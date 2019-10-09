 Законопроект о столице примем через месяц-полтора, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект (№2143-3) о столице - городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?