в законі Семом Кісліним(бувший одєссіт), в "Русской чайной". Цей типчик мав "ділові" стосунки з Мішкою Япончиком, має стосунки Солнцевською та Ізмайловською мафією і досьогодні! Службою СБУ йому було заборонено в'їзд до України, але з приходом нової влади, "нових ліц" ,- цьому бандюку в законі дозволили в'їзд на територію України, чим він і скористався влітку цього року..Питання: про що розмовляв президент, головнокомандувач України з бандюком в законі? Які в них спільні справи? І ким насправді є це обране кишенькове "непорозуміння", який займає піст голови держави і головнокомандуючого нашої армії, країни , яка воює майже 6 років????
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Нагадати с ким сивочолий гетьман Томос привіз, чи сам згадаєш?
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але ж привиз...а цей "маладой челавек" путина нам "привезе"...!!!
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цель командировки Коломойского-передача украинской земли в распоряжение мирового еврейского капитала.Подельники Коломойского в выполнении поставленной задачи настолько уверены, что ваучеризацию земли или другой подобный обман даже не предлагают. /Открывать рынок земли нужно, - Разумков о земельной реформе/ Иностранные компании и физлица допустят к рынку земли в Украине, - Гончарук/И-Слушайте! Слушайте!Слушайте!: Референдум, чтобы не дать распоряжаться землёй - это большевизм- Милованов.
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Евреи в Германии тоже когда то хотели земли. В результате получили такую ненавесть, которая дошла до крематориев.
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соглашусь-ибо когда к моим знакомым приехали гости из Израиля-они в восторге говорили-"Вы даже не представляете что УЖЕ живёте в Раю"...!!! и это простые граждане Израиля...
так что версия имеет место быть...! Зеленський і Гончарук обговорили з представниками аграрної галузі відкриття ринку землі в Україні - Цензор.НЕТ 6637
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Вот кто бы мог подумать , что евреи законно , открыто , совершенно не скрываясь начнут распродавать Украину ...
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Та це вже не вперше. І ****** вустами гросіка хотів ще косюкам, рудій гниді з новінським і собі повну легалізацію латифундій влаштувати. Тільки розуму і вистачило - вчасно заткнутись. Не чіпайте землю.
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блин, это было видно и слышно всем кто имеет глаза и уши еще в январе 2019, когда зеля и жиды объявили о выборах!
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Так це Богдан хоче перетворити вільних українців на рабів богатеньких арабів, китайців тощо!
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Китайцям ми, навіть як і раби непотрібні будемо... своїх навезуть....
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А як навезуть --- тоді і почнеться.... Своїми руками, руками тупих амеб, яким чомусь надано право голосу на виборах --- заганяемо себе в прірву....
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Принятие этого закона существенно приблизит этих клоунов к земле, а вернее на 2 м. ниже земли.
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Вам вже на пальцях не раз пояснювали. Кадастр, ДЕРЖАВНИЙ земельний банк, притомні відсотки, лізинг та інша підтримка малого та середнього фермерства. Хочете показати, що впораєтесь - наведіть лад з теперішніми орендарями-латифундистами. Не треба підмінювати поняття. Створіть, для початку, ДЕРЖАВНУ інспекцію по ефективному користуванню паїв.
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У нас НИ ОДНА государственная институция не работает в рамках законности .
Включая Верховну зРаду и Банковую .
О всяких судах , прокуратурах , кадастрах-мудастрах даже и говорить неприлично ...
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суды и прокуратура - это портянки портнова. Пока не расстреляют пару-тройку судей и прокуроров дела не будет! Где наш Аугусто? Я так надеялся на НК и Билецкого в 2014, но опять прогадал....
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От хай і заткнуться про ринок землі поки не доведуть до ладу основні функції держави.
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Продажа земли это судьбоносное решение. Тут однозначно должен высказаться и принять решение народ Украины, а не кучка евреев узурпировавших власть и СМИ в стране. Ничего не имею против евреев, как таковых но когда перегибают палку мне это не нравится.
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скажу крамольную мысль. А может дедушка Адик и Генрих были правы?
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90% українців проти продажу землі, якщо зелені глухі, то 14 жовтня буде чистка.
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73% респондентів - проти продажу землі. ПрезидентИ, ваш презЕдент вас знову звично посилає ..., і робить своє. Продає Україну
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Это интересно. 08.10.19. 73% украинцев выступают против введения продажи земли.
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Думаю команда Зе пришла к власти при содействии группы Сороса что бы уничтожить нашу страну путем продажи земли и госпредприятий. Потенциал Украины давно не дает покоя крупнейшему мировому капиталу который просто хочет ее поглотить и сделать своим прибыльным предприятием на кануне продовольственного мирового кризиса.
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обсудили как быстрее отдать все евреям и жидам всех мастей...
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