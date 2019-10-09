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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК 01

Глава государства поздравил членов ЦИК с избранием и пожелал плодотворной работы. "Желаю вам успехов. У вас действительно очень важная работа", - отметил Зеленский.

Присутствовавший на встрече Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов Центризбиркома с назначением. Спикер парламента подчеркнул важность участия нового состава ЦИК в работе над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме.

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Напомним, 4 октября Верховная Рада утвердила новый состав Центральной избирательной комиссии. В нее вошли 17 человек: Оксана Боярчук, Юрий Буглак, Елена Гатауллина, Андрей Гевко, Виктория Глущенко, Виталий Грень, Олег Диденко, Сергей Дубовик, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Александра Кармазь, Павел Любченко, Юрий Мирошниченко, Владимир Перепелюк, Виталий Плукар, Сергей Постивый и Юрий Фрицкий.

Источник: https://censor.net.ua/n3153099
 
 
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Свій генпрокурор, своя ЦВК. Прикольно!
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Сподіваймося, вони вірно служитимуть Товаришу Зеленському і партії!
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смешные какие

ЦИК уже на Майдане формируется.... Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИК - Цензор.НЕТ 8710
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в названии должно было быть - ЗЕ вручил 100% своим членам ЦИК удостоверения
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Уииииии! Харьковская табачная фабрика PHILIP MORRIS таки закрывается. Тыща тел - как с куста - на мороз. Вот бы сейчас пройтись по всем этим сотрудничкам, спросить чо-как, за кого голосовали, как сейчас им будет мазаццо на хлеб?
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"Голова ЦВК буде 100% моєю людиною, порішаємо будь-які питання" (с) Моніка
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