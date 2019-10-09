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 Противник за сутки открывал огонь 17 раз, потерь нет - штаб

Позиции подразделений ООС обстреливали из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

- неподалеку от Песков со стороны Веселого - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

- дважды вблизи Лебединского со стороны Саханки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Пищевика со стороны Верхнешироковского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новоигнатьевки - из стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Павлополя со стороны Украинского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

- вблизи Новолуганского со стороны Доломитного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

- дважды в районе Золотого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Золотого со стороны Первомайска - обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм;

- вблизи Майорска со стороны "Шахта 6-7" - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Крымского - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Авдеевки со стороны Яковлевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: Наемники РФ трижды обстреляли участок разведения сил в районе Золотого

Противник за сутки открывал огонь 17 раз, потерь нет - штаб 01
Противник за сутки открывал огонь 17 раз, потерь нет - штаб 02
Противник за сутки открывал огонь 17 раз, потерь нет - штаб 03

Источник: https://censor.net.ua/n3153083
 
 
 Топ комментарии
 
Якщо всього 17 разів, то устойчівоє перемиріє досягнуто і мона відводити війська.
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Без развєдєнія нікак не обіойтісь, каже упорота дебільна зебіомаса...
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Да нихера он не перенесет. Это же и пьяному коню ясно.
Он, президент может разве что тебя и всех ЗЕдаунов перенести в пгт Золотое.
Или это так? Чисто поржать петиция?
Единственный вариант чтоб до него, презерватива президента дошло, это если он лично будет разводить армию. Присутствуя. Кто знает вдруг повезет и снарядом шибанёт прям в темечко. Тогда понимание придет куда оно влезло. Но не иначе.
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нах- це туди Противник за сутки открывал огонь 17 раз, потерь нет - штаб - Цензор.НЕТ 909 і сестру свою з собою прихвати...
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Якщо всього 17 разів, то устойчівоє перемиріє досягнуто і мона відводити війська.
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Без развєдєнія нікак не обіойтісь, каже упорота дебільна зебіомаса...
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Жители Золотого рассказывают что их город вчера подвергся сильному вражескому артобстрелу. На что гавногенерал Хомчак заявил что было всего несколько провокативных выстрелов со стороны боевиков.
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Противник за добу відкривав вогонь 17 разів, втрат немає - штаб - Цензор.НЕТ 7015

тихої вам ночки, синочки...
(бережи вас Боженька)
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Нужно в Кончазаспе подорвать пару 122 и 120 минометных и артиллерийских снаряда чтобы те кто сейчас сидит в чиновничьих кабинетах и кричащих что нужно просто отвести вайска и продолжить торговать с Рашкой, почуствовали что ето такое и как ето называется просто правакацией.
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