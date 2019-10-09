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 Политика Украины
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Все про:Ляпина (306) увольнение (1721) Госрегуляторная служба (8)

 Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении

Уволенная с поста главы Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина заявила о том, что узнала о своем увольнении из интернета.

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

"Узнала я об увольнении из Фейсбука, что само по себе говорит о многом. Формально мне до сих пор ничего не сообщили. Тем не менее, они могут так делать согласно новому закону, и они это делают. Это их выбор. Я с точки зрения личного чувства испытала облегчение – будто отпустили на волю. Свобода говорить все, что ты думаешь – это большая ценность", - сказала она.

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По словам Ляпиной, она на посту главы Госрегуляторной службы высказывала по ряду решений мнение, не совпадающее с заявлениями правительства.

"Можно было прогнозировать, что это случится, потому что моя позиция, базирующаяся на прогнозе по ряду вопросов, кардинально отличалась от той позиции, которую проводила, как ранее говорили, "партия и правительство". Мы не давали согласие на много решений и давали альтернативную позицию. По антиФОПовским законам мы спрогнозировали и траты ФОПов, и потенциальные выигрыша бюджета, и они были не сопоставимы. Очевидно, что это нерациональное решение, значит, цель закона другая.

Также мы высказали свою аналитическую позицию по поводу законопроекта 1210, где в общей части Налогового кодекса усиливается дискреционные возможности инспектора, который на свое усмотрение будет решать, отвечает ли поведение субъекта его документам, будет принимать решение по поводу базы налогообложения, которые могут быть не подтверждены документально. Такого никогда не было! Кроме того, отменяется ответственность самого налогового инспектора. Такое впечатление, что готовится поле под какую-то тоталитарную секту налоговых инспекторов.

Кроме того, у нас были критические замечания по поводу закона о рынке земли. Мы считаем, что там много недостатков. Нет понятных прогнозов по поводу того, как этот рынок будет выглядеть – не в космических обещаниях, а в реальном прогнозе. Не просчитаны альтернативы – каким образом переходить к рынку земли так, чтобы не потерять соответствующие возможности для украинских фермеров".

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По мнению Ляпиной, правительство не хочет слышать альтернативные позиции:

"Они не хотят вести дискуссию и доказывать правоту. Они хотят пропагандировать заранее спущенные им решения. Я бы это назвала "Партия регионов 2". Думаю, что и результат можно спрогнозировать аналогичный.

По поводу поста Милованова, который говорит, что все меняется, поэтому нужно менять регуляторную политику, хочу сказать: на данный момент все меняется только внешне. С внутренней части все становится только хуже. Правоотношения между бизнесом и властью не изменились, а в последний месяц – резко ухудшились. Поэтому необходимость в альтернативном мнении и аналитике только возрастает".

Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, уволил Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы. Министр экономики Тимофей Милованов в Фейсбуке сообщил, что благодарен Ляпиной за налаживание работы службы.

"Она фактически создала науку и процесс государственного регулирования в Украине... Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию", - отметил глава Минэкономразвития.

Источник: https://censor.net.ua/n3153075
 
 
 Топ комментарии
 
И это Зеля еще полгода в кресле не отсидел. Бьет все рекорды.
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Класно, на Кабміні можна буде влаштовувати свінгерські вечірки Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 2385

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.

КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ
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Если тугодумы не поняли то ЗЕбилы подганяют законы близко Рашкованским....Закручивают гайки, закладывают корупционную составляющую, ну и сливают рынки своим хозяевам как в случае с 1210. Не уверен что эта шобла действует в интересах Украины. В любом случае все ФОПы уже отвалились как электорат ЗЕбила.
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И это Зеля еще полгода в кресле не отсидел. Бьет все рекорды.
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Єлєна Зєлєнцкая планує обкрадати дітей в школах під видом реформи харчування.
Нічого святого немає в людей. Навіть у дітей будуть красти.
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Її дитина вчиться в Печерському приватному ліцеї за 10 000$ на рік, тому вважає, що всі так зможуть утримувати дитину
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ЗЕЛЯ ОРАЛ ЖЕ САМ НЕДАВНО--У МЕНЯ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ ..для чего куда он так спешит к Богу??? или что такого у него зреет и где???
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А вы что, ожидали другого? Только пару дней, как она открыто покритиковала великих зеленых экономистов во главе с Зелей и Гончаруком за бред в их нововведениях и в цифрах показала потери бюджета от их внедрения. И на тебе - какая неожиданность . Нет человека в должности и типа нету проблемы. Назначат более молчаливого и покладистого. Верной дорогой идут, товарищи - прямо в задницу.
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Класно, на Кабміні можна буде влаштовувати свінгерські вечірки Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 2385

На посаду заступника міністра цифрової трансформації призначено дружину глави Мін'юсту.

КІНЕЦЬ ЕПОХИ КУМІВСТВА: ДРУЖИНУ МІНІСТРА ЮСТИЦІЇ ПРИЗНАЧИЛИ ЗАСТУПНИЦЕЮ ГОЛОВИ МІНЦИФРИ
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Вдаримо любими жіночками по кумівству!

Так Моніки ЗЕленскі?
Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9852
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Все по конкурсу::D
грудей
языков
отсутствию мозгов
Смешного мало.
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Пойди в "каманду" попрошенко и гавари правду 7х24 Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 6490
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Давай, пиши мемуары сразу, чего уж там, и сразу-милионным тиражом выпускай, Джоан Роулинг помрёт от зависти.
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Ну кому же ещё верить если не Ляптной ,она у корыта с незапамятных времён .. Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении - Цензор.НЕТ 9835
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пєндаля попід дупу не дали? то радій, Ксюхо... незабаром на нари підеш
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Это типа как ЗЕбилы "незабаром" садят на нары Петю, да так садят что ещё даже уголовное дело не открыли???? Это так же ?? Раскажи нам зебильчик про светлое будущее?? КОгда там уже...незабаром??
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соромно, але запитаю, оті цифри та букви вашого ніку це Ваш номер у черзі до магазину "Рошен"? чи номер у відомості на отримання зарплатні на "Рошені"?
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Если тугодумы не поняли то ЗЕбилы подганяют законы близко Рашкованским....Закручивают гайки, закладывают корупционную составляющую, ну и сливают рынки своим хозяевам как в случае с 1210. Не уверен что эта шобла действует в интересах Украины. В любом случае все ФОПы уже отвалились как электорат ЗЕбила.
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ну вот у ляпиной репутация не замарана, просто высказалась против. на следующем майдане нужно зебилов спереди ставить живым щитом
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Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.

В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.

Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
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Я с точки зрения личного чувства испытала облегчение - будто отпустили на волю.
Невже тебе раніше силою тримали на цій посаді?
Источник: https://censor.net.ua/n3153075
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Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
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Знаєте, у нас немає жодного чиновника, який би не "стаял на страже" і щось " нє прадвігал"... Тільки життя чомусь не кращає...
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Не большая потеря, есть помоложе и по симпатичней, о мозгах не говорю. У всех куриц одинаковый.
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У этой мозги есть, а вот у тебя нет. Почитай выше про нее немного.
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Тобто людині просто не повідомили про звільнення. Уявляю як далі вони будуть керувати і які придурки до них прийдуть🤔
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Якщо відкинути вбік емоції і просто подивитись на харю цієї дами... То виникає логічне питання, а чому ми так марію захарову не любимо?
Як на мене два чобота інтелекту.
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А ты чем занимаешься по жизни? Школу хоть закончил, чт записался в сторонники теории Ломброзо?

Маша Захарова - вывеска, лицо российского МИД.
А Ляпина - это человек, политик, экономист. Три высших образования, между прочим.
Київський політехнічний інститут (1981-1987), інженер-математик;
Український християнський університет бізнесу і технологій (1994), бухгалтер-економіст;
Київський національний економічний університет (2000-2002), магістр з правового регулювання економіки.
Почитай там вверху, я про нее написал.
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Тут вопрос не о том, что эту безмозглую наконец изгнали, а в том как ее вообще туда взяли, за какие, спрашивается, заслуги! Хотя это и так известно..)
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Вот твари,уволили без банкета и подарков,абидили такую спициалистку до глубины души.
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За какие заслуги? А я расскажу.
Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
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Согласен. И судьба у СН будет подобна ПР. Следующую подобную дефекационную партию стоит сабривиатурить СНПР.
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