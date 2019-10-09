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 "Формула Штайнмайера" не изменяет логику Минских соглашений о первоочередности выполнения компонента по безопасности, - Украина в ОБСЕ

"Формула Штайнмайера" предусматривает механизм выполнения только одного из положений Минских соглашений и не заменяет эти договоренности, как и не изменяет их логику о первоочередности выполнения компонента по безопасности.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Текст, согласованный 1 октября 2019 года Украиной и Россией при посреднических усилиях ОБСЕ в рамках ТКГ, представляет собой механизм, направленный на имплементацию одного из положений Минских договоренностей, в частности, вступление в силу Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Формула никоим образом не подменяет весь пакет Минских договоренностей и не изменяет их логику относительно "сначала безопасность", - заявил он.

Украинский дипломат подчеркнул, что именно безопасность является предпосылкой для создания необходимой среды для запуска избирательного процесса.

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"В этом плане решающее значение будет иметь выполнение первоочередных положений по вопросам безопасности Минского пакета мер, вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление контроля над границей", - отметил он.

Заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ также отметил то, что согласование Украиной текста "формулы Штайнмайера" никоим образом "не означает признание того, что все необходимые вопросы условий безопасности для местных выборов уже выполнены".

"Наоборот, нынешняя ситуация на линии соприкосновения, а также ситуация с безопасностью в некоторых районах Донбасса остаются ужасными и должны быть немедленно улучшены. Только безопасная среда, в случае ее создания, откроет двери для проведения местных выборов на Донбассе в полном соответствии с международными стандартами демократических выборов, закрепленных, в частности, Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года и другими документами ОБСЕ", - заявил он.

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Дипломат также еще раз напомнил присутствующим иностранным делегациям, что Украина согласованием текста "форумулы Штайнмайера" выполнила свою часть работы накануне саммита лидеров "нормандской четверки".

"Теперь пришло время, чтобы и другая сторона - Россия - внесла свой вклад", - добавил Лоссовский.

Источник: https://censor.net.ua/n3153096
 
 
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Война не проиграна пока существует сопротивление.
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"Формула Штайнмайера" не изменяет логику Минских соглашений о первоочередности выполнения компонента по безопасности, - Украина в ОБСЕ

Пять лет вокруг минска выплясывали, теперь пять лет вокруг штайнмайера хоровод будет..
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Украина потеряла территории, а значит войну проиграла. Поэтому нужно идти на компромисс. А как по другому?
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Война не проиграна пока существует сопротивление.
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Никак.Потому что потеряет Украина Украину.Пусть пока бы так и оставалось. А с быдлостаном будет невозможно двигаться вперед.
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Блін, і що представник Зєлєнского ( не України) заявив? Що кацапам теж пора звикати до Зєліних "шюток"? Хоча це сказано для тієї частини українців, яка виходить на протести. Мабудь 14 жовтня таки тисне на новоявленого великого стратега і "багатоходівочника" Зєлєнского.
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Если она не меняет логику то покажите шмаркли зеленые где в минских соглашениях отвод наших войск с позиций?
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да забудьте вы про формулу Штайнмаера и про Минские договоренности - это все планы Путина по капитуляции Украины! Не даст народ выполнить не Минск, не выписанные пункты из Минска - эти формулы Штайнмаера. Это все противоречит Украинским интересам! Не даст Украинский народ этому плану Путина сбыться! Украинская армия сейчас сильнее России корпусов на Донбассе и Украине нужно сосредоточиться на поднятии экономики и поднятии армии и тогда уже можно будет диктовать свои условия с позиции силы и если они не будут освобождать наши территории, то тогда Украина должна будет готовить армию взять свои регионы силой! Сейчас 500 000 человек прошло войну и еще через 5 лет будет еще больше! Нужно доводить численное количество армии до миллиона, как было в 1991 году. И нужно создавать аналог французского Легиона и создавать Украинский Легион и как Франция набирать наемников со всего мира и с стран бедных наемников и обучать их военному делу и готовиться к войне! С миллионной армией не рискнет вступить в сражение ни одна армия мира потому что потери против нее будут неприемлемы ни для одной армии мира! Даже Путин не рискнет потому что потери будут у них такие большие, что даже если они победят Украинскую армию, то это будет Пиррова победа. А сейчас со слабой позиции идти на переговоры и соглашаться на капитуляцию. Даже если Зеленский пойдет сдаться, то Украинский народ этого не примет, а просто Зеленского признает народ предателем и все его действия не легитимными! Украинский народ не даст никому сдаться и не даст никаких Минсков или формул Штайнмаера принимать, что они по сути - это белый флаг. Украинский народ приемлет только мир ценой победы, а не ценой поражения!
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если б она гиче не меняла зебики и парашка так бы вокруг неё не плясали, а парашка вообще заявила что это её успех. зебики как всегда брешут в надежде заболтать а потом поставить перед фактом
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