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 Политика Украины
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 Законопроект о столице примем через месяц-полтора, - Разумков

Законопроект о столице Украины будет утвержден в целом через месяц-полтора, прогнозирует председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в  интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков 

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект (№2143-3) о столице - городе-герое Киев, которым предлагается разделить полномочия и должности киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отойдем от "турборежима", но не будем работать медленно, - Разумков о Раде

Источник: https://censor.net.ua/n3153094
 
 
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не ну а чо... если вазелин рассказывает "к зиме примем новый закон про донбас" с полной уверенностью что "да, примем". то чем безразумков хуже? даешь прогнозы с вероятностью 100 %
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Турист заходит в магазин сувениров. Видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: "кошка - 5 евро, её история - 5000 евро."
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
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А что росийский триколор обязательно в Киеве вешать? Без капитуляции Киева никак?
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У тебя и твоего босса завтра фаст-фуд, не забывай. Это всегда грозит несварением. А ты про месяц-полтора...
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Ага, поставим своего смотрящего как Хряк когда то поставил в наглую Попова мэром. С Киевом у вас ЗЕбанутые этот номер уже не пройдет
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