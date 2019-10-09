 Зеленский провел телефонную беседу с Меркель

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Только что состоялась уже пятый по счету телефонный разговор между Президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверительныйй личный контакт двух лидеров - наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины!" - написал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеемся, Меркель поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место, - посол Украины в Германии Мельник