 Эрдоган заявил о начале военной операции турецкой армии в Сирии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Стоит отметить, что до этого турецкий лидер уже предупреждал, что Турция скоро начнет операцию в Сирии.
"Мы будем проводить эту операцию и на земле, и с воздуха", — говорил Эрдоган.
По его словам, новая трансграничная операция ВС Турции называется "Источник мира".
"Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - подчеркнул Эрдоган.
Уточняется, что операция проводится к востоку от реки Евфрат в Сирии.
Сейчас мы вам тут всё рас"уярим.
1 год ·
В связи с объявлением в розыск Жеваго напомню свой весенний прогноз.
Не угадала по Юле - в коалицию не взяли, поэтому пункт 6 пролетел, а с ним пролетел и Живаго. Хорошего полета, Костя.
"дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим, и дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми". (Дан.4:14)
Уж слишком много развелось авторитарный циничных "лидеров" государств в наше время, которые готовы бросить в мясорубку миллионы во имя своих амбиций и власти. А миллионы в принципе и не против если терпят и приклоняются...
Ракети впали в центрі міста Нусайбан, розташованого поблизу кордону з Сирією.......
Короче, как всегда, большие дяди разменяли пешку в своей игре.
Лишний пример того что нельзя доверять или надеяться полностью на кого то.
Тільки курдів шкода ((
В тоже время за одного "правильного беженца", ну, который не успеет взорваться в толпе, проехаться на авто по толпе, или просто пострелять из автомата по толпе и будет отправлен экспрессом к девственницам, вся европейская либерастня будет визжать, нет, не как свиньи, по сравнению с лживыми либералами свинья прекрасное животное.
Это наш гребаный и лживый мир.
ще один "миротворець"...
Василь Симоненко
Борітеся - поборете.
Шевченко
Волають гори, кровію политі,
Підбиті зорі падають униз:
В пахкі долини, зранені і зриті,
Вдирається голодний шовінізм.
О курде, бережи свої набої,
Але життя убивців не щади.
На байстрюків сваволі і розбою
Кривавим смерчем, бурею впади.
Веди із ними кулями розмову:
Вони прийшли не тільки за добром,
Прийшли забрати ім'я твоє, мову.
Пустити твого сина байстрюком.
З гнобителем не житимеш у згоді:
Йому «панять», тобі тягнути віз.
Жиріє з крові змучених народів
Наш ворог найлютіший - шовінізм.
Він віроломство заручив з ганьбою,
Він зробить все, щоби скорився ти.
О курде! Бережи свої набої -
Без них тобі свій рід не вберегти.
Не заколисуй ненависті силу,
Тоді привітність візьмеш за девіз,
Як упаде в роззявлену могилу
Останній на планеті шовініст.
1963 р.
Тут просто такая фигня не здоровая может получиться=>курды были союзниками при уничтожении ИГ. Если не ошибаюсь в начале этой неделе Эрдоган созванивался с Трампом и после этого разговора Трамп сообщил, что отзывает американские войска (их там и так не много было) из этого региона..........
Возможно что Эрдогана поймали в капкан (как Путина спровоцировали взять Крым при Обаме обещая закрыть на это глаза).
Ну возьмет Эрдоган часть Сирии и разобьет курдов в небольшом анклаве. Большинство курдов находятся в другом месте на карте этого региона.
Эрдоган влезет в Сирию из которой он уже не сможет уйти не потеряв лицо (как Путин с Крымом и Донбассом). Завязнет там по локоть, убьет сотни тысяч мирных жителей.
Тем временем в ЕС будут мучительно решать, что делать с Турцией членом НАТО, который убивает сотни тысяч мирных жителей??? Пятно ложится на само НАТО.
Не исключаю вариант, что США косвенно создали эту ситуацию, чтобы вынудить ЕС исключить Турцию из НАТО. И тогда можно применить к ней и экономические санкции!!! (на полную)
Тогда возможно откроется "окно возможности" для Украины ибо ЕС будет остро нуждаться в армии, которая закроет "брешь" на юго-востоке европы вместо Турции.
Но это скорее вопрос к специалистам и военным аналитикам...
Это означает, что следующих ихтамнетов в Сирии замочат не американцы, а турки.