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 Политика Украины
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Все про:Труба (156) ГБР (618)

 Кандидатура Шевцова не была утверждена из-за сомнений в его профессионализме, - Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не утвердил кандидатуру заместителя главы ГУ Нацполиции Евгения Шевцова, который победил в конкурсе на занятие должности в ГБР, из-за сомнений в его профессионализме.


Об этом, как сообщают Українські новини, Труба заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

"Одна из норм закона "О государственной службе" касается предоставления руководителю учреждения организации или предприятия права принимать решение о не назначении победителя-кандидата на должность. Основанием для неназначения (Шевцова, - ред.) были возможные непрофессиональные качества и мое внутреннее убеждение в непрофессионализме того или иного кандидата", - заявил Труба.

Он также заявил, что выяснит в других правоохранительных органах наличие уголовных производств по Шевцову и будет настаивать на том, чтобы они были переданы в ГБР.

"Я сегодня поинтересуюсь, у кого такое уголовное производство, и буду общаться с прокурором, чтобы определил это производство по следователями ГБР", - пообещал Роман Труба.

Источник: https://censor.net.ua/n3153067
 
 
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Татьяна Черновол разнесла в пух и прах сучку Портнова по фамилии Труба на его же пресс конференции .

https://twitter.com/m170261m/status/1181896065324388352
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"Возможные непрофессиональные качества" - обороты речи от "профессионала".
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Ой офигеть, среди таких " профессионалов" трудно быть непрофессионалом.
Как всега ,чем ничтожнее натура ,тем больше себя возвеличивает.
клоун у власти профессиональный политик.? Курам на смех,весь этот треп зебеней.
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Перемога в конкурсі та сумніви у професіоналізмі переможця.🐸 Ви зробили це разом, зебіли.
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