 Зеленский и глава МИД Нидерландов Блок обсудили ситуацию на Донбассе и расследование дела МН17. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - говорится в сообщении.

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