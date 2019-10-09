 Повышать тарифы на отопление и горячую воду в Киеве сейчас не будут, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" пока не планирует повышать для населения цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Информация об увеличении соответствующих тарифов на 30% не соответствует действительности.
Обнародованный на сайте КП "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что указанные расчеты "не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя".
Киевтеплоэнерго планирует повышение тарифов на отопление с 1 января 2020 года
Больше того, на парламентских выборах:
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 47,03% (узеленские)
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" 23,35% (левочкин, фирташ, бойко)
Чому так???
Чи не повинні всі платити за одним тарифом??? Нехай Зе-лені відповідають за це...
или хотят посчитать по прошлогодним ценам и сказать, что це перемога?
Як так?
На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.
Сезон опалення! Дави їх, Моніка! Видавлюй на Банкову!!!
ЗЕкоМанда: Тарифи зменшаться за місяць!
Бидло має страждати і їсти гівно.
Їж Те.
Зробили їх разом? Ггг
потом будут
Для фанатов зели напоминаю, что он пришел на лозунге завышенных тарифов порошенком и предполагалось их как бы снизить.
То, что их пока не будут повышать, удивило даже меня, хоть я противник зеленского и за него не голосовал. Это уже как-то нагловато, доллар упал, газ покупают за валюту, цена должна быть снижена хотя бы на это основании, молчу за предвыборные лозунги. Урод пробил очередное дно.