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 Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство

После наезда на полицейского во время столкновений на блокпосту в Кременной полиция Луганщины открыла производство по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

По ее словам, сейчас водитель авто, наехавший на полицейского, находится в участке. Мужчина дает показания. У него пока нет статуса ни подозреваемого, ни арестованного.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 9 октября из Харькова в город Золотое Луганской области выехали около 20 авто (по данным полиции - более 25). В них представители "Национального корпуса", журналисты и волонтеры направляются на мирную акцию против разведения войск.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Во время конфликта с добровольцами на блокпосту в Кременном один из полицейских сделал предупредительный выстрел. ВИДЕО

На блокпосту в городе Кременная колонну остановили правоохранители, заблокировавшие проезд. Между полицейскими и митингующими произошли столкновения. Правоохранитель выстрелил в воздух. Когда одна из машин пыталась прорваться через кордон полиции, то наехала на ногу полицейскому, сотрудника Нацполиции госпитализировали.

Впоследствии на место прибыл лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий. Правоохранители объяснили ему, что остановили авто для проверки. После этого колонну машин пропустили дальше.

Также на Цензор.НЕТ: В столкновении на блокпосту в Кременной пострадал спецназовец, двое человек задержаны, - Нацполиция

Во время осмотра автомобилей и личных вещей участников протеста и журналистов полицейские изъяли 6 единиц охотничьего оружия. Оружие обещают проверить и, если оно легальное, вернуть владельцам.

Источник: https://censor.net.ua/n3153088
 
 
 Топ комментарии
 
Аваківськи падаль спочатку провокує потім порушкє кримінальні справи..тепер зрозуміло чому зелений залишив сабакова злочинця..
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Як завжди аваківська падаль жалиться..подонки..
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Принизили атошників - нарід порадів, бо убедешники мають пільги, а мудрий нарід не має. Принизили ФОПів- нарід в екстазі, адже бариги - буржуї.
Принизили фермерів - нарід не проти, бо фермери куркулі і мало платять наріду за те, що вони нарід і живуть у селі.
Що далі ?
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Як завжди аваківська падаль жалиться..подонки..
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Аваківськи падаль спочатку провокує потім порушкє кримінальні справи..тепер зрозуміло чому зелений залишив сабакова злочинця..
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Принизили атошників - нарід порадів, бо убедешники мають пільги, а мудрий нарід не має. Принизили ФОПів- нарід в екстазі, адже бариги - буржуї.
Принизили фермерів - нарід не проти, бо фермери куркулі і мало платять наріду за те, що вони нарід і живуть у селі.
Що далі ?
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Гонять мусоров это старинная украинская забава ,а будете открывать всякую херню народ может позабавиться и по серьёзному и будет А-та-ТА ... Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 350
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25 машин и хоть би кто рупь дал.Смена впустую...как тут не жаловаться!
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https://m.youtube.com/watch?v=hMuk9GyeUY8

Серед зебілів залишиться лише один...
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Лебединая песня порошенко - "Формула Штайнмайера".
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Проклятые московиті нам мешают отводить войска, все время стреляют! Но мы справимся!!!Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 6582
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Аваков пошол против украинцев...
очень напоминает партию регионов это вся зелёная шобла.. доиграется скоро
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мусора были и будут мусорами.менты твари позорные.А як же поліція по новому.
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Где 20 свидетелей, что полицай сам кинулся под колеса????
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...6 единиц охотничьего оружия...
Оружие было в разобранном виде ???
Можно и за это привлечь, нарушение правил транспортировки.
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Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 305нацжен авакяна нужно бить постоянно-они за это заплату получают...а может и удовольствие Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 305
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як там голубан поживає?
чи отримав піжвищеня,або ж нову відзнаку?
він же ж свій для собакова, він вбивав наших хлопців, коли воював у лавах батальйону "Восток".
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Действуют как при порошенко.
Ещё голубана выставьте на обозрение с погонами полковника, соберите беркутню.
Та же политика, я человек мира, я очень хочу встретится с путиным и посмотреть ему в лицо.
Зачем? Что бы сказать Крым не наш, а ордло будет республиками в составе Украины.
Играет спектакль.
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В народі кажуть,що ці поліцаї хуже за фашистких.Ті ще за порядком слідили,а ці одні зрадникі. Конфликт полиции с добровольцами в Кременной: полиция открыла уголовное производство - Цензор.НЕТ 8028
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