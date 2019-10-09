EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Обирай свідомо
 За рубежом
  3598  53
Материалы по теме:
Все про:война (3624) Сирия (2800) Турция (2149) Эрдоган (444)

 Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Стоит отметить, что до этого турецкий лидер уже предупреждал, что Турция скоро начнет операцию в Сирии.

"Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха", — говорил Эрдоган.

По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется "Источник мира".

"Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - подчеркнул Эрдоган.

Уточняется, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3153073
 
 
 Топ комментарии
 
Хана курдам. Трамп кинул их по полной.

 показать весь комментарий
 
Та ты шо, а где же мульярдер Парашеко который по визгам некоторых ЗЕбилов украл аж 100 мульярдов??? Где же Петя?? В 2013 Петя был миллиардером, а в 2019 его уже нет в списке?? ЗЕбилы как жи так???
 показать весь комментарий
 
Писец, они курдов просто уничтожают всем что могут и без разбора вообще, и всем плевать.
В тоже время за одного "правильного беженца", ну, который не успеет взорваться в толпе, проехаться на авто по толпе, или просто пострелять из автомата по толпе и будет отправлен экспрессом к девственницам, вся европейская либерастня будет визжать, нет, не как свиньи, по сравнению с лживыми либералами свинья прекрасное животное.
Это наш гребаный и лживый мир.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется "Источник мира".

Сейчас мы вам тут всё рас"уярим. Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 6865
 показать весь комментарий
 
 
По сути да, повод разобраться с вооруженными курдами, в Турции их уже запрессовали, теперь там очередь.
 показать весь комментарий
 
«Светлана Самборска
1 год ·
В связи с объявлением в розыск Жеваго напомню свой весенний прогноз.
Не угадала по Юле - в коалицию не взяли, поэтому пункт 6 пролетел, а с ним пролетел и Живаго. Хорошего полета, Костя.

 показать весь комментарий
 
Та ты шо, а где же мульярдер Парашеко который по визгам некоторых ЗЕбилов украл аж 100 мульярдов??? Где же Петя?? В 2013 Петя был миллиардером, а в 2019 его уже нет в списке?? ЗЕбилы как жи так???
 показать весь комментарий
 
 
В 21 веке если у тебя есть оружие весь мир будет на твоей стороне или хотябы будет молча поддерживать. А что же скажет Европа? А ничего. Засунут языки в жопы и будут помалкивать. Главное чтобы гейпарады не запрещали и разговаривать по рузьки.
 показать весь комментарий
 
 
не угадал ни одной буквы
"дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми". (Дан.4:14)
 показать весь комментарий
 
Рыжый ************ и тут слился. Ну не знаю что рыжий аферист должен сделать что б уже всем стало ясно шо оно явно завербовано гебнёй?? Отдать Аляску Рашке??? може тогда до американцев дойдёт? Хотя чувствую рыжего выберут на второй срок .
 показать весь комментарий
 
пару дней назад этот чувак с дохлой белкой на голове обещал рас.....ть экономику Турции, если что не так. Ню-ню
 показать весь комментарий
 
 
Безнаказаность порождает ещё большее зло.... Ванга говорила третья мировая, когда Сирия падёт....... Скоро...

Уж слишком много развелось авторитарный циничных "лидеров" государств в наше время, которые готовы бросить в мясорубку миллионы во имя своих амбиций и власти. А миллионы в принципе и не против если терпят и приклоняются...
 показать весь комментарий
 
...скорее бы уже ! Правда Ванга брехухой была .
 показать весь комментарий
 
ага, скоро побачимо......... Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 5806 брехухою.... тут Вангою бути не потрібно тут просто потрібно мати широкий кругозір, обізнанність і аналітичний та синтетичний склад розуму і все стає зрозуміло......
 показать весь комментарий
 
Ш що ж тобі, синтетичний аналітик, зрозуміло????
 показать весь комментарий
 
Да все петики синтетические! Отними у них финансирование, - что останется?
 показать весь комментарий
 
*синтетичний склад розуму*,- шановний,я не помиляюсь ,що раніше ви виступали під ізраїльскім прапорцем
 показать весь комментарий
 
приєднуйтесь до компанії я заю вас багато...
 показать весь комментарий
 
а в мене ще й аналітичний, ну так природа "познущалася"
 показать весь комментарий
 
Невідомі запустили шість ракет з території Сирії в сторону прикордонного турецького міста, повідомляє в середу агентство "Анадолу".
Ракети впали в центрі міста Нусайбан, розташованого поблизу кордону з Сирією.......
 показать весь комментарий
 
Трамп кинул курдов , которым США выделяли 15 млрд долл и которые имели статус -Союзник США . Так что трампушка легко кинет и нас .
 показать весь комментарий
 
 
Так точно. Молодець. Це спусковий гачог, який проковтнуть засунувши язики в жопу країни заходу, а значит варвари полізуть далі, чекаємо козломордих в гості.
 показать весь комментарий
 
Да, после разговора Трампа с Эрдоганом, вдруг вышло заявление что Белый Дом не будет препятствовать операции против курдов, но и участвовать не будет.
Короче, как всегда, большие дяди разменяли пешку в своей игре.
Лишний пример того что нельзя доверять или надеяться полностью на кого то.
 показать весь комментарий
 
 
Ну для нас це плюс... Тури в Турцію дуже подешевшають. Ліра впаде в ціні... Буду шукати нові дешеві тури в Турцію ))
Тільки курдів шкода ((
 показать весь комментарий
 
Писец, они курдов просто уничтожают всем что могут и без разбора вообще, и всем плевать.
В тоже время за одного "правильного беженца", ну, который не успеет взорваться в толпе, проехаться на авто по толпе, или просто пострелять из автомата по толпе и будет отправлен экспрессом к девственницам, вся европейская либерастня будет визжать, нет, не как свиньи, по сравнению с лживыми либералами свинья прекрасное животное.
Это наш гребаный и лживый мир.
 показать весь комментарий
 
 
Либерастня? Одно слово, но как много в энтом звуке) кацапомразь судьбы мира решает, жопу то помыл? Набутылочник
 показать весь комментарий
 
 
По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется "Источник мира".

ще один "миротворець"...
 показать весь комментарий
 
 
Курдському братові
Василь Симоненко


Борітеся - поборете.
Шевченко
Волають гори, кровію политі,
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті,
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою
Кривавим смерчем, бурею впади.
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім'я твоє, мову.
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів
Наш ворог найлютіший - шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу
Останній на планеті шовініст.
1963 р.
 показать весь комментарий
 
 
Ну надеюсь и кацапов заодно пощимят немного...
 показать весь комментарий
 
Эрдоган хочет курдов «выбить»...........курды в Турции - террористическая организация.......
Тут просто такая фигня не здоровая может получиться=>курды были союзниками при уничтожении ИГ. Если не ошибаюсь в начале этой неделе Эрдоган созванивался с Трампом и после этого разговора Трамп сообщил, что отзывает американские войска (их там и так не много было) из этого региона..........
 показать весь комментарий
 
КУРДОВ КИНУЛИ, ОНИ УЖЕ НАПИСАЛИ О НОЖЕ В СПИНУ....ПРЯМ КАК КАЦАПНЯ
 показать весь комментарий
 
 
...была сирия одна, теперь будет сирии две...к тому же и полноценный суверенный курдистан наконец то появится на севере турции, сирии и ираку...перебью только народу при этом немеренно...
 показать весь комментарий
 
Невідомі запустили шість ракет з території Сирії в сторону прикордонного турецького міста, повідомляє в середу агентство "Анадолу".
 показать весь комментарий
 
Сегодня Турция подписала себе смертный приговор. Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 174
 показать весь комментарий
 
та ти шо,мордвін-чєбу рашка,ти зглу....,зглу....,з глузду з*їхав?
 показать весь комментарий
 
Я не знаю есть ли хитроумные планы у Пентагона насчет Сирии и Турции?
Возможно что Эрдогана поймали в капкан (как Путина спровоцировали взять Крым при Обаме обещая закрыть на это глаза).
Ну возьмет Эрдоган часть Сирии и разобьет курдов в небольшом анклаве. Большинство курдов находятся в другом месте на карте этого региона.
Эрдоган влезет в Сирию из которой он уже не сможет уйти не потеряв лицо (как Путин с Крымом и Донбассом). Завязнет там по локоть, убьет сотни тысяч мирных жителей.
Тем временем в ЕС будут мучительно решать, что делать с Турцией членом НАТО, который убивает сотни тысяч мирных жителей??? Пятно ложится на само НАТО.
Не исключаю вариант, что США косвенно создали эту ситуацию, чтобы вынудить ЕС исключить Турцию из НАТО. И тогда можно применить к ней и экономические санкции!!! (на полную)
Тогда возможно откроется "окно возможности" для Украины ибо ЕС будет остро нуждаться в армии, которая закроет "брешь" на юго-востоке европы вместо Турции.
Но это скорее вопрос к специалистам и военным аналитикам...
 показать весь комментарий
 
"Уточняется, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии."

Это означает, что следующих ихтамнетов в Сирии замочат не американцы, а турки. Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 2160
Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии - Цензор.НЕТ 8713
 показать весь комментарий
 
 
Что-то я не очень хорошо поняла суть этих разборок. Но меня больше волнует вопрос как это может помочь или навредить Украине и что в результате этих действий светит х.уйлу?!
 показать весь комментарий
 
Пане Президенте Реджеп Тайіп! Замочіть якомога більше кацапів, щоби вони наступного сезону не перлися до Туреччини.
 показать весь комментарий
 
Агресор всегда проигрует! Если Эрдоган хочет развала Турции, он это получит.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх