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Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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 "Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии

Министерство иностранных дел Германии заявляет, что несмотря на согласование так называемой формулы Штайнмайера, важные аспекты урегулирования на Донбассе остаются нерешенными.

Об этом говорится в разъяснении, которое ведомство выложило на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"До урегулирования конфликта в Украине все еще далеко. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли для проведения выборов быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на Востоке Украины", - говорится в разъяснении.

В то же время, отметили в МИД Германии, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом, и это свидетельствует о том, что "настойчивые дипломатические усилия окупаются".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения будут считаться выполненными только после восстановления суверенитета Украины на оккупированных территориях Донбасса, - ФРГ

В МИД отмечают, что в "формуле", которая была предложена в 2015 году тогдашним министром иностранных дел, а ныне федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, речь идет лишь об одном аспекте Минских договоренностей. Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе для неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей и проведением выборов. "Формула" предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет после положительной оценки этих выборов миссией наблюдения за выборами ОБСЕ, пояснили в МИД ФРГ.

Читайте также: Берлин приветствует подписание Украиной так называемой "формулы Штайнмайера", - Маас

Источник: https://censor.net.ua/n3153076
 
 
 Топ комментарии
 
Формула штанмаєра лише фіксує капітуляцію України.
Жодних проблем вона не вирішує, створює нові..
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Або нехай бере приклад з Ківи🤔
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Із всього цирку останніх днів, з подачі святого Петра, більш за все сподобались заяви облрад "проти капітуляції", де написано, що "формула Штанмаєра є частиною мінських угод". Тих самих угод, котрі писав сам своєю рукою Петро, з його ж слів.
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А ти чого промовчав та не надав відповідь: які "зебіли" (з ПЕС чи з "Удару) в міськраді Києва затвердили підняття комунальних тарифів? Тему ж то ти виклав, а не я.
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Зебіл, моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
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У тебе я право запитувати, а у мене є право спати і тобі не відповідати. Не було тобі часу відповідати, а в міськраді нічого не затверджували. Все тепер контролює🐸
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От не бреши. Тарифи затверджують депутати на сесії.
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От і давай інформацію, бо виклав лише статтю.
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Тоді чого ти не радієш за підвищення тарифів? Чи радієш? Це ж не "зелена шмаркля", а партія самого Петра Олексійовича тобі тариф за тепло підняла!
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Я не радію, а сміюся з вас - зебілів, які обіцяли зниження тарифів.
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Тобто зебіли з міської ради Києва, котрі тобі ком. тарифи підняли, тебе влаштовують? Зрозумів! Питань більше не маю.
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Значит то не Порошенко поднимал тарифы???
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А по визгам ЗЕбилов тарифы утверждал лично Порошенко...
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Якщо в тебе немає розуму, то я тобі його не дам. Зникни.
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А ЗЕбилы визжали что Порошенко поднял тарифы , значит они выходит и правда ЗЕбилы и это не Порошенко??
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Тобі лайк, хоч ти і підтримав провокацію проти мене.
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?? каку провокацию? Я тут никого не поддерживаю.
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Вчора, коли один льоха васильєв питав мене про мову фарсі. Ти там поставив йому лайк.
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ХЗ, я леплю лайки всем кто не ЗЕбил. Може просто не вьехал в суть разговора . Я не в курсе шо за провокаци, сории.
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Провокація в тому, що мені три роки хочуть причепити саме це, хоча я до цього жодним боком. Це копія образ від зебілів.
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что еще раз доказывает: некто кацап Дед Зигирь 6a5ea49c уверен, что его обгаженные портки - дело рук пороха и госдепа США))
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Хроника одного презЕдента .
09.10.2019 г.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

Ермак привез весьма неутешительные вести для Зеленского по земле. Сегодня Зеленский на вечер собирает совещание по теме.
Слив информации в РФ о приватных переговорах между Лукашенко и Зеленским произошел со стороны Беларуси.

Комиссия по разведке палаты представителей США подала официальный запрос на проверку информации о конспиративной встрече во время визита в США президента Зеленского с основателем компании Trans Commodities Сэмом Кислиным известным как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, фигурирующий в деле присвоения экс-президентом Януковичем государственных средств.


В окружении Трампа состояние близкое к панике. Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопрсах по импичменту.

В отчете сенатского комитета США по разведке опубликованном вчера четко указывается, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016. Следует так же отметить, что специальные службы США на протяжении последних двух месяцев трижды сообщали о подобной активности специальных групп в соцсетях пытающихся оказать влияние на протекание нынешней кампании по выборах президента США. Особо указывалось, что администрирование этих групп проводится и с территории Украины.
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Та і ти там, ящо пишеш, що нічого та формула не вирішує, то не горлань про зраду та капітуляцію.
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Зелена Шмаркля, відведення - лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. московія та бойовики мають повернути дві з половиною тисячі кілометрів, це пряма вимога Мінська.
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Шиз хватит врать, подписаны пока только два абзаца, подписаны Кучмой 2го. октября 2019 го года, больше ничего.
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Вже те, як ти ЗНЕВАЖЛИВО відізвався, щодо дуже важливих для українців слів, показує що ти є русскій підараз і провокатор.
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Головне, що я не русскій, не підараз, і не провокатор.
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Це лише декларації. Докази з фактажем потрібні.
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Так будеш до себе, або батька свого звертатись. А я написав про оце.
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Да я понял, что ты из тех кому Петя в карман нагадил. Только вы в своем справедливом порыве разорвете страну в клочья, маланцы улетят в Израиль, а кто тут останется?
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Якраз то не я, а ви країну ділити в черговий раз надумали, пишучи про "73% зебілів" і вас чьоткіх пасанів.
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Да я просто наблюдаю происходящее, все что обещала ЗЕвласть перед выборами похерено. Им осталось спровацировать внутренний конфликт, и все, план кремля выполнен.
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Якраз то "внутрішній конфлікт" роздмухує той, хто напідписував "мінськів" та в 2016-му заявляв яка чудова ця "формула".
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А той факт, що Зелений такий же брехунець, як і Петро я знаю. Зе лише красномовності брехать не вистачає.
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Моніка, «формула Штайнмаєра» має розглядатися лише як складова «дорожньої карти» виконання Мінських домовленостей. Включно з виведенням військових РФ, техніки та зброї, роззброєнням незаконних мілітарних формувань, переходом українсько-російського кордону під наш контроль.
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Лахтинские подонки ,вы сидите ждете новой темы на ЦН,ПЕРВЫМи врываетесь и начинаете срать поносом ***********-пропаГандонским взахлеб безостановочно
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09.10.19 18:59 "Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии
"Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии - Цензор.НЕТ 8594Министерство иностранных дел Германии заявляет, что несмотря на согласование так называемой формулы Штайнмайера, важные аспекты урегулирования на Донбассе остаются нерешенными. Источник: https://censor.net.ua/n3153076

Передайте Володимиру Олександоровичу.
Чи просто, прочитайте йому вголос.
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Штайнмайер почав щось підозрювати🐸
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Никаких формул ,СМЕРТЬ кацапским оккупантам и НИКАК иначе !!!
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Формула штанмаєра лише фіксує капітуляцію України.
Жодних проблем вона не вирішує, створює нові..
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Формула капітуляції була написана Пьотрмаєром і проголосована у ВР без журналістів і з вимкнутим табло 16 вересня 2014 року.Де були всі противники порохоботи,ховались від мобілізації
Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей
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Цензор про всеукраинский "Марш проти капітуляції" 14.10.2019 ничего не знает?
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Всеукраїнський "Марш проти капітуляції" під гаслом "Офшорам - бить! Впірьод, Пєтруха!"
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Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
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Вас в 2014 році порохобот Остап Дроздов збирав на мітинги проти мобілізації,тому ви тоді і не бачили капітуляції
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Не забуваймо того сивочолого, котрий щиросердно зізнався в інтерв'ю УП про своє авторство тексту мінського договорняка - пункти і послідовність пунктів якого Україні зараз доводиться розгрібати.. Дякуємо, петя..
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Моніка, ще раз для ЗЕбілів, моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
Відведення - лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути дві з половиною тисячі кілометрів, це пряма вимога Мінська.

Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тимчасової контактної групи у Мінську.

Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил ООН на всій території окупованого Донбасу.

На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону.
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Лоліта , ти перечитай Закон "Про особливий статус..." проголосований петіною псевдокоаліцією "потужних реформаторів" та підписаний петьою - а потім вже репетуй тут натужно про зраду..
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Моніка, у чому прикол сидіти придумувати оці пунктики, які не мають нічого спільного з реальністю?
Той закон про особій статус Донбасу не має нічого спільного з формулою Штайнмайера і був необхідний для продовження санкцій проти московії.
А зараз з відходом на міфічні позиції 2016 ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот. Там за кожний метр заплачено життям. Військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій у чисте поле. Це - наслідки розведення військ за так званою "формулою Штайнмаєра" від ЗЕбіла.
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"повернута українська власність"
Повернуть назад вивезені заводи і запустять їх, віддадуть гроші розграбованих банків, розрабованого Метро і прочая, прочая.
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Взавтра прес- конференція зеленського, в мене є одне питання до нього, вова як ти став монікою?
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Неси тупо яйца,курица, не неси хрень ***********-пропаГандонскую
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Укранїні портібен мир,а кацапі потрібна війна. Ось в чому,власне,питання...
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что-то у тебя, кацапа - методички соловьева-киселева.. Ибо больше всех против формулы путина-зеленского выступают как раз воевавшие против вас, кремлеботов - бойцы ВСУ.
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Формула ЗЕштанмаера предпологает только капитуляцию и федерализацию Украины. Для рашки никаких обязательств ета формула не несет. А если и несет то никто Рашку особо напрягать ети обязательства не будет так как не напрягали выполнять минские договоренности.
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Турчинов просит общественность подняться против произвола Печерского суда над Пашинским🤣
Ему тоже стоит приготовиться
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Олігархи в агонії, Зеленський взявся за нову «жертву» після Пашинського! Його знають всі!
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по моему стартовый пистолет уже прозвучал .
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Все идет к тому, что Зеля выставит на референдум вопрос: Отаказаться от Петиного предательского Минского соглашения, при с Рашиснмут санкции и самим их получить от ЕС и США или выполнять, при этом Раша тоже лишается санкций. Куда не кинься, везеде клин.
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Все идет к тому, что зеля будет молить, чтоб его просто посадили в тюрьму)))
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там Петя с Гонтаревой уже места заняли
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Я так понимаю, что зебилы даже не заметят, когда их голоса на выборах лишат...
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прикольно звучит слово ПОНИМАЮ от порохобота
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Не прикольно, что по стране бродят 15% оставшихся зебилов, которые остро нуждаются в стационаре психбольницы
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И он с Гонтаревой в тюрьме... можно меня избавить от параноидального бреда)
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Забирайте своего шнайнмаера нах в Германию обратно
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Зрадник порохобарига лично сел и написал опус про капитуляцию, а тепер особисто сядеш довічно і з конфіскацією.
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поигрались в Украину - и хватит...

почему за Юльку не голосовали, зебилы соевые...
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Європа заграє з "великим" ПУ, іде на поступки агресору, розробляє формули угодні Кремлю по поневоленні України, привселюдно виражає занепокоєння, жаль, здивування від фрау Меркель, лобизання Макронші з Пу (фу, бридко), а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Європи виросли. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Європи. Західна Європа в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники, партнери та пособники Кремля. Їм віри немає. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
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