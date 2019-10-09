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 Зеленский провел телефонную беседу с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудили вопросы восстановления территориальной целостности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялась уже пятый по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверительныйй личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - написал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник

Источник: https://censor.net.ua/n3153089
 
 
 Топ комментарии
 
анекдот про німецьких кіноактрисульок розповідав ?
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Казав, що дуже добре знає німецьких порноактрис, тому порівняв Україну з ними🐸
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анекдот про німецьких кіноактрисульок розповідав ?
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Казав, що дуже добре знає німецьких порноактрис, тому порівняв Україну з ними🐸
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ви думаєте проблема в Зеленському? проблема в системі, в матриці, яка зліплена 20 років назад і в якій ми живемо.
Від зміни імен система не змінюється, вона спрограмована на самоїдство щоби сама себе зжерла.
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І що Зе говорив? Хенде хох, фрау Меркель?
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Немцы на это обижаются сильно, лучше не рисковать)
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Тоді мабуть говорив: Гітлер капут, фрау Меркель? Чи говорив, що він не грюн швайн?
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Говорив, що порохоботи переплутали і нього нема капітуляції, а є капутуляція😁
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Хватит базарить с агентами ***** ,пора ядерный статус восстанавливать и давать всем люлей. Зеленский провел телефонную беседу с Меркель - Цензор.НЕТ 4876
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Вовка боится оружия. Он их юмором побеждать будет.
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Пипец Меркель..щас по ходу шо то всплывёт шо и Меркель импичмент обьявят. С Трампом оно уже поговорило...
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А чем тебе Трамп так хорош. Импичмент и слава Богу. Выберут нормального республиканца
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Не надо нам "нормальных" рохлей-республиканцев.
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"ВСе хорошо - прекрасная маркиза".УКраїнці поки що мітингують лише під Банковою. В середину не рвуться.
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Я так зрозумів, що меркель скоро буде імпічмент.
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честный,доверительный личный контакт..автор заметки просто таки питрасян.
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Написал Мельник. Посол Украины в ФРГ
Назначен в 2014 указом Порошенко
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На месте Меркель я бы с этим скользким типочком без адвоката не разговаривал. Трампончик подтвердит.
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я думаю там не только громкая связь была включена но и пару магнитофонов и писарь писал под нотариусом.
Хотя может разговор был типа
- Хай Ангела
- (неразборчиво... бл курва) кто это? вас не слышно! фу фу! але!
- Але Ангела! Это Вова! Вова! Але! Чо у нас со связью? Але!
- (опять неразборчиво сцк откуда у него мой номер) Але! Але! Вас не слышно! Фу! Фу! Але!
(богдану в сторону) - шо такое? шо за связь? звони баканову!
- (опять в трубку) Але! Ангела твою мать! Ты меня слышишь? Але!
- (неразборчиво не видеть не слышать....) Их бин болею! Ухо! найн слышать.
- Ок! ДУЖЕ ДЯКУЮ!!
кладет трубку,

где то в Германии Меркель вытирает пот со лба. Штайнмаер нервно сглотнув показывает ей два больших пальца.
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пятый по счету? - богдан не ревнует не?
за ленку то вопросов нема....
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Хотелось бы знать содержание. Ее родная Саксония в результате санкций со стороны РФ потеряла около 70% выручки от потери рынка сельхозпродукции, а тут еще Трамп вводит дополнительные пошлины на продукцию из ЕС, сплошная зрада - веселый, наверно, получился диалог!
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Фрау Рибентроп я работаю над сливом Украины с нашими рузькими друзьями , но мои холопы решили протестовать!! Это не есть гут!! Северный поток 2 яяя, это гут!!
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Стенограмма будет? То вруг они Трампа парафинили) Или Вовка предложил помощь в строительстве северного потока.
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Кого теперь в президенты лучше выбрать Рабиновича или Гордона???
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Этот чрезвычайно тесный доверительныйй личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - написал посол.

... как всё это эротично... ...особенно, шо посол написал...*)
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Через полгода Меркель опубликует стенограмму. А там будет: ,, Трамп нам не помогает".
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возможно рыгает и тогда корёжит точно.
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да бухнуть он любит так что вполне возможно🤣🤣
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... по собственному опыту вывод сделал? Друг Пороха? Или всё зелёная сопля?
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ну на...., эта статья уже на подобие сруцких пропогондистов - вы видели, Трамп посмотрел на *****, потом Трамп постукал по плечо ***** - фу, противно же.
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Порошенко трампы-меркели к себе не приглашали, он сам к ним вваливался.Гаранты мира в Украине Порошенко боялись: он давал гарантам разгон и обязательно что то у них отбирал.Зеленского трампы -меркели к себе приглашают и по щёчке ласково треплют: гут, хороший бой, от санкций избавляеешь. А военный союзник РФ Нетаньяха так сам в Украину приперся.Чтобы за комплименты да обещание политического убежища артисту -пианисту юкрейн -чернозём от Зеленского поиметь.
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Теперь и Меркель знает, что такое ХУ√ROYAL. Остальную часть формулы пояснят при следующем звонке.
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Говорил, что Трамп мало всего делает для Украины?
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..после каждого телефонного звонка Моники с кем то из мира сильных начинаются расследования и ожидания очередных ляпов и проколов недоумка....И что характерно... это стало реальностью. Не давайте ему телефон уже...иначе скоро будет уже не смешно. ((((
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Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель.

...между дрочим -- Канцлером -- с заглавной пишется и произносится!
...или: президентом Зеленским -- с прописной!
...хорошо, шо я ни чей, не посол...*)
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...или: президентом Зеленским -- с прописной!

преЗик он ! Зеленський провів телефонну розмову з Меркель - Цензор.НЕТ 2210
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Ну, звякнула наша Доярка вашему Презеку, мол: И шо теперь мне с ****** Вовкой делать, Вольдемар? Ты ж токо скажи -- вся твоя буду -- по гроб жизни! *)
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та вы шо!
и шо ?

пожаловался Анжеле на Донни ? Зеленський провів телефонну розмову з Меркель - Цензор.НЕТ 2319
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Турист заходит в магазин сувениров. Видит маленькую бронзовую фигурку кошки. На ценнике написано: "кошка - 5 евро, её история - 5000 евро."
- Я могу купить кошку без истории? - спрашивает он продавца.
- Конечно, - отвечает продавец, - Но за историей вы всё равно вернётесь.
Турист покупает фигурку и дальше прогуливается по городу.
Вдруг он замечает, что следом за ним сначала идёт одна кошка, потом другая, потом ещё. Через некоторое время за ним уже идут тысячи кошек.
Турист в ужасе начинает убегать. Кошки не отстают. Тогда он подбегает к мосту, размахивается и бросает маленькую бронзовую фигурку кошки в реку.
Все кошки бежавшие до этого за ним, тут же прыгают в воду вслед за статуэткой.
Турист с выпученными глазами бежит обратно, в тот же магазин сувениров.
- Я же предупреждал вас, что Вы вернётесь за историей, - встречает его продавец.
- К черту историю! - восклицает турист. - У Вас есть маленький бронзовый Зеленский?
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он то провел,а Меркель трубку то хоть взяла?)
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Со стороны Меркель этой беседы было лучше избежать, вот Трамп уже поговорил.
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Она связная между ним и х.уйлом. Просил передать х.уйлу, что из кожи вон вылезет, но войска отведет и закон продавит. Как и договаривались - до Нового года.
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