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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2476) Зеленский (3178) СМИ (3232) Мендель (40)

 "Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - Зеленский снова пошутил о Мендель. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналиста задать ему вопрос, отметив, что "девочки нет".

Таким образом глава государства выразился в комментарии корреспонденту издания "Крым.Реалии" во время посещения выставки "Оружие и безопасность", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет-нет-нет! Не трогайте. Сюда идите", - сказал Зеленский, подзывая к себе журналиста сквозь строй охранников.

"Девочки нет, поэтому с вами ничего не будет страшного. Пойдем. Вы же девочек боитесь", - отметил Зеленский, похлопывая представителя прессы по плечу. После этого он ответил на вопрос журналиста.

Читайте на Цензор.НЕТ: Яневский подал заявление в полицию из-за инцидента Мендель с журналистом Андрушко

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель физически не дала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста Кристофера Миллера, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг слова Мендель о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов.

Читайте также: Мендель извинилась за то, что написала "Kiev" вместо "Kyiv"

Источник: https://censor.net.ua/n3153103
 
   
 Топ комментарии
 
Ну сам то зеля не девочек боится, а военных
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їм какашникі більш до вподоби, бо вони латентні "**********"
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если бы зе так отодвинул плечи, он бы переплюнул её с размером груди.
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Гірше. Підкацапники. Причому, як для "дєвочкі" стан "підкацапникам" більш-менш природний, то для "мальчіка" дещо не традиційний.
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Идиотизм бістро не лечится, если вообще лечится.
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Он, как раз, удачник. Это мы с ним неудачники.
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Паразитировать на тупорылом быдле - не удачливость.
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пока он так думает скоро начнется головокружение от высоты а там глядишь и стремительное падение Где то слышал что к высоте нужно относится с Уважением "Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - Зеленский снова пошутил о Мендель - Цензор.НЕТ 199
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.его используют и выкинут. врят ли это можно назвать удачей
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Ну сам то зеля не девочек боится, а военных
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А хто ж тоді ті, хто обрали його президентом?
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Это вопрос. Просто наповал. Я так понимаю, все это было разминкой. Страшно представить, что будет завтра.
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Отак, з журпашлюхами.
А які ж вони були круті перед Порошенком.
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Ну вот норм. А то все девочки испугались.
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Зєлєнскій вчергове опустив журнашльондрів,і вони вчергове це проковтнули."Четверта влада",ага.
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Надеюсь перед гилякой хоть в штаны не наделает, а просто пошутит
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Янукович первый президент Украины в которого любой настоящий украинец с удовольствием кинет камень
Порошенко превый президент Украины которого при встрече настоящий украинец благодарит
Зеленский первый президент Украины в которого любой настоящий украинец при случае плюнет
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Через пару месяцев любой настоящий укранинец в Монику Зеленски скорее выстрелит, чем плюнет.
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За шо Барыгу благодарить? За весь цэй бедлам? За цукэркы?
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є. В "русских магазинах" даже торты Рошен есть.
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ага уже таксист подвез петю на хутор "Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель - Цензор.НЕТ 2491
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Коли охорона януковича поклала Андрушко пикою в землю,то такого кіпішу на всю країну не було
https://youtu.be/xIZqDGFCK_0
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Зеленский просто умничка!
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"Президент Владимир Зеленский в комментарии Крым.Реалии сообщил, что дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в нормандском формате." Вот теперь они и будут спекулировать этим, сдавая фашистам Украину под нормандский самит
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Один Мендель тоже очень борзый был. Пока в репу не получил. "Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - Зеленский снова пошутил о Мендель - Цензор.НЕТ 772
"Девочки нет, ничего страшного с вами не будет", - Зеленский снова пошутил о Мендель - Цензор.НЕТ 1772
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А лысый будет? Тогда буду смотреть. А если не будет, тогда сам, сам...
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Гы, правильно, над такими вещами надо ржать. Стыди их, Зе.
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как на окружной, дождя не было, клиенты при бабле, не обижали?
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Он еще не понял что президент и взял ответственность за миллионы людских жизней он еще думает что страна квартал 95 и всем нравится его плоский юмор надо быть ответственным а ему еще в игры играть как запланированная на завтра пресс конференция просто очередное 95 квартальное шоу и как говорят а как вы братцы не садитесь а в музыканты не годитесь
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Вовік імпровізує, але питання про податки для малого і середнього бізнесу за жартами не сховаєш. Йде зачистка всіх, хто бідніше олігархів. Обрали президента...
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так, ты же и постарался, ипонатий, или с памятью траблы?
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Признаться существо Мендель достойно пинка, но похоже Зеленскому нравится то как ведет себя Мендель...
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красавец ато все журналисты керпичи кладут как видят мендель🤣🤣🤣
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та нормально він відповів, без Петіної зверхності
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Хорошо сказал. А то патриоты опять обосрутся. "Дєвочки нєт, з вами нічого не буде страшного", - Зеленський знову пожартував про Мендель - Цензор.НЕТ 8163
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Ведро Олексійович справжня опора націі.
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А зачем ему "дєвочка" - он сам "Моника Зелынски". Именно так его называют в американской прессе.
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собственные шутки плоские и некоректные. Шуть может только по написаному. Кем-то. Злыдень.
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Представляю подобную Мендель где нибудь в США или Германии, с кулаками на журналистов, да в принципе и в Украине такого никогда вроде не было
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*****(ль) - ТП.
Який хазяїн, така й секретутка
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Очевидно что шутки для квартала не он писал. Чукча не писатель, а читатель.
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