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Все про:Крым (21944) призыв (506)

 Оккупанты за 5 лет призвали в армию РФ более 16 тысяч крымчан

С момента оккупации Крыма в 2014 году и до сегодняшнего дня в армию России призвали более 16 тысяч жителей полуострова.

Об этом сообщил представитель российской оккупационной администрации, так называемый "военный комиссар Крыма" Олег Ермилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

При этом, по данным "военкома", с 1 октября этого года в Крыму начался осенний призыв. Представители армии страны-агрессора планируют призвать около 2,6 тыс. человек.

По данным правозащитника, оккупационные "суды" в Крыму по состоянию на 30 сентября вынесли 72 приговора за уклонение от службы в российской армии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский

Украина требует от России прекратить призыв в свои вооруженные силы жителей оккупированного полуострова. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

США выразили обеспокоенность тем, что Россия открывает уголовные дела против крымчан, которые не хотят служить в ее армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в российскую армию призвали 5600 крымчан.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму продолжают незаконно призывать крымчан на службу в ВС РФ, - прокуратура АРК

Источник: https://censor.net.ua/n3153077
 
 
 Топ комментарии
 
оголошення призову прямо порушує норму Женевської конвенції 1949 року, статтею 51 якої передбачено заборону примушувати громадян окупованої території служити в збройних або допоміжних силах держави-окупанта.

Де ж реакція ООН, ПАРЕ, ОБСЄ на військові злочини РФії??? Чи тому в кого нафта, газ та ядерна дубина все можна?
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Янычары 21 века.,короче дебилы бля... Оккупанты за 5 лет призвали в армию РФ более 16 тысяч крымчан - Цензор.НЕТ 9977
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надеюсь их всех в сирию отправят, чтобы по-полной ощутили родную гавань
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Совет форумчанПравила форума
 
У нас только срочников собрать не могут, все очень устали от войны, вот вам и разница...
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Это кто устал от войны ? Война за свободу своей страны наполняет сердца героев счастьем ,другое дело, что у нас нет своих Наполеонов и Нельсонов ,Мюратов и Александров Македонских ...но если мы продолжим сражаться то они обязательно появятся ...
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якось по цимбалах...
але стривайте КРИМ же ж НАШ....
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биомусор, в Украине такого тоже полно
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Цікаво, який відсоток від цих 16 тисяч належить кримським татарам?
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Пахлава медовая пахлава, и вот так третий час белый ведмедь издевался над тупыми крымчанами.
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Когда параша развалится присяга эрефии не будет иметь ни какого значения.
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оголошення призову прямо порушує норму Женевської конвенції 1949 року, статтею 51 якої передбачено заборону примушувати громадян окупованої території служити в збройних або допоміжних силах держави-окупанта.

Де ж реакція ООН, ПАРЕ, ОБСЄ на військові злочини РФії??? Чи тому в кого нафта, газ та ядерна дубина все можна?
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Пошли призывники из Крыма в самоволку -- где-то под Читой...
...стучатся в избу:
-- Видчыны, видчыны!
-- Какой тебе, нахер, ветчины? Сами китайскую картошку дожираем...
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Будущие партизаны. А некоторые хотят вернуть Крым.
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Устали или не хотели воевать за Украину так теперь будут воевать за Сирию и Чечню а скоро за Китай. И на рашке никто про усталость воевать не заикнется потому что за ето криминальная ответственность
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надеюсь их всех в сирию отправят, чтобы по-полной ощутили родную гавань
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Интересно.... татары тоже есть среди них?
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Призвали тех, у кого российский паспорт, или не? Ну так, за что боролись, как говорится...
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С ДОНБАССА ПРИЗВАЛИ В РАЗЫ БОЛЬШЕ,ОНИ СЕЙЧАС В ОКОПАХ СИДЯТ НАПРОТИВ УКРАИНСКОЙ АРМИИ И ПРИТАНЦОВЫВАЮТ ПОД МОСКОВСКУЮ БАЛАЛАЙКУ,А УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ЕЩЁ ПОДПЕВАЕТ " РАЗВЕДИ НАС ,РАЗВЕДИ!" Оккупанты за 5 лет призвали в армию РФ более 16 тысяч крымчан - Цензор.НЕТ 7231
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походу и в Европе убежища за это не получить - скажут крымчанам "Крым-Украина"(по международным понятиям), и плюс, можете уехать "на материк" со своего Крыма и не служить Рашке.
короче, пусть, сидя на чеченском .... ээээ .... бутылке, позвонят и поблагодарят своих бабушек и дедушек, которые визжали как недорезанные - "введи". Ввели, услышали старых..... их внукам ввели
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А каком возврате Крыма речь? Людишки живут припеваючи ещё служат Ху*лУ , или есть Дезертирство ? Я лично не куя не слышал !
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Будет возврат кацаполюдишек через мост, в Воркуту.
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Крым отжали, как гопник мобилу.

В Крыму оккупанты запустили ватную акцию "Весточка победы". Детей в Бахчисарайском районе заставляют делать тематические открытки с "колорадками" - для "патриотического воспитания и формирования самосознания ребенка".
Дети в Симферопольском районе продолжают плясать на сценах в военной форме, "чтя" дидов в рамках шабаша "Мы наследники победы". Человеческая память испохаблена, а боль превращена в фарс.
Тем временем дети в Джанкое пляшут на скрепном фестивале под названием "Огонь памяти выше всех обелисков". Есть победобесию начало - нет победобесию конца.
"Артек" и Следственный комитет оккупантов подписали соглашение о партнерстве, согласно которому в детском центре будет реализовываться вертухайская программа "Юный следователь".
В Крыму производят воду под названием "Вода Вежливая Питьевая (ВВП)". Видимо, для роста продаж среди скрепонутых. Кстати, слово "вежливый" достаточно часто теперь используют в маркетинге на острове невезения.
В Севастополе у граждан власти отбирают 3000 участков! Зачем вам, граждане, такая мелочь, как участки, теперь весь Крым - ваш. Хотя, какой он «ваш»? Даже Россия не ваша. (С)
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Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши отцы.
- Наши отцы русски царедводцы,
Вот кто наши отцы.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши матки.
- Наши матки холщовые палатки,
Вот кто наши матки.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши жёны.
- Наши жены ружья заряжёны,
Вот кто наши жёны.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши детки.
- Наши детки ямы, кресты,метки,
Вот кто наши детки.

Солдатушки, бравы ребятушки,
А кто ваши деды.
- Наши деды придуманы победы,
Вот кто наши деды.
Э-хааааа т-рууууу ля-ляяяя
Придуманы победы....
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Кримских мальчиков даги в армии научат Україну любить...
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Вождь небольшого племени салических франков Хлодвиг желал силы и
власти. С помощью удачных военных союзов ему удалось присоединить к себе
владения римского наместника Сиагрия и земли вестготов и аламанов. На
войну он выходил со своими родственниками - вождями других франкских
племен. Но он хотел быть единственным повелителем франков!
Легенда гласит, что он посулил баснословное вознаграждение охране своих
союзников и три его близких родственника, вожди трех франкских племен,
Сигиберт Хромой, Харариг и Рагнахар, были доставлены ему связанными. Он
сказал им:
- Вы опозорили наш род, дав себя связать. Вам лучше умереть.
И убил их. А за услугу расплатился фальшивым золотом. Когда изменники
заметили подлог и стали роптать, Хлодвиг спокойно ответил:
- Именно такого золота заслуживают предатели! Убирайтесь, пока живы!

Спросите, причем здесь крымчане? А вспомните. что им за измену Украине и
голосование за присоединение к РФ обещали! И баснословный рост
благосостояния (сейчас Крым - один из беднейших регионов РФ), и
бесперебойную подачу воды и электричества, и неприкосновенность
приобретенного при Украине имущества (направо и налево отжимается
российскими судами) ... Трагедии Армянска не обещали точно.
И постоянной угрозы войны вместо мирной украинской дремы не обещали.

,,Именно такого золота и заслуживают предатели!"
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