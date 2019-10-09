 Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы. "Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - отметил Зеленский.

Присутствовавший на встрече Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением. Спикер парламента подчеркнул важность участия нового состава ЦИК в работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олег Диденко избран главой ЦИК

Напомним, 4 октября Верховная Рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии. В нее вошли 17 человек: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармазь, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.