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Все про:КНДР (514) Россия (74021) свобода слова (1002) СМИ (3232) фейк (232)

 Государственные медиа России и Северной Кореи взялись вместе бороться с "фейковыми новостями"

Российское государственное информагентство ТАСС и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подписали в Пхеньяне соглашение о сотрудничестве.

Приоритетом для двух государственных агентств стран, известных ущемлением свободы слова, названо "противодействие дезинформации", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В информационной сфере мы все чаще наблюдаем искажение данных, и нам следует бороться с распространением подобных фальсификаций, – подчеркнул гендиректор ЦТАК Ким Чан Гван.

Ранее директор департамента информации Министерства иностранных дел Северной Кореи заявлял, что российские государственные СМИ "правдиво и объективно освещают принципиальные позиции руководства КНДР в продолжающемся конфликте между Вашингтоном и Пхеньяном".

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Делегация руководителей российских СМИ прибыла в Пхеньян в понедельник, 7 октября. В ее составе глава Роспечати Михаил Сеславинский, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст и представители ТАСС Сергей Михайлов, Михаил Гусман и Марат Абулхатин.

Источник: https://censor.net.ua/n3153105
 
 
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о! два фейкомета против фейков))) это уже даже не смешно!
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Вспомнилась новость как северокорейский космонавт высадился на солнце и как они выиграли чемпионат мира по футболу обыграв в финале бразильцев, им явно есть о чем поговорить между собой
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Держите вора,-громче всех кричал вор.
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рАссия и Северная Корея взялись вместе бороться с «фейковыми новостями»
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😬
😂😂😂
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Ну фсьо... Тепер раша точно чемпіонат світу з іутболу виграє...
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Пчелы против меда или наркоманы против дозы.
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До слез! У одних космонавт высаживался на Солнце (это правда, а не фэйк), а у вторых правда 50/50 лишь в новостях о погоде. И они будут бороться с фэйками! Государственные медиа России и Северной Кореи взялись вместе бороться с "фейковыми новостями" - Цензор.НЕТ 5656
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ну вот, в чём таки соеденились северные и южные братья, ещё северным надо подтянуться в свободе людей а то есть ещё там разрыв.
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Будуть боротись з візиткою Яроша, распятим мальчіком, двома рабами та клаптиком землі, вбитими снєгірями, пенсіонерками-епиліптичками та іншими плачущімі коровами.
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РосЦию из-за допинга очередной раз могут не допустить к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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