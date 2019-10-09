 Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея принято без надлежащих оснований, - Минкульт

"Очевидно, решение об увольнении известного художника с занимаемой им должности было принято без надлежащих оснований, суд может признать его незаконным. Считаем, что это может стать основой для успешного обжалования А. Ройтбурдом решение Одесского облсовета в судебном порядке", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МКМС.

Напомним, 4 сентября Одесский областной совет решил расторгнуть досрочно договор с А. Ройтбурдом. За его увольнение проголосовал 51 депутат.

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Художник обжалует решение облсовета в Приморском районном суде Одессы.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поручил юристам ведомства проанализировать решение Одесского облсовета и выяснить, какие были юридические основания для увольнения.