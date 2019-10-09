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 Происшествия, Общество
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Все про:адвокат (1187) Онищук (88)

 Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства

НААУ обратилась с требованием об опровержении публичных комментариев в адрес адвокатуры к Николаю Онищуку, который сейчас возглавляет Рабочую группу по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществления правосудия в Комиссии по вопросам правовой реформы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Национальной ассоциация адвокатов Украины.

Основанием для этого стал сюжет от 9 октября 2019 в эфире телеканала Право-ТВ "У Президента перепишут закон об адвокатуре: что изменится для адвокатского самоуправления". В этом видео Онищук высказался о необходимости внесения Президентом Украины проекта новой редакции Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

При этом было предоставлены предвзятые и вредные критические оценки текущей ситуации в адвокатуре, которые не соответствуют действительности и не могут быть приемлемыми для должностного лица, которое уполномочено на разработку законодательных инициатив для главы государства.

"Тем более, категоричность предоставленных адвокатуре оценок удивляет, поскольку Вы не являетесь адвокатом и никогда не имели адвокатской практики или опыта работы в адвокатском самоуправлении. Ваши комментарии о причинах, по которым не был принят законопроект №9055, свидетельствуют не только о непонимании принципов организации адвокатуры как самоуправляемого института и конституционной роли этого института, но и о незнании содержания собственно законопроекта и наличия в нем многочисленных рисков для независимости адвокатуры ", - говорится в письме НААУ. Попутно упоминается, что Онищук присутствовал на заседаниях созданного указом президента П. Порошенко Совета по вопросам судебной реформы, когда его координатор А. Филатов пытался любой ценой замолчать несогласие адвокатуры и протолкнуть законопроект №9055.

"В этом контексте неожиданным стало ваше утверждение о наличии "корпоративных споров", которые якобы препятствовали принятию законопроекта №9055. Очевидно, что такая ​​позицию сформирована опытом Вашей работы в составе Конституционной комиссии при Президенте Украины П. Порошенко и участием в деятельности Совета по вопросам судебной реформы, под координацией заместителя главы Администрации Президента П.Порошенко А. Филатова, которая  полутайным спосоом разработала и приняла скандальный законопроект №9055. При этом из предоставленных Вами комментариев следует абсурдный и опасный тезис о том, что Национальная ассоциация адвокатов Украины помешала улучшению уровня защиты адвокатов и усилению статуса адвокатуры в целом", - говорится в письме.

НААУ расценила подобные заявления как вред репутации адвокатуры и попытку вмешательства в деятельность единой профессиональной организации адвокатуры со стороны должностного лица.

"Кроме того, для члена Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины недопустимо прямое лоббирование провального и вредного законопроекта, разработанного юридической командой предыдущей власти в интересах определенных лиц", - говорится в письме.

НААУ обратила внимание на то, что Основные принципы ООН о роли юристов, резолюции ПАСЕ по Украине, выводы Венецианской комиссии относительно действующего закона об адвокатуре и интервенционные письма к руководству Украинского государства от Совета юридических и адвокатских обществ Европы (ССВЕ) однозначно признают обязанность власти привлекать самоуправляемой организации адвокатуры в консультации при разработке национального профильного законодательства. Именно попытка игнорировать этот международный стандарт стала одной из самых серьезных причин провала законопроекта №9055.

"НААУ требует от Вас предоставления публичного извинения перед всеми адвокатами Украины и опровержения в эфире телеканала" Право-ТВ "заявлений о наличии каких-либо" корпоративных споров "в адвокатуре. . Сейчас предоставленные Вами комментарии, направленные на создание конфликтов в адвокатской сообществу и формирования негативного общественного мнения о НААУ, расцениваем как признак лоббизма конкретных законодательных инициатив и продвижения интересов лиц, причастных к реформе адвокатуры во времена предыдущей власти ", - говорится в письме к члену Комиссии по вопросам правовой реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3153100
 
 
 Топ комментарии
 
для вас людина на жигулях, мабуть, корейко?
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неправильно! адвокаты должны не только оказывать населению юр. помощь БЕСПЛАТНО, а и доплачивать населению за то, что люди получили юр. помощь, а деньги брать адвокаты должны из того, что будут продавать на базаре картошку и капусту, выращенную на огороде. Вот как всё должно быть!.
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Просто -- не адвокаты должны быть -- зщитнички.
А как в нормальных странах: Рехтс Анвальты -- Блюстители Закона.
...судьи и прокуроры... -- потеют! При грамотных Анвальтах -- те их валят на - раз!
...ну, то такэ... -- вам ещё рано об этом...*)
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Цензор не спим!
Стрелок сегодня в Галле, Германия. Шиза.

Стрелок хотел в синагогу зайти и пострелять, а она закрыта, стрелял просто в людей, пару труппов. нази.. но пока не ясно от кого именно нази.
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...все адвОкаты должны работать как госструктура и оказывать населению юр. помощь БЕСПЛАТНО. Сегодня ихняя роль в правовом пространстве сводится исключительно к рубке по легкому бабла...ладно с нуворышей, те наворовали его немеренно, а нищий люд становится беззащитной жертвой перед самыми гуманными судами во вселенной...
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неправильно! адвокаты должны не только оказывать населению юр. помощь БЕСПЛАТНО, а и доплачивать населению за то, что люди получили юр. помощь, а деньги брать адвокаты должны из того, что будут продавать на базаре картошку и капусту, выращенную на огороде. Вот как всё должно быть!.
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...или на з\плату, или нах, Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 9657 на грядки и как все ...третьего нет. Распустились бепредельщики донельзя, последнюю свытыну содрать готовы с обнищавшего народу....
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...бошки скоро снимать начнем корейко этим подпольным... ....
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для вас людина на жигулях, мабуть, корейко?
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...ооооооо...это я на жиге...а эти твари на брендовых, да еще и подрезают в спешке за свежим баблом...только грядки или гильотина!...
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як можна на наших дорогах трохи не підрізати? це в принципі неможливо, всі йдуть дуже плотно, то я стараюсь пригальмувати, бо бачу, що людині треба перелаштуватися в інший ряд.
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...все к тому идет что пешим ходом передвигаться вскоре будете и огородами, незаметно... Национальная ассоциация адвокатов требует от Онищука опровержение предвзятых оценок роли адвокатуры в реформировании профильного законодательства - Цензор.НЕТ 387
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О как банда адвокатаская вонять стала шо шобла обрезанная вы ссученная банда подонки мрази ублюдки как вы в угоду Януковичу Закон имени пОртнова голосовали ногами.. создали себе МММ адукатов курьеров...кстати 2012 года Закон об адукатах ... и реально и давно его надо переписать по новой...
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Меня в Бундесе раз присадили на 3 месяца... -- статья была дохлая: киднепинг и национальная ненависть. ...та, ничё -- расхлебались. Это дорого, долго, но честно!
...и вам желаю...*)
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-- армянских крав -- в пользу аджербайджанских! До сих пор сижу! -- уже 27 лет... *(
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