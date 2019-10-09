 Законопроект о столице примем через месяц-полтора, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект (№2143-3) о столице - городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

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