 Зеленский провел телефонную беседу с Меркель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник.
"Только что состоялась уже пятый по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверительныйй личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - написал посол.
Від зміни імен система не змінюється, вона спрограмована на самоїдство щоби сама себе зжерла.
Назначен в 2014 указом Порошенко
Хотя может разговор был типа
- Хай Ангела
- (неразборчиво... бл курва) кто это? вас не слышно! фу фу! але!
- Але Ангела! Это Вова! Вова! Але! Чо у нас со связью? Але!
- (опять неразборчиво сцк откуда у него мой номер) Але! Але! Вас не слышно! Фу! Фу! Але!
(богдану в сторону) - шо такое? шо за связь? звони баканову!
- (опять в трубку) Але! Ангела твою мать! Ты меня слышишь? Але!
- (неразборчиво не видеть не слышать....) Их бин болею! Ухо! найн слышать.
- Ок! ДУЖЕ ДЯКУЮ!!
кладет трубку,
где то в Германии Меркель вытирает пот со лба. Штайнмаер нервно сглотнув показывает ей два больших пальца.
за ленку то вопросов нема....
... как всё это эротично... ...особенно, шо посол написал...*)
...между дрочим -- Канцлером -- с заглавной пишется и произносится!
...или: президентом Зеленским -- с прописной!
...хорошо, шо я ни чей, не посол...*)
президентомЗеленским -- с прописной!
преЗик он !
и шо ?
пожаловался Анжеле на Донни ?
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
Импичмент Меркель