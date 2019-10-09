 Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Не собираюсь анализировать решение Трампа вывести войска США из Сирии и начало там военной операции Турции. Но Россия этим точно воспользуется. Тактически, но прежде говоря, что поддержка США своих союзников (здесь, в частности, курдов) изменчива и непостоянна. А друзья-это главное!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж