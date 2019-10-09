 Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
Климкин отметил: "Не собираюсь анализировать решение Трампа вывести войска США из Сирии и начало там военной операции Турции. Но Россия этим точно воспользуется. Тактически, но прежде говоря, что поддержка США своих союзников (здесь, в частности, курдов) изменчива и непостоянна. А друзья-это главное!"
09.10.2019 г.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".
Ермак привез весьма неутешительные вести для Зеленского по земле. Сегодня Зеленский на вечер собирает совещание по теме.
Слив информации в РФ о приватных переговорах между Лукашенко и Зеленским произошел со стороны Беларуси.
Комиссия по разведке палаты представителей США подала официальный запрос на проверку информации о конспиративной встрече во время визита в США президента Зеленского с основателем компании Trans Commodities Сэмом Кислиным известным как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, фигурирующий в деле присвоения экс-президентом Януковичем государственных средств.
В окружении Трампа состояние близкое к панике. Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопрсах по импичменту.
В отчете сенатского комитета США по разведке опубликованном вчера четко указывается, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016. Следует так же отметить, сто специальные службы США на протяжении последних двух месяцев трижды сообщали о подобной активности специальных групп в соцсетях пытающихся оказать влияние на протекание нынешней кампании по выборах президента США. Особо указывалось, что администрирование этих групп проводится и с территории Украины.
В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, сообщают турецкие СМИ, в частности, агентство "Анадолу".
"Операция "Источник мира" ВС Турции совместно со Свободной сирийской армией против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" на севере Сирии началась. Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в своем "твиттере".
Турецкие ВВС уже нанесли авиаудары по городу Рас-эль-Айн на севере страны.
адекватный гений потому шо...
Трамп же обещал закончить никому не нужные войны на чужой земле - вот он их и заканчивает.
..как и тем, что зеля оттягивает наших на донбассе.
Ну и по контенту Пристайко vs Климкин - земля и небо.