 "Формула Штайнмайера" не изменяет логику Минских соглашений о первоочередности выполнения компонента по безопасности, - Украина в ОБСЕ

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Текст, согласованный 1 октября 2019 года Украиной и Россией при посреднических усилиях ОБСЕ в рамках ТКГ, представляет собой механизм, направленный на имплементацию одного из положений Минских договоренностей, в частности, вступление в силу Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Формула никоим образом не подменяет весь пакет Минских договоренностей и не изменяет их логику относительно "сначала безопасность", - заявил он.

Украинский дипломат подчеркнул, что именно безопасность является предпосылкой для создания необходимой среды для запуска избирательного процесса.

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"В этом плане решающее значение будет иметь выполнение первоочередных положений по вопросам безопасности Минского пакета мер, вывод иностранных вооруженных формирований и наемников, разоружение всех незаконных групп, а также восстановление контроля над границей", - отметил он.

Заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ также отметил то, что согласование Украиной текста "формулы Штайнмайера" никоим образом "не означает признание того, что все необходимые вопросы условий безопасности для местных выборов уже выполнены".

"Наоборот, нынешняя ситуация на линии соприкосновения, а также ситуация с безопасностью в некоторых районах Донбасса остаются ужасными и должны быть немедленно улучшены. Только безопасная среда, в случае ее создания, откроет двери для проведения местных выборов на Донбассе в полном соответствии с международными стандартами демократических выборов, закрепленных, в частности, Копенгагенским документом СБСЕ 1990 года и другими документами ОБСЕ", - заявил он.

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Дипломат также еще раз напомнил присутствующим иностранным делегациям, что Украина согласованием текста "форумулы Штайнмайера" выполнила свою часть работы накануне саммита лидеров "нормандской четверки".

"Теперь пришло время, чтобы и другая сторона - Россия - внесла свой вклад", - добавил Лоссовский.