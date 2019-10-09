 "Формула Штаймайера" ослабила позиции Украины. Предан принцип "сначала безопасность", - Порошенко во время встречи с послом Канады

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".
Петр Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, которую всегда демонстрировала и Канада, и лично Посол Ващук. Была отмечена особая роль Канады в сохранении суверенитета и территориальной целостности Украины и противодействия российской агрессии.
Стороны обменялись мнениями относительно более эффективного противодействия продолжающейся агрессии России против Украины, а также консолидации международного единства и солидарности с Украиной для обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.
Петр Порошенко подчеркнул, что согласие на "формулу Штайнмайера" значительно ослабило позиции Украины, поскольку предан принцип "сначала безопасность".
Была отмечена важность сохранения международного режима санкций против России, а также отмечено, что санкции были введены за подрыв РФ территориальной целостности Украины и невыполнение Москвой Минских договоренностей.
Важное внимание в ходе встречи было уделено стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Выражена обеспокоенность в связи с опасной тенденцией возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований и выборочного правосудия, рискует не только сказаться на поддержке международных партнеров, но и нивелировать достигнутый Украиной прогресс за последние пять лет.
Пятый Президент выразил надежду, что независимо от результатов следующих парламентских выборов в Канаде высокий уровень поддержки Украины не изменится.
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Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.