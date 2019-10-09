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Все про:Порошенко (17819) Ващук Роман (65)

 "Формула Штаймайера" ослабила позиции Украины. Предан принцип "сначала безопасность", - Порошенко во время встречи с послом Канады

Председатель политической партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко принял Посла Канады в Украине Романа Ващука в связи с завершением дипломатической миссии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Канада, и лично Посол Ващук. Была отмечена особая роль Канады в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

Стороны обменялись мнениями относительно более эффективного противодействия продолжающейся агрессии России против Украины, а также консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко подчеркнул, что согласие на "формулу Штайнмайера" значительно ослабило позиции Украины, поскольку предан принцип "сначала безопасность".

Была отмечена важность сохранения международного режима санкций против России, а также отмечено, что санкции были введены за подрыв РФ территориальной целостности Украины и невыполнение Москвой Минских договоренностей.

Важное внимание в ходе встречи было уделено стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Выражена обеспокоенность в связи с опасной тенденцией возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и выборочного правосудия, рискует не только сказаться на поддержке международных партнеров, но и нивелировать достигнутый Украиной прогресс за последние пять лет.

Пятый Президент выразил надежду, что независимо от результатов следующих парламентских выборов в Канаде высокий уровень поддержки Украины не изменится.

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Формула Штаймайера ослабила позиции Украины. Предан принцип сначала безопасность, - Порошенко во время встречи с послом Канады 01

Источник: https://censor.net.ua/n3153101
 
   
 Топ комментарии
 
Підбурювати населення проти законно обраного керівництва країни, а не проти ворога в той час коли йде війна, коли країна частково окупована - ось це і є справжня зрада.Та ще й при тому,шо є безпосереднім автором цих капітуляцій
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Готовится завтра врать в режиме нон-стоп.
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Я сподіваюся завтра журналісти запитають:
Хто вбив Гандзюк?
Де відрубані руки?
Чому не сидить Ахмєтов/Медведчук?
Як там свинарчуки?
Коли знизять тарифи?
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шо свыня, еще воевать хочешь? ты со своих заводов продукцию продаешь, пашинский в оборонопром покупает и навар в офшоры, конкурентов нет
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Расскажи не про заводы порошенка зебил а как и когда ты приват коломохе вернёшь
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Кого теперь в президенты лучше выбрать Рабиновича, Гордона или Шария???

Или Ваш вариант?
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сказочный мародер опять будку шатает
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Порошенко эту мину с минском заложил и с формулой штайнмаера и порошенко нужно судить по статье 111. гос измена!
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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поросенко не ворнякать должен, а отвечать перед судом Украины - за коррупцию, свои офшоры, за Иловайск, ротердамы, свынярчуков, минский договорняк..
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