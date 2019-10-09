 Я бы это назвала "Партия регионов 2", - Ляпина о своем увольнении

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.
"Узнала я об увольнении из Фейсбука, что само по себе говорит о многом. Формально мне до сих пор ничего не сообщили. Тем не менее, они могут так делать согласно новому закону, и они это делают. Это их выбор. Я с точки зрения личного чувства испытала облегчение – будто отпустили на волю. Свобода говорить все, что ты думаешь – это большая ценность", - сказала она.
По словам Ляпиной, она на посту главы Госрегуляторной службы высказывала по ряду решений мнение, не совпадающее с заявлениями правительства.
"Можно было прогнозировать, что это случится, потому что моя позиция, базирующаяся на прогнозе по ряду вопросов, кардинально отличалась от той позиции, которую проводила, как ранее говорили, "партия и правительство". Мы не давали согласие на много решений и давали альтернативную позицию. По антиФОПовским законам мы спрогнозировали и траты ФОПов, и потенциальные выигрыша бюджета, и они были не сопоставимы. Очевидно, что это нерациональное решение, значит, цель закона другая.
Также мы высказали свою аналитическую позицию по поводу законопроекта 1210, где в общей части Налогового кодекса усиливается дискреционные возможности инспектора, который на свое усмотрение будет решать, отвечает ли поведение субъекта его документам, будет принимать решение по поводу базы налогообложения, которые могут быть не подтверждены документально. Такого никогда не было! Кроме того, отменяется ответственность самого налогового инспектора. Такое впечатление, что готовится поле под какую-то тоталитарную секту налоговых инспекторов.
Кроме того, у нас были критические замечания по поводу закона о рынке земли. Мы считаем, что там много недостатков. Нет понятных прогнозов по поводу того, как этот рынок будет выглядеть – не в космических обещаниях, а в реальном прогнозе. Не просчитаны альтернативы – каким образом переходить к рынку земли так, чтобы не потерять соответствующие возможности для украинских фермеров".
По мнению Ляпиной, правительство не хочет слышать альтернативные позиции:
"Они не хотят вести дискуссию и доказывать правоту. Они хотят пропагандировать заранее спущенные им решения. Я бы это назвала "Партия регионов 2". Думаю, что и результат можно спрогнозировать аналогичный.
По поводу поста Милованова, который говорит, что все меняется, поэтому нужно менять регуляторную политику, хочу сказать: на данный момент все меняется только внешне. С внутренней части все становится только хуже. Правоотношения между бизнесом и властью не изменились, а в последний месяц – резко ухудшились. Поэтому необходимость в альтернативном мнении и аналитике только возрастает".
Напомним, Кабинет министров на заседании в среду, 9 октября, уволил Ксению Ляпину с должности главы Государственной регуляторной службы. Министр экономики Тимофей Милованов в Фейсбуке сообщил, что благодарен Ляпиной за налаживание работы службы.
"Она фактически создала науку и процесс государственного регулирования в Украине... Пришло время переосмыслить роль Государственной регуляторной службы в Украине. Мир меняется. Меняется подход к экономике, бизнесу, государственной политике и, конечно, регулированию", - отметил глава Минэкономразвития.
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Так Моніки ЗЕленскі?
грудей
языков
отсутствию мозгов
Смешного мало.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
Невже тебе раніше силою тримали на цій посаді?
Источник: https://censor.net.ua/n3153075
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.
Як на мене два чобота інтелекту.
Маша Захарова - вывеска, лицо российского МИД.
А Ляпина - это человек, политик, экономист. Три высших образования, между прочим.
Київський політехнічний інститут (1981-1987), інженер-математик;
Український християнський університет бізнесу і технологій (1994), бухгалтер-економіст;
Київський національний економічний університет (2000-2002), магістр з правового регулювання економіки.
Почитай там вверху, я про нее написал.
Чтобы вы понимали, кто такая Ляпина.
В начале 2000х:
Именно она продвигала упрощенную систему, которая вывела малый бизнес из тени.
Именно она продвигала закон о контроле, который запретил бесконечные проверки и навел порядок в этой сфере.
Именно она продвигала закон о регуляторной политике, согласно которому все законы или подзаконные акты, которые затрагивают бизнес, должны проходить экспертизу, не навредит ли такой акт бизнесу или обществу.
И она на должности начальника регуляторной службы стояла на страже интересов налогоплательщиков, т.е. всех вас.
Она до последнего старалась вразумить новую команду. Но новая команда просто не хочет знать ничего о каких-то там законах. Ей не нужны те, кто тормозит их бег в пропасть.