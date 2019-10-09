 Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии журналисту проекта "Радіо Свобода. Крым.Реалии ТВ".

По словам президента, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет.

"Именно на нормандском формате, были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей. Речь идет о двух обменах: наши люди есть как на территории России, так и на оккупированных территориях", - заявил глава государства.

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