 Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба

Об этом, как сообщают Українські новини, Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга.
"Одна из норм закона "О государственной службе" касается предоставления руководителю учреждения организации или предприятия права принимать решение о не назначении победителя-кандидата на должность. Основанием для неназначения (Шевцова, - ред.) были возможные непрофессиональные качества и мое внутреннее убеждение в непрофессионализме того или иного кандидата", - заявил Труба.
Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств по Шевцову и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР.
"Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство по следователями ГБР", - пообещал Роман Труба.
701 5
Использование сенсорной кнопки в Раде поставит под сомнение легитимность принятых законов, - Труба
450 лет назад была утверждена Люблинская уния, регламентировавшая основание нового государства - Речи Посполитой. ВИДЕО
Ни мэр Кличко, ни его представители не пришли на допрос, - директор ГБР Труба
Порошенко не пришел на допрос. Ждем его 8 августа. В дальнейшем будем применять принудительный привод, - Труба
В ближайшее время будет утверждена концепция реформирования уголовной юстиции, - Рябошапка
https://twitter.com/m170261m/status/1181896065324388352
Как всега ,чем ничтожнее натура ,тем больше себя возвеличивает.
клоун у власти профессиональный политик.? Курам на смех,весь этот треп зебеней.