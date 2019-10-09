 "Формула Штаймайера" ослабила позиции Украины. Предан принцип "сначала безопасность", - Порошенко во время встречи с послом Канады

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Канада, и лично Посол Ващук. Была отмечена особая роль Канады в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.

Стороны обменялись мнениями относительно более эффективного противодействия продолжающейся агрессии России против Украины, а также консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко подчеркнул, что согласие на "формулу Штайнмайера" значительно ослабило позиции Украины, поскольку предан принцип "сначала безопасность".

Была отмечена важность сохранения международного режима санкций против России, а также отмечено, что санкции были введены за подрыв РФ территориальной целостности Украины и невыполнение Москвой Минских договоренностей.

Важное внимание в ходе встречи было уделено стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Выражена обеспокоенность в связи с опасной тенденцией возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и выборочного правосудия, рискует не только сказаться на поддержке международных партнеров, но и нивелировать достигнутый Украиной прогресс за последние пять лет.

Пятый Президент выразил надежду, что независимо от результатов следующих парламентских выборов в Канаде высокий уровень поддержки Украины не изменится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С отходом на мифические, несуществующие позиции 2016 года мы теряем около 30 населенных пунктов и ряд ключевых высот, - Порошенко. ВИДЕО