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 Суд в Ростове приговорил 72-летнего украинца Моргунова к 12 годам тюрьмы по обвинению в госизмене

9 октября Ростовский областной суд РФ приговорил украинца Владимира Моргунова к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт суда.

"Моргунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, без штрафа, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке", – сказано в сообщении.

Проект журналиста Антона Наумлюка "Ґрати" в Telegram отмечает, что Моргунову 72 года, он долгое время занимал руководящие должности в органах муниципальной власти в Чертково Луганской области.

"Процесс проходил в закрытом режиме, гособвинение просило для Моргунова восемь лет лишения свободы. Он заключил соглашение со следствием, что предполагает не более 2/3 максимального срока приговора. Обжаловать решение суда Моргунов не будет", – пишут "Ґрати".

Задержали Моргунова в ноябре 2018 года. По версии следствия, он передавал украинской разведке "информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской погранслужбы в районе".

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Источник: https://censor.net.ua/n3153098
 
 
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в растові...ага, громадянська війна! Чи то він з растова зливав кацапів.. не зрозуміло!
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От і все лице ПАРШИВОЇ МОКШАНДІЇ. ЗНАЙШОВ ПЕРЕДКИМ зЄ.ЛЮПА СТАВАТИ НА КОЛІНА.
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Украинец
Житель Луганской области
"По версии следствия, он передавал украинской разведке "информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской погранслужбы в районе".Источник: https://censor.net.ua/n3153098
Ну да, после этого 1000 раз повторить мантру про " ихтамнет"
И ЧЕГО ЭТО СУД В РОСТОВЕ?!
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от і я про це, чи то не зрозуміло написано чи то іх тама нет.. суки!
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Измена какого государства? Что за сюрр.?
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кацапия вообще сюр..но к сожалению очень большой и очень рядом..
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9-14 октября 1937 г. были осуждены к расстрелу 1 116 человек т.н. "первого соловецкого этапа". Среди них - весь цвет украинской интеллигенции. Их расстреляли с 27 октября по 4 ноября в карельском урочище Сандармох.

А еще, говорят, осенью 1937-го в СССР был очень вкусный пломбир
(C)
@Skrepo_history
☹️
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Еще один заложник Путина ( а в его руках до 8 миллионов в Крыму, ОРДЛО, РФ и заезжающих туристов, отдыхающих, беженцев " по делам", в гости, зарабитчан, тех для кого "спорт. и попса вне политики" Менять не обменять. даже если всю партию ОПЗЖ и ОПа на блок на "торга выставить".
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...это не сюр, это маразм перешедший в устойчивую паранойю, что лишний раз подтверждает, быль про тюрьму народов, в которой столетиями правят исключительно самодуры...только ров с крокодилами и стену китайскую на протяжении всех 2000+км...
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я что то не понял, гос обвинение просило 8 лет, он заключил сделка со следствием и это не более 2/3 от максимального, как получилось 12 лет.

то это как пример другим - в рашке никаких сделок с следствием.
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шо за маячня???
як може людина зрадити якесь гівно, громадянином якого він не є?
здохни, срана кацапщина!
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