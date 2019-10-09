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 НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна. ДОКУМЕНТ

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало информационно-аналитическую работу для проверки заявления народного депутата Александра Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Александра Моргуна.

Об этом сказано в ответе на депутатское обращение Мережко, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"С целью проверки изложенных сведений начата информационно-аналитическая работа в соответствии с Законом Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины", по результатам которой в случае выявления признаков совершения коррупционных уголовных правонарушений, перечень которых определен частью 5 статьи 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины, детективами Национального антикоррупционного бюро Украины будут приняты все возможные процессуальные меры по быстрому, полному и беспристрастному их расследованию", - гласит текст документа.

Ответ подписан первым заместителем Директора НАБУ Гизо Углавой.

НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна 01

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко обратился в НАБУ с просьбой разобраться с противоправной деятельностью замглавы ГБР Моргуна. Он отметил, что на основании фактов, изложенных журналистом Е.Плинским, можно предполагать, что Моргун "отвечает за контроль таможни и сбор кэша".

Источник: https://censor.net.ua/n3153093
 
   
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Тут по інсайдам The Рage завтра ВАТ, Philip Morris та JTI збираються заявити про закриття своїх заводів. За 2018 рік ці три компанії заплатили 31 мільярд 833 млн грн податків до держбюджету. Еееем, мдеее. Що ще сказати. Вас попереджали.
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Куку, зелібобікі.

Оздоровітса нарід НАБУ проверяет заявление нардепа Мережко о противоправной деятельности советника главы ГБР Моргуна - Цензор.НЕТ 9936

"ВАТ" ВЖЕ пішов із Прилук, Philip Morris ВЖЕ оголосив про те, що закриває фабрику в Харкові та звільняє понад 1000 працівників. .

Харьков останется без работы: табачную фабрику Philip Morris закроют
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А мені наприклад сьогодні сподобалось як Т. Чорновол опустила Р. Трубу.
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