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 ЮНЕСКО заслушает доклад о ситуации в оккупированном Россией Крыму

В ЮНЕСКО представят доклад о результатах мониторинга ситуации во временно оккупированной Россией Крыму.

Как сообщили в Постоянном представительстве Украины при ЮНЕСКО, этот вопрос включен в повестку дня 207-й сессии Исполнительного совета организации, которая начала работу в среду в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно повестке дня, в ходе работы сессии будет представлен доклад генерального директора ЮНЕСКО о выполнении предыдущих решений Исполнительного совета "Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)" в сферах компетенции Организации (включая переданный украинской стороной информационный материал и отчеты институциональных партнеров ЮНЕСКО)", - сообщили в посольстве.

По итогам рассмотрения планируется принятие решения Исполнительного совета, которым на гендиректора ЮНЕСКО возлагается дальнейшая отчетность о ситуации на оккупированном полуострове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в оккупированном Крыму ухудшается во всех сферах компетенции ЮНЕСКО, - доклад гендиректора

Исполнительный совет является одним из трех конституционных органов ЮНЕСКО, другие - Генеральная конференция и Секретариат. В его состав входят 58 государств-членов, имеющих четырехлетний срок полномочий.

Источник: https://censor.net.ua/n3153071
 
 
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Единственная международная организация, которая все еще озабочена вопросами Крыма - Юнеско. 73% украинцев показали всему Миру, что тема Крыма закрыта.
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«10 жовтня о 10-й розпочнеться прес-марафон з Монікою Зеленскі…
Відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня.» це, мля, крутіш у сто разів, чим пряма лінія *****!
Ми побачимо наркотичну ломку наживо.
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