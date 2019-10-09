 Противник за сутки открывал огонь 17 раз, потерь нет - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на штаб Операции Объединенных сил.

"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

- неподалеку от Песков со стороны Веселого - из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

- дважды вблизи Лебединского со стороны Саханки - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Пищевика со стороны Верхнешироковского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

- неподалеку от Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новоигнатьевки - из стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки - из ручных противотанковых гранатометов;

- неподалеку от Павлополя со стороны Украинского - из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

- вблизи Новолуганского со стороны Доломитного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

- дважды в районе Золотого - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Золотого со стороны Первомайска - обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм;

- вблизи Майорска со стороны "Шахта 6-7" - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- дважды неподалеку от Крымского - из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Авдеевки со стороны Яковлевки - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - добавили в штабе.

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