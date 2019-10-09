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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (3178) Нидерланды (855) Боинг-777 Malaysia Airlines (1020) Блок Стеф (5)

 Зеленский и глава МИД Нидерландов Блок обсудили ситуацию на Донбассе и расследование дела МН17. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также об усилиях, направленных на прекращение боевых действий.

Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

Также речь шла о взаимодействии сторон в рамках реализации курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды проведут дополнительное расследование по делу МН17

Зеленский и глава МИД Нидерландов Блок обсудили ситуацию на Донбассе и расследование дела МН17 01

"Министр иностранных дел Нидерландов подтвердил наличие значительного интереса нидерландского бизнеса к наращиванию инвестиционного сотрудничества, а также отметил готовность правительства Нидерландов продолжать поддержку Украины на пути реализации структурных реформ", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украине стоит продолжать политику сотрудничества с Нидерландами в деле MH17, в том числе относительно незакрытого воздушного пространства, - Яременко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3153102
 
 
 Топ комментарии
 
Зе:- МН17 теперь нам предьявите?
Блок:- Да-да, как с ВВП договаривались.
Зе: - Ох уж ета хунта наделала делов!
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Скоро Україна це на себе візьме.
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Моніка підпише ще одну капітуляцію?
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Зе:- МН17 теперь нам предьявите?
Блок:- Да-да, как с ВВП договаривались.
Зе: - Ох уж ета хунта наделала делов!
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Зеля , будь последовательным - после капитуляции еще и признай вину за сбитый Боинг .
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Да уж боюсь представить, как там этот клоун интересы Украины отстаивал...
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Скоро, благодаря мудрой политике одного клоуна, Украина будет платить компенсацию, спасибо зебилам у них большие зарплаты и пенсии🤦🏼‍♂️
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Він в Туреччині на відпочинку був. Сьогодні прилетів./ Но зачем он в РФ шастает-неизвестно. Суд отказался проверять перелеты Богдана в Россию и в направлении Беларуси
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аж страшно...что он может наговорить...
может хоть шептуны его ногами под столом толкали, чтоб не юморил и не балаболил лишнего
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Пусть говорит. что хочет. Там главное - переводчика проинструктировать.
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ой...как всегда анекдот всплыл))))
***
допрашивают чукчу через переводчика:
- чукча, где ты спрятал золото?
переводчик:
- они спрашивают - где ты спрятал золото?
чукча:
- не скажу!!
переводчик:
- он не скажет.
те:
- если ты не скажешь, где золото, мы тебя убьем!
переводчик:
- они сказали, что тебя убьют, если ты им не скажешь, где золото.
чукча:
- золото зарыто у входа в мою юрту.
переводчик:
- он сказал - стреляйте, гады, все равно не скажу!
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Вот теперь Зеля скажи как в том анекдоте- когда жена попала в клетку к орангутангу и тот ее домогается , а муж через решетку кричит ей - объясни ему , что болит голова, что хочешь просто спать...
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вопросы к Билецому есть - нацжоны провокаторы и приложили руку к приходу зеленского а сейчас к сдаче УКРАИНЫ ПРИКЛАДЫВЮТ
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так они и похожим способом заидёт на позиции ВСУ, вот кому кому, но руководителям нацжён точно нельзя доверять - и страну сдаст и хлопцев подставит и сдаст.
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*****, віддати ключового свідка, якого наші розвідники витягли з лугандонії, на обмін, щоб потім щиро либитися офіційній особі Нідерландів й робити вигляд, що усе гаразд.
Вова, ти - МУДАК!!!
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Розслідування обставин катастрофи проводила російська комісія МАК, яка через 25 діб після катастрофи - ще до завершення досліджень обставин - визначила, що причиною катастрофи стало ненавмисне влучання української зенітної ракети під час військових навчань. В ході розслідування Президент України Леонід Кучма визнав, що літак був збитий ракетою українських сил ППО[7][8]. Не зважаючи на те, що юридично Україну не було визнано винною та до держави Україна не висувались жодні претензії на міждержавному рівні, український уряд перерахував родичам загиблих грошові компенсації[9]. 2011 року під час розгляду судового позову авіакомпананії Сибір, український суд дійшов висновку, що українська ракета не могла влучити в російський літак[10][11].
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Виктор Федорович , не брешить! Украина никогда официально НЕ ПРИЗНАВАЛА своей виньі в трагедии с Ту-154 а.к.Сибирь. Компенсации семьям жертв бьіли вьіплаченьі по минимуму , БЕЗ ПРИЗНАНИЯ ВИНЬІ. А знаете , почему ? Да потому , что злополучную ракету из ЗРК С-300 вьіпустил российский расчет , а все остальное - кулуарная договоренность Путина с Кучмой и "спуск на тормозах" ситуации.
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Нагадаємо, 6 вересня 2011 року Госпсуд Києва відмовився зобов'язати Міноборони України відшкодувати Сибіру $15,32 млн компенсації за аварію 2001 року російського лайнера.
Літак Ту-154, що летів з Тель-Авіва (Ізраїль) до Новосибірська (Росія), розбився над Чорним морем 4 жовтня 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів (переважно громадяни Ізраїлю) і 12 членів екіпажу (громадяни РФ), які були на борту.
Причиною катастрофи довго вважалося (на підставі висновків комісії, що проводила розслідування) попадання зенітної ракети, запущеної під час навчань української армії.-----
госсуд киева уже не официальная организация? или как?
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Роджер , читать не умеете ? Или не поняли , что учения 2001г в Крьіму бьіли совместньіми , российско-украинскими , и ракетьі пускали обе армии. Кстати , руководил ракетньіми стрельбами российский генерал.
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Паралелей з МН17 не бачиш? а стосовно брехні - то це до Вікіпедії.
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Были обсуждены вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведению судебного процесса по делу о сбитии самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

А мы ж содействуем. Цемаха поймали. На несколько дней.
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Парламент Нидерландов возобновил расследование против Украины по МН-17, если Украину не обвинят полностью в катастрофе, то в долевой ответственности это уже 100%, и платить придется
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Машаний , за Раисю переживаешь , чтоб меньше платила ?
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Да подобной публике лишь бы чего либо ляпнуть в духе зрады зрадной, а там трава не расти! Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17 - Цензор.НЕТ 5756
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О , і не кажи, публіка просто мерзенна, ще й українську ніфіга не розуміють
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Точно! Взагалі нічого не розуміють! Кругом врагі!!!
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На укр. мові не "врагі", а вороги. Ще один , який українську мову не знає
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А це спеціально для тебе було написано, щоб до тебе дійшло, що гуглтранслейт не використовується. Але марно...
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А може хватит отэту дрять кукурикать "ситуация на Донбасе". Информируйте МИД Нидерландов о войне с Россией! А пока мы сами проводим мышиную политику и возню, никто нас уважать не будет.
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лучше б он этого урода спросил, что за предьявы к Украине по поводу незакрытого неба???
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а що думає з цього приводу Олексійович?
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Є вірогідність що нас можуть признати повністтю винними , Кучму якось заохотили,то повісили на Україну літака який збила росія , а оцим щось пообіцяють, то вони скажуть що ми ж не хотіли , так вийшло, це порох винуватий, а куди нам діватися ?
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А Нидерланды когда либо наберутся смелости начать судебный процесс по "Боингу" или зимой вновь перенесут сроки суда, чтобы ублажить путена?
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Для тех , кто в танке : расследование по МН-17 ведет международная следственная группа JIT и прокуратура Нидерландов , они же расследовали и моментьі действий госорганов Украиньі кас."закрьітия" воздушного пространства над зоной военньіх действий . Никаких новьіх фактов с 2014г. не появилось , поєтому , пусть проведут повторное расследование , раз парламент просит. О чем крики ?
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...пушнины у царя еще имеется, не вся тайга сгорела, а продажных и у холландов хватает... Зеленський і глава МЗС Нідерландів Блок обговорили ситуацію на Донбасі і розслідування справи МН17 - Цензор.НЕТ 2488
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6 миллиардов нормальных людей на Земном Шаре знают, что россияне-московиты 267 народов, народностей и различных племён на украинской территории сбили российской ракетой "Бук" малайзийский самолет летевший из Нидерландов в Малайзию, и россияне сбили этот самолет и убили 298 человек, детей, стариков, женщин и мужчин.
Сколько об этом можно пистеть ? Почему нет Гаагского, а лучше Нюрнбергского трибунала над россией ?
Или обратно в 1938 год в Чехословакию, Австрию, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Финляндию жирная зажравшаяся запуганная толстая баба Европа с переговорщиком Чемберленом возвращается к очередной войне 3-Мировой ?
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Страшно подумать, что оно там наплело против Украины...
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