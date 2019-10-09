 ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние военные действия. Возобновление вооруженных действий на северо-востоке еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшие перемещения населения. Перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии будут более сложными", - отмечается в коммюнике, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

Такие действия Турции, продолжила Могерини, "угрожают прогрессу, достигнутому глобальной коалицией, членом которой является Турция, в разгроме ИГИЛ террористическая организация - ИФ)", они подорвут безопасность местных партнеров коалиции и усугубят нестабильность на северо-востоке Сирии, создавая благодатную почву для возрождения ИГИЛ, остающегося серьезной угрозой региональной, международной и европейской безопасности.

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По словам главы европейской дипломатии, "маловероятно, что так называемая "безопасная зона" на северо-востоке Сирии, как это предусмотрено Турцией, будет соответствовать международным критериям для возвращения беженцев, установленным Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев".

Могерини отметила, что ЕС придерживается своей позиции, согласно которой "возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в места своего проживания должно быть безопасным, добровольным и достойным, когда позволят условия".

"Любая попытка демографических изменений была бы неприемлема. ЕС не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии на тех территориях, где права местного населения игнорируются", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Мы разделяем цель положить конец насилию, победить терроризм и содействовать стабильности в Сирии и во всем регионе. Турция является ключевым партнером Европейского союза и принципиально важным актором в сирийском кризисе и регионе, и Европейский союз выражает признательность Турции за ее важную роль в качестве страны, принимающей сирийских беженцев", - отметила Могерини.

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При этом она указала на то, что "проблемы безопасности Турции должны решаться с помощью политических и дипломатических средств, а не военных действий, и в соответствии с международным гуманитарным правом".

Могерини напомнила, что ЕС продолжает призывать все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный, безопасный и надежный гуманитарный доступ по всей территории Сирии.

"Европейский союз по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства. Это может быть обеспечено только путем подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, согласованным сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.