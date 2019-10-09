 ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние военные действия. Возобновление вооруженных действий на северо-востоке еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшие перемещения населения. Перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии будут более сложными", - отмечается в коммюнике, распространенном в среду вечером в Брюсселе.
Такие действия Турции, продолжила Могерини, "угрожают прогрессу, достигнутому глобальной коалицией, членом которой является Турция, в разгроме ИГИЛ террористическая организация - ИФ)", они подорвут безопасность местных партнеров коалиции и усугубят нестабильность на северо-востоке Сирии, создавая благодатную почву для возрождения ИГИЛ, остающегося серьезной угрозой региональной, международной и европейской безопасности.
По словам главы европейской дипломатии, "маловероятно, что так называемая "безопасная зона" на северо-востоке Сирии, как это предусмотрено Турцией, будет соответствовать международным критериям для возвращения беженцев, установленным Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев".
Могерини отметила, что ЕС придерживается своей позиции, согласно которой "возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в места своего проживания должно быть безопасным, добровольным и достойным, когда позволят условия".
"Любая попытка демографических изменений была бы неприемлема. ЕС не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии на тех территориях, где права местного населения игнорируются", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.
"Мы разделяем цель положить конец насилию, победить терроризм и содействовать стабильности в Сирии и во всем регионе. Турция является ключевым партнером Европейского союза и принципиально важным актором в сирийском кризисе и регионе, и Европейский союз выражает признательность Турции за ее важную роль в качестве страны, принимающей сирийских беженцев", - отметила Могерини.
При этом она указала на то, что "проблемы безопасности Турции должны решаться с помощью политических и дипломатических средств, а не военных действий, и в соответствии с международным гуманитарным правом".
Могерини напомнила, что ЕС продолжает призывать все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный, безопасный и надежный гуманитарный доступ по всей территории Сирии.
"Европейский союз по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства. Это может быть обеспечено только путем подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, согласованным сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.
"Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не просив вибачення в президента РФ Володимира Путіна за збитий Туреччиною російський літак.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин.
Він підкреслив, що президент Туреччини в листі до Путіна висловив жаль щодо збитого літака, але додав, що це не вибачення.
"Найближчим часом відносини Туреччини з Росією ввійдуть у фазу нормалізації. Наша політика щодо України, Сирії та Криму не зміниться, ми не згодні з Росією в цих сферах, але ми будемо і далі обговорювати ці питання", - додав прес-секретар.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n395168"
Нам це стратегічно вигідно, до речі.
Туркверсія: "..., Ердоган: лісом ідіть"
дєбила***** - єто сіла!
МАЙДАНбандерівка
Будапештський меморандум,але для курдів...
Так США Трамп сдал курдов и началась полномаштабная война Турки уже бомбят в полный рост
Олександр Терек
@OSr1TVYz3XxiXJX
Не зважаючи на застереження Трампа, що в разі «перетину Анкарою червоної межі» Вашингтон «знищить» її економіку, Ердоган бомбардує Сирію. Перед цим США вивели звідти свої війська. Іран же розпочав військові навчання біля Туреччини, а Курди з того всього підпалили нафтові скважини
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Волають гори, кровію политі,
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті,
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою
Кривавим смерчем, бурею впади.
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім'я твоє, мову.
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів
Наш ворог найлютіший - шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу
Останній на планеті шовініст.
1963 р.