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Все про:Министерство культуры (370) Министерство молодежи и спорта (68) Одесса (5678) увольнение (1721) Ройтбурд (12)

 Решение об увольнении Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея принято без надлежащих оснований, - Минкульт

Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) проанализировало ситуацию вокруг расторжения контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом на основании решения Одесского областного совета.

"Очевидно, решение об увольнении известного художника с занимаемой им должности было принято без надлежащих оснований, суд может признать его незаконным. Считаем, что это может стать основой для успешного обжалования А. Ройтбурдом решение Одесского облсовета в судебном порядке", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы МКМС.

Напомним, 4 сентября Одесский областной совет решил расторгнуть досрочно договор с А. Ройтбурдом. За его увольнение проголосовал 51 депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на радикальную смену власти, все разумные люди солидарны в отношении к Одесскому художественному музею, - Ройтбурд

Художник обжалует решение облсовета в Приморском районном суде Одессы.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поручил юристам ведомства проанализировать решение Одесского облсовета и выяснить, какие были юридические основания для увольнения.

Источник: https://censor.net.ua/n3153064
 
 
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А чем Ройтбурд хороший. Разве это не оскорбление украинской нации - его Шевченко с пейсами? Разве его картины половых органов не извращенный вкус? А та картина, которую он говном нарисовал и отнес в музей на выставку, что она там так воняла, что по запаху нашли - откуда вонь... Картины еврея Ройтбурда - позор еврейского народа и оскорбление всех украинцев.Как он может возглавлять музеи??? Сводите своих детей к его картине, написанной говном и послушаете какой Ройтбуд хороший... Покажите им картины половых органов и Шевченко с пейсами.
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