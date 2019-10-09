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 ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини

В связи с турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что надежное решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"ЕС призывает Турцию прекратить односторонние военные действия. Возобновление вооруженных действий на северо-востоке еще больше подорвет стабильность всего региона, усугубит страдания гражданского населения и спровоцирует дальнейшие перемещения населения. Перспективы политического процесса под руководством ООН по достижению мира в Сирии будут более сложными", - отмечается в коммюнике, распространенном в среду вечером в Брюсселе.

Такие действия Турции, продолжила Могерини, "угрожают прогрессу, достигнутому глобальной коалицией, членом которой является Турция, в разгроме ИГИЛ террористическая организация - ИФ)", они подорвут безопасность местных партнеров коалиции и усугубят нестабильность на северо-востоке Сирии, создавая благодатную почву для возрождения ИГИЛ, остающегося серьезной угрозой региональной, международной и европейской безопасности.

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По словам главы европейской дипломатии, "маловероятно, что так называемая "безопасная зона" на северо-востоке Сирии, как это предусмотрено Турцией, будет соответствовать международным критериям для возвращения беженцев, установленным Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев".

Могерини отметила, что ЕС придерживается своей позиции, согласно которой "возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц в места своего проживания должно быть безопасным, добровольным и достойным, когда позволят условия".

"Любая попытка демографических изменений была бы неприемлема. ЕС не будет оказывать помощь в стабилизации или развитии на тех территориях, где права местного населения игнорируются", - подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Мы разделяем цель положить конец насилию, победить терроризм и содействовать стабильности в Сирии и во всем регионе. Турция является ключевым партнером Европейского союза и принципиально важным актором в сирийском кризисе и регионе, и Европейский союз выражает признательность Турции за ее важную роль в качестве страны, принимающей сирийских беженцев", - отметила Могерини.

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При этом она указала на то, что "проблемы безопасности Турции должны решаться с помощью политических и дипломатических средств, а не военных действий, и в соответствии с международным гуманитарным правом".

Могерини напомнила, что ЕС продолжает призывать все стороны обеспечить защиту гражданского населения и беспрепятственный, безопасный и надежный гуманитарный доступ по всей территории Сирии.

"Европейский союз по-прежнему привержен единству, суверенитету и территориальной целостности сирийского государства. Это может быть обеспечено только путем подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике 2012 года, согласованным сирийскими сторонами в рамках женевского процесса под руководством ООН", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153104
 
 
 Топ комментарии
 
а есть ли у Штанмайера какой-то план по этому...вопросу?
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Прекратите немедленно, а то в ЕС не возьмем ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 6226
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У Эрдогана есть яйца,в отличии от ........
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нічого в нього немає. Він вибачався перед Х..лом за збитий літак. Плазує перед гопніками та нахабніє перед цивілізованими політиками
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Так,в Московії поширювали такий фейк.Людина,що так жорстко придушила військовий переворот, не буде ні перед ким плазувати.
"Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган не просив вибачення в президента РФ Володимира Путіна за збитий Туреччиною російський літак.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин.
Він підкреслив, що президент Туреччини в листі до Путіна висловив жаль щодо збитого літака, але додав, що це не вибачення.
"Найближчим часом відносини Туреччини з Росією ввійдуть у фазу нормалізації. Наша політика щодо України, Сирії та Криму не зміниться, ми не згодні з Росією в цих сферах, але ми будемо і далі обговорювати ці питання", - додав прес-секретар.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n395168"
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Павло Макаренко Він не придушував військовий переворот.Літак в якому він летів переслідували F-16,могли збити,але пожаліли людей.які були на ньому.Ердаган себе уявив падишахом і хоче зажати там свободи,вже зажімає.
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Прекратите немедленно, а то в ЕС не возьмем ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 6226
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Ердоган тепер не зупиниться, допоки нп облаштує повноцінну буферну зону на кордоні із Сірією.
Нам це стратегічно вигідно, до речі.
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Здесь в новостях проскочила инфа, что он эту буферную зону для сирийских беженцев, которых сейчас в Турции более миллиона, хочет «застолбить»+курдов, которые в Турции считаются террористической организацией, «выбить»/уничтожить.....
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а есть ли у Штанмайера какой-то план по этому...вопросу?
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белый руцкий? коктейль чё ли? или что то по феншую ?)))
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Эрдоган уже выразил глубокую озабоченность по этому поводу?
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ЕС в очередной раз очень обеспокоены. Эрдоган на бую этот ЕС вертел, после того как они Турцию с 80-х годов за нос водят и членство обещают.
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Признаться мне не совсем понятно, что за призыв Могерини? Ведь большинство стран ЕС члены НАТО и по совести им нужно присоединиться к Турции в операции против террористов... Вот США к примеру полностью поддержали союзника Турцию... кстати и Украине было бы неплохо поддержать Турцию военной силой, это вернется добром со стороны Турции...
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У Украины и без хватает мест, где эти самые войска нужны. Не посылать же им 2 взвода в помощь.
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corpsman Турки з Україною би поводилися,як москалі,якби були сильніші.
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Щас еще Доня старая ***** в твитере что- нибудь напишет. Господи, как этого рыжего серуна взяли в партию ястребом, оно ж герой только в твитере а на деле небось уже и памперс натянул
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Укрверсія: "ЄС: військового рішення нема, вальцманат: слухаюсь, хазяїн"
Туркверсія: "..., Ердоган: лісом ідіть" ЕС призывает Турцию прекратить военную операцию в Сирии, - Могерини - Цензор.НЕТ 6439
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Ага, баррель нефти = 100 кг помидор, знаем мы их нацвалюты ))))
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Кожаной курткой еще могут рассчитаться
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ЄРДОГАН ПОНЯЛ ЧТО ЕВРОПА ПРОДОЛЖИТ И ДАЛЬШЕ ЖЕВАТЬ СОПЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЯ, ВЫРАЖАЯ ОЗАБОЧЕНОСТЬ! И РЕШИЛ РАДИКАЛЬНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ! С КАЖДЫМ ДНЕМ МЫ ВИДИМ КАК ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНСТИТУТЫ И МИРОВОЙ ПОРЯДОК ПОСЛЕ WW2. И ПРИХОДИТСЯ РЕШАТЬ ВСЕ СИЛОЙ
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Нам до Турции как курице до Луны,даже рассуждать ихние военные операции нет смысла.После сдачи полуострова и бездействия на востоке даже смешно
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Турция член НАТО с 1952 года и Украина сначала совок- совком, потом *********** которые подписывают меморандумы и убивают армию. Нечего сравнивать
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Гы Гы




МАЙДАНбандерівка


Будапештський меморандум,але для курдів...
Так США Трамп сдал курдов и началась полномаштабная война Турки уже бомбят в полный рост




Олександр Терек

@OSr1TVYz3XxiXJX

Не зважаючи на застереження Трампа, що в разі «перетину Анкарою червоної межі» Вашингтон «знищить» її економіку, Ердоган бомбардує Сирію. Перед цим США вивели звідти свої війська. Іран же розпочав військові навчання біля Туреччини, а Курди з того всього підпалили нафтові скважини
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Я ЖЕ И ГОВОРЮ МИР СХОДИТ С УМА! УВИДЕВ КАК ОТЖАЛИ КРЫМ И НИЧЕГО НИКТО НЕ СДЕЛАЛ А ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ ЛЯПАЮТ ДЛЯ ЛОХТОРАТА! ВСЕ ПОНЯЛИ ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ ЧТО ХОЧЕШЬ НИЧЕГО ТЕБЕ НЕ БУДЕТ! НАДО БЫЛО ДУШИТЬ В ЗАРОДЫШЕ! НО ЗАПАД РЕШИЛ ПОИРГАТСЯ, И ВСЕ В ИТОГЕ ЗАКОНЧИТСЯ БОЙНЕЙ
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поцелуйте теперь в задницу вашего ключевого партнера))
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Про цих нещасних курдів ще Василь Симоненко вірш склав:
________________

Волають гори, кровію политі,
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті,
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою
Кривавим смерчем, бурею впади.
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім'я твоє, мову.
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів
Наш ворог найлютіший - шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу
Останній на планеті шовініст.
1963 р.
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Пан Василь писав про курдів, а думав про українців. Бо доля курдів і українців дуже схожа. Курди розділені між Іраном, Іраком, Сірією і Турцією. Це той народ, що досі не має державності, але залишається єдиним. Так само і українці довгий час не мали державності. І сьогодні наша державність під загрозою. Треба єднатись.
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