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 Политика Украины
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 В Украине может появиться вице-премьер по временно оккупированным территориям, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поддерживает идею создания в Кабинете министров позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Во время заслушивания Программы действий правительства в Верховной Раде, на мой взгляд, было достаточно уместное предложение относительно создания позиции вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий. Я думаю, что это было бы неплохо", - сказал Разумков.

Он отметил, что такое предложение озвучивали некоторые народные депутаты, которые ранее проживали на ныне временно оккупированных территориях либо входят в состав комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма.

"Это достаточно неплохое предложение, которое озвучивалось премьер-министру", - подчеркнул Разумков.

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Вместе с тем он отметил, что на форуме в Мариуполе, который состоится в конце октября, будет обсуждаться программа реинтеграции Донбасса. По мнению Разумкова, первоочередной в этом вопросе является информационная политика.

"Возвращать людей возможно сначала только ментально, а уже после этого – физически", - подчеркнул спикер.

Вторым важным аспектом реинтеграции Разумков называет экономический рост Украины.

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Кроме того, по его мнению, важна международная составляющая и аспект с безопасностью.

"Сильная армия - залог безопасности и территориальной целостности государства. Но мы понимаем: дипломатическое направление - более эффективное и поможет скорее вернуть временно оккупированные территории", - резюмировал председатель парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3153097
 
 
 Топ комментарии
 
Единственные правильные выборы на оккупированной части Донбасса-это когда возле урны стоит украинский полицейский ,его охраняют ВСУ, под избирательным участком стоит танк , границу контролирует погранотряд , а на телебашне висит украинский флаг и Пасечник.
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В Украине может появиться вице-премьер по временно оккупированным территориям, - Разумков

Это очень правильно. Только пусть он и жить туда пи"дует. По месту работы и ближе к очень нашим людям.
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Дійсно?... А що ж він не платить...? Куди по гроши звертатися?
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Супер! А до кого саме? Хоч натякни. Дуже рошенок хочеться!
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ну...якщо ви не знаєте хто такий пеппо, то я не знаю хто зажлобив ваші грошенята..
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Як це ти не знаєш...? Щось кепські справи у зеленому королівстві...
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В Украине может появиться вице-премьер по временно оккупированным территориям, - Разумков

Это очень правильно. Только пусть он и жить туда пи"дует. По месту работы и ближе к очень нашим людям.
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ну или хотя бы в серую зону...со всеми помощниками и секретутками...
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А якщо просто прибрати кому, то заголовок обрастає новим змістом:

В Украине может появиться вице-премьер по временно оккупированным территориям - Разумков
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меня это тоже всегда напрягает...(или веселит)
тяжело что ли добавить - сказал - такой-то
а то...в Киеве словили банду - полиция ))) или Задержан маньяк - Князев ))))
и думайте как хотите))))
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Единственные правильные выборы на оккупированной части Донбасса-это когда возле урны стоит украинский полицейский ,его охраняют ВСУ, под избирательным участком стоит танк , границу контролирует погранотряд , а на телебашне висит украинский флаг и Пасечник.
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не подскажите как этого добиться..?
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После того как кацапы уберутся с территории Донбасса
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Ти про Чепушиліна біля Пасічника забув. Без нього картина не повна!
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...і Пеніс Душилін ще має висіти.


душили сепаров душили
ай шина-опа шина-на
настала очередь пушили
на
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и фамилия его будет пушилин.....не дожил саня окорочёк до этих славных времён)))).
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значит не все квартальные еще трудоустроены, а вы говорили...
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оце так новина! Дай вгадаю, хто буде той віце-премьєр: Сівохо?! Ні?!! Може Оля Полякова? Еге ж, її чоловік не відпустить. Так хто? Де той "прохвесіанал", який зможе усіх "развести", примирити, з даунбасітов та лугандонів знову зробити нормальних громадян України?!!!
Може, це буде який сь марсіанін?
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может появиться вице-премьер.-как таукитяне.То явятся, то растворятся. / Поясняет барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов: пять ломбардов в Киеве и два в Черкасах. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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Рассматриваемые кандидатуры Медведчук, Рабинович, Янукович, Шойгу , Сурков, Кадыров.
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