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 Политика Украины
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 Меркель обещает использовать будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для определения даты проведения саммита

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что использует свои будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Об этом сообщает пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе беседы президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

Зеленский сообщил Меркель о ситуацию с безопасностью на Донбассе. "Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

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Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3153106
 
   
 Топ комментарии
 
В ходе беседы президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

... и обосрал Трампа. Для равновесия.
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Вибачилося? Чи воно вибачається тільки перед тими,кого сситься?
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В ходе беседы президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил весомую поддержку со стороны Меркель в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

... и обосрал Трампа. Для равновесия.
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слабовато, там герб времён оккупированной Латвии, слабовато.
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Удостоверение от декабря 1990 г. А неокупированной Латвия стала: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СССРПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 сентября 1991 г. N ГС-2
О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слабовато мой друх, слабовато
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да ты што, амператор так старался, так старался и на тебе, таки фрау должна кацапского уговаривать солнцеликого - так обделаться может только зелёный амператор.
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Зеленский *********** немецкой фрау, что путин его снова обманул и не хочет с ним встречаться.
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Намагатись говорити з ****** може тільки іпанутий.
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В перекладі з дипломатичної на звичайну мову відповідь Меркель прозвучала приблизно так - А не пішла ти курва гнусава в дупу 😃
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Меркель нам не друг, а недруг. Загалом, пішла вона в... на пенсію.
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