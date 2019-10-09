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 Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин

Экс-министр МВД Павел Климкин прокомментировал тот факт, что США выводят свои войска з Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Климкин отметил: "Не собираюсь анализировать решение Трампа вывести войска США из Сирии и начало там военной операции Турции. Но Россия этим точно воспользуется. Тактически, но прежде говоря, что поддержка США своих союзников (здесь, в частности, курдов) изменчива и непостоянна. А друзья-это главное!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турецкие ВВС сбили секретный тип БПЛА, который Россия также использовала на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3153069
 
   
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган в среду, 9 октября объявил о начале военной операции в Сирии к востоку от реки Евфрат. Как сообщает агентство Anadolu, операция получила название «Источник мира».
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Хроника одного презЕдента ...
09.10.2019 г.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95".

Ермак привез весьма неутешительные вести для Зеленского по земле. Сегодня Зеленский на вечер собирает совещание по теме.
Слив информации в РФ о приватных переговорах между Лукашенко и Зеленским произошел со стороны Беларуси.
Комиссия по разведке палаты представителей США подала официальный запрос на проверку информации о конспиративной встрече во время визита в США президента Зеленского с основателем компании Trans Commodities Сэмом Кислиным известным как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, фигурирующий в деле присвоения экс-президентом Януковичем государственных средств.

В окружении Трампа состояние близкое к панике. Администрация Трампа сообщила следственной комиссии Конгресса, что отказывается от сотрудничества в расследуемых вопрсах по импичменту.

В отчете сенатского комитета США по разведке опубликованном вчера четко указывается, что Россия использовала социальные сети на президентских выборах 2016. Следует так же отметить, сто специальные службы США на протяжении последних двух месяцев трижды сообщали о подобной активности специальных групп в соцсетях пытающихся оказать влияние на протекание нынешней кампании по выборах президента США. Особо указывалось, что администрирование этих групп проводится и с территории Украины.
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Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии








В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии, сообщают турецкие СМИ, в частности, агентство "Анадолу".
"Операция "Источник мира" ВС Турции совместно со Свободной сирийской армией против Рабочей партии Курдистана и группировки "Исламское государство" на севере Сирии началась. Наши цели - уничтожить террористический коридор, который пытаются создать на наших южных границах, а также принести в регион мир и спокойствие", - написал Эрдоган в своем "твиттере".
Турецкие ВВС уже нанесли авиаудары по городу Рас-эль-Айн на севере страны.
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Клімкін вже Штати повчає. Де він був раніше такий вумний? )))
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Раньше он был дипломатом, а теперь частное лицо - имеет право на мнение...
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рыжий сливает курдов, единственных своих союзников в регионе...
адекватный гений потому шо...
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Ах боже мой, президент выполняет предвыборные обещания! Это зрада!

Трамп же обещал закончить никому не нужные войны на чужой земле - вот он их и заканчивает.
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Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин

..как и тем, что зеля оттягивает наших на донбассе.
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практично американці сьогодні говорять що вони більше не геополітичні гравці, оскільки не готові американці помирати за курдів чи українців
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хм... а то что Мы выводим с Лугандона ВСУ , кацапы конечно не воспользуются?! А вот Сирия болит у Клима Чугункина.. переживает идиот... блин - кто нами руководил и руководит?! Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин - Цензор.НЕТ 279
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Войска США в Сирии - это там такая же "гражданская война", как и в Украине.
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Мда, с курдами нехорошо получилось. Ну, другим наука будет.
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Два мира - два министра. 3000 грёбаных подписчика у министра иностранных дел. По 10-20 ретвитов под твитами. Авторитет бл..
Ну и по контенту Пристайко vs Климкин - земля и небо.



Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин - Цензор.НЕТ 9539

Россия воспользуется тем, что США выводят войска из Сирии, - Климкин - Цензор.НЕТ 9426
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