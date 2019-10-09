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Все про:КГГА (2257) Киев (17988) тарифы (1614)

 Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА

В Киевской городской государственной администрации заявили, что в настоящее время не планируют повышать тарифы на централизованное отопление и горячее водоснабжение в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности.

Обнародованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в ближайшее время не планирует повышение тарифов, - Гончарук

В КГГА отметили, что указанные расчеты "не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя".

Источник: https://censor.net.ua/n3153085
 
 
 Топ комментарии
 
Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 6899 Як мені подобається твій зелений оптимізм! Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 1291
Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 3175
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Саме це і хотів спитати у ЗЕбобів.
Як так?
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новости зелибобии

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.
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Напоминаю вам, 87% пришедших на участки одесситов, оказались зелёными лохами.
Больше того, на парламентских выборах:
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,03% (узеленские)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 23,35% (левочкин, фирташ, бойко)
Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 8902
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Чому в Харкові 1700 грн/Гкал - а в Києві який на 500 км далі від Харівських свердловин всього 900 грн./Гкал.

Чому так???
Чи не повинні всі платити за одним тарифом??? Нехай Зе-лені відповідають за це...
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ПравдаЛюбка Той хто знімав,такий здивовани і коментував,що ми голосували за інше.
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а снижать? цена на газ снизилась же?
или хотят посчитать по прошлогодним ценам и сказать, что це перемога?
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Як мені подобається твій зелений оптимізм! Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 1291
Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 3175
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Саме це і хотів спитати у ЗЕбобів.
Як так?
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это называется у соседа корова сздохла и я рад, хотя у нее сам молоко брал
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Що? Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 5948 Нічого не розумію в зеленій логіці...
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Логика простая, что мы все живемо в одной стране, мы один народ, одни люди, на всех влияют тарифы одинаково, а злорадство ни к чему хорошему не приводит...у нас не в Киеве сказали о снижение цены на отопительный период
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А у мене в Миколаєві клятий Порох вже підняв тариф на воду з першого жовтня десь на гривню... І коли той барига нажреться вже...
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Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - тобто зараз не будуть, а завтра при зміні цін на енергоносії можна підвищувати ціни.
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кличко в очко !
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Передаю щирі вітання виборцям Моніки, які голосували за зниження тарифів! Сподіваюсь, сеча в очі тепленька, не замерзнете Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 1024
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новости зелибобии

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.
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зато теперь могут устроить вечеринку в стиле "свинг". одни бл кумы, кумовья, братья, жены, мужья и друзья.
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А що воно взагалі таке: "міністра цифрової трансформації"?
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Это министр электронных колебаний, в диапазоне видимых и акустических волн. ...ты ж меня понимаешь, я надеюсь, Али ? *)
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У нас ему лайки рядом! -- 2 штуки -- твой и мой... -- отвечай на вопрос! *)
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Да не спешите, до Нового года еще далеко. Успеете подарки получить.
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СНИЖАТЬ пора а то А-та-ТА может люмпенированный народец сделать молодой команде ... Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА - Цензор.НЕТ 7971
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Ну тактика ясна... будут смотреть, как сильно можно гнуть, пока не хруснет
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А я про що казав?
Сезон опалення! Дави їх, Моніка! Видавлюй на Банкову!!!
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да повышайте уже, что бы и По, и Зе можно будет погнать с чистой совестью...
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Лучше бы антитарифный майдан замутили бы, чем Швайн-майн. Обещали снизить тарифы - хай снижают. Повышать не будут - не щитаецца!
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Бу-га-га!!!.Это вам не Роттердам+,это тариф Беня+++++..А это напоминание зебилам как их разводили.Как лохов.Лох не мамонт,лох не вымрет..

ЗЕкоМанда: Тарифи зменшаться за місяць!
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ЗЕбіли, вами обраний клован, який обіцяв буквально за місяць переглянути тарифи на комунальні послуги і ЗНИЗИТИ їх ПІДНІМАЄ їх для вас, як і обіцяв на 20-30% в той же час ріже субсидії і НЕ ПІДНІМАЄ зарплати і пенсії.
Бидло має страждати і їсти гівно.
Їж Те.
Зробили їх разом? Ггг
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понятно, что перед выборами никто ничего не повысит.
потом будут
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Кияни багаті,можуть заплатити. Підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду в Києві зараз не будуть, - КМДА - Цензор.НЕТ 9029 Нагадайте,за кого більшість там голосувала?
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Киевляне жируют . Стоимость куба воды в городе Изюме , с прошлого года составляет : водопостачання - з пдв - 20.16 грн . Центр. відведення - 19.82 грн . Итого : - 40 грн за куб воды . Эти цифры мне надал надёжный источник в этом городе . Так шо , - кушаем то шо засевали за петра .
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Как сделать человека счастливым? заберите у него всё, а потом верните небольшую часть. Как сделать ЗЕбила счастливым?? сначала пустить утку что поднимем тарифы на 30%, а потом сказать что тарифы никто не поднимет, и ЗЕбил весь в радостных соплях. Ну скажите разве после такого счастья ЗЕбильчик уже вспомнит про понижение тарифов? Не повысили и ладно -- слава ЗЕкловуну!!...
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тут 2 ключевых слова: "повышать" и "пока не будут".
Для фанатов зели напоминаю, что он пришел на лозунге завышенных тарифов порошенком и предполагалось их как бы снизить.
То, что их пока не будут повышать, удивило даже меня, хоть я противник зеленского и за него не голосовал. Это уже как-то нагловато, доллар упал, газ покупают за валюту, цена должна быть снижена хотя бы на это основании, молчу за предвыборные лозунги. Урод пробил очередное дно.
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