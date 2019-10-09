 Зеленский и глава МИД Нидерландов Блок обсудили ситуацию на Донбассе и расследование дела МН17. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский проинформировал собеседника о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.
Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".
Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.
"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - говорится в сообщении.
Блок:- Да-да, как с ВВП договаривались.
Зе: - Ох уж ета хунта наделала делов!
Богдан відпочиває у Туреччині і звідти розказує, що Майдан у Києві проплачений (фото)
может хоть шептуны его ногами под столом толкали, чтоб не юморил и не балаболил лишнего
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допрашивают чукчу через переводчика:
- чукча, где ты спрятал золото?
переводчик:
- они спрашивают - где ты спрятал золото?
чукча:
- не скажу!!
переводчик:
- он не скажет.
те:
- если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
переводчик:
- они сказали, что тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
чукча:
- золото зарыто у входа в мою юрту.
переводчик:
- он сказал - стреляйте, гады, все равно не скажу!
Вова, ти - МУДАК!!!
Літак Ту-154, що летів з Тель-Авіва (Ізраїль) до Новосибірська (Росія), розбився над Чорним морем 4 жовтня 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів (переважно громадяни Ізраїлю) і 12 членів екіпажу (громадяни РФ), які були на борту.
Причиною катастрофи довго вважалося (на підставі висновків комісії, що проводила розслідування) попадання зенітної ракети, запущеної під час навчань української армії.-----
госсуд киева уже не официальная организация? или как?
А мы ж содействуем. Цемаха поймали. На несколько дней.
Шестисекундна затримка гарантована.
Сколько об этом можно пистеть ? Почему нет Гаагского, а лучше Нюрнбергского трибунала над россией ?
Или обратно в 1938 год в Чехословакию, Австрию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию жирная зажравшаяся запуганная толстая баба Европа с переговорщиком Чемберленом возвращается к очередной войне 3-Мировой ?