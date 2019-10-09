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 Находящийся в розыске криминальный авторитет Молдован задержан в Хмельницком, - Нацполиция. ФОТО

Сегодня, 9 октября, в Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с коллегами из СБУ задержали криминального авторитета по прозвищу Молдаван, который незаконно пересек государственную границу, нарушил избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста и находился в розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Находящийся в розыске криминальный авторитет Молдован задержан в Хмельницком, - Нацполиция 01

Гражданин соседнего государства несколько лет назад поселился в Хмельницком, где совершил ряд преступлений, в частности, предусмотренных ч. 3 статьи 185 (кража), ч. 1 статьи 309 (незаконное хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Украины.

Во время отбывания наказания получил уголовный статус "смотрящего" и контролировал поставки запрещенных веществ в учреждения по отбыванию наказаний. Кроме этого, зная о решении суда о его выдворении из Украины, постоянно скрывался от полиции и представителей Государственной миграционной службы.

В начале апреля 2019 года нарушителя миграционного законодательства таки задержали и выдворили за пределы Украины с запретом въезда до 2022 года. Однако, как выяснили правоохранители, вскоре он вне официальных пунктов пропуска вновь пересек границу Украины и вернулся в Хмельницкую область.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хмельницкие правоохранители задержали криминального авторитета Молдавана, который незаконно въехал в Украину

4 июня работники полиции его задержали. Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 1 ст.332-2 (незаконное пересечение государственной границы) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Однако на период расследования суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, во время отбывания которого мужчина бежал и с 15 июля был официально объявлен в розыск.

Сегодня, 9 октября, правоохранители задержали нелегала. Он будет доставлен в суд для избрания уже более строгогой меры пресечения - содержание под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3153062
 
 
 Топ комментарии
 
якісь такі зачухані авторитети пішли )
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СБУшник якийсь пухленький, на маминих борщах і варениках виплеканий )
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Криминальный авторитет в розовой курточке.
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так же хотел написать...а потом перевел взгляд на полициянта и СБУшника... и успокоился)))
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СБУшник якийсь пухленький, на маминих борщах і варениках виплеканий )
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мабудь рапорти добре вміє писати...ну якийсь же талант має бути?)))
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родаки пристроїли, - лопатою махати не треба, зарплату не затримують, на пенсію йдуть рано
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Да ,были люди в наше время ,не то что нынешнее племя ... какой же это молдован ,вот я действительно дружил с Молдованом Гришей ,так то действительно был авторитет ...
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киношный образ отличается от реального .обычный авторитет. как и все. может только откинулся , денег особо нет .в АТО его пулеметчиком .
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Криминальный авторитет в розовой курточке.
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наши министры и судьи-прокуроры и то больше на "авторитетов" похожи...
а это "хлопчик проходи мимо! не мешай дядям...))))
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