 "Формула Штайнмайера" не решает все вопросы, необходимые для выполнения Минских соглашений, - МИД Германии

Об этом говорится в разъяснении, которое ведомство выложило на своем сайте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"До урегулирования конфликта в Украине все еще далеко. Многие вопросы относительно имплементации Минских договоренностей остаются открытыми. В частности, сторонам конфликта все еще предстоит договориться относительно того, должны ли для проведения выборов быть выведены все иностранные войска с территории восточных регионов Украины, и что именно должен включать в себя особый статус для территорий на Востоке Украины", - говорится в разъяснении.
В то же время, отметили в МИД Германии, договоренность о "формуле Штайнмайера" является важным шагом, и это свидетельствует о том, что "настойчивые дипломатические усилия окупаются".
В МИД отмечают, что в "формуле", которая была предложена в 2015 году тогдашним министром иностранных дел, а ныне федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, речь идет лишь об одном аспекте Минских договоренностей. Речь идет о последовательности между вступлением в силу закона об особом статусе для неподконтрольных правительству районов Луганской и Донецкой областей и проведением выборов. "Формула" предполагает, что закон об особом статусе временно вступает в силу в день местных выборов, а постоянным станет после положительной оценки этих выборов миссией наблюдения за выборами ОБСЕ, пояснили в МИД ФРГ.
09.10.2019 г.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Ермак привез весьма неутешительные вести для Зеленского по земле. Сегодня Зеленский на вечер собирает совещание по теме.
Слив информации в РФ о приватных переговорах между Лукашенко и Зеленским произошел со стороны Беларуси.
Комиссия по разведке палаты представителей США подала официальный запрос на проверку информации о конспиративной встрече во время визита в США президента Зеленского с основателем компании Trans Commodities Сэмом Кислиным известным как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, фигурирующий в деле присвоения экс-президентом Януковичем государственных средств.
В окружении Трампа состояние близкое к панике. Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопрсах по импичменту.
В отчете сенатского комитета США по разведке опубликованном вчера четко указывается, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016. Следует так же отметить, что специальные службы США на протяжении последних двух месяцев трижды сообщали о подобной активности специальных групп в соцсетях пытающихся оказать влияние на протекание нынешней кампании по выборах президента США. Особо указывалось, что администрирование этих групп проводится и с территории Украины.
Министерство иностранных дел Германии заявляет, что несмотря на согласование так называемой формулы Штайнмайера, важные аспекты урегулирования на Донбассе остаются нерешенными. Источник: https://censor.net.ua/n3153076
Передайте Володимиру Олександоровичу.
Чи просто, прочитайте йому вголос.
Жодних проблем вона не вирішує, створює нові..
Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Відведення - лише за умови сталого і всеохоплюючого припинення вогню. Лінія розмежування зафіксована у Мінську 19 вересня 2014 року. Росія та бойовики мають повернути дві з половиною тисячі кілометрів, це пряма вимога Мінська.
Моніторингова місія ОБСЄ має отримати безперешкодний і повний доступ до всієї окупованої території та встановити постійний контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
Слід створити підгрупу з питань кордону в рамках Тимчасової контактної групи у Мінську.
Наполягати на розгортанні багатонаціональних миротворчих сил ООН на всій території окупованого Донбасу.
На території ОРДЛО має бути відновлено оподаткування в рамках правового поля України, а також фінансова і банківська системи, повернута українська власність. Лише це дасть підстави і можливість повною мірою відновити соціальне забезпечення регіону.
Той закон про особій статус Донбасу не має нічого спільного з формулою Штайнмайера і був необхідний для продовження санкцій проти московії.
А зараз з відходом на міфічні позиції 2016 ми втрачаємо близько 30 населених пунктів і низку ключових висот. Там за кожний метр заплачено життям. Військових готують до того, щоб вийти з облаштованих позицій у чисте поле. Це - наслідки розведення військ за так званою "формулою Штайнмаєра" від ЗЕбіла.
Повернуть назад вивезені заводи і запустять їх, віддадуть гроші розграбованих банків, розрабованого Метро і прочая, прочая.
Ему тоже стоит приготовиться
почему за Юльку не голосовали, зебилы соевые...
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