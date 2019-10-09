 Погибшего на Донбассе украинского воина Ивана Дейкуна похоронили в Кировоградской области. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Новоукраинского городского совета,
Иван Дейкун, 1978 года рождения, уроженец села Ильинецкое Винницкой области, старший солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператором 1-го механизированного батальона 28-й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 октября, в 15.25 в районе города Красногоровка Донецкой области в результате смертельных пулевых ранений, полученных им во время пулеметного обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.
Иван Дейкун родился 23.07.1978 года. Проходил службу по контракту в Новоукраинском РВК в должности радиотелефониста узла связи и телеформатизации, в этом году был командирован в 28-й ОМБр.
Похоронили Героя на Аллее Славы городского кладбища рядом. У него остались мать и сын.
Але вибір в нас не великий - або відстоювати державу та боротись, або здатись на милість росії.
прийми, Боже, його безцінну Душу...
В Украине такой области нету .