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 Политика Украины, Общество
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 Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Дата нового обмена пленными между Украиной и РФ станет известна после саммита в нормандском формате.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии журналисту проекта "Радіо Свобода. Крым.Реалии ТВ".

По словам президента, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет.

"Именно на нормандском формате, были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей. Речь идет о двух обменах: наши люди есть как на территории России, так и на оккупированных территориях", - заявил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет, без международных партнеров деоккупация невозможна, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3153057
 
   
 Топ комментарии
 
а коли відбудеться зустріч самої четвірки ?
кажуть фуйло не хоче зустрічатись.
він і так майже все отримав.
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...після норманської четвірки, до якої тре відступити армією, на своїй землі й здійснити федералізацію, змінивши Конституцію... А пуйло набере нових заручників й будемо відступати до Дніпра, а після до Дунаю...
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У него теперь фишка, сдавать страну в обмен на заложников Кремля, а те и рады хватать всех подряд, на вокзалах да переходах.
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а коли відбудеться зустріч самої четвірки ?
кажуть фуйло не хоче зустрічатись.
він і так майже все отримав.
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73% населення України, - найщасливіші люди у світі. У вас ніколи не буде раку мозку...
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То шо Петя не давал - разведение войск в одностороннем порядке, формулу капитуляции, восстановление торговли с сепарами в дыре, планы ЗЕбилов начать выплату пенсий лугандонцам, сепаров на всех ключевых должностях в Украине, ну и там ещё по мелочам...Теперь лохов можно и послать..
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А де можна прочитати про "в односторонньому порядку", окрім коментарів форуму на "Цензорі"?
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На соседней ветке комбриг 93й бригады Плахотнюк все по полочкам разложил, только вам зебилам еще анализировать и думать нужно научиться.
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Вы не верите на слово местным петикам? А ведь они никогда не врут! Ну, только, если пишут...
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- Николай Андреевич, а куда это вы собрались на служебной машине?
- На встречу!
- На какую встречу? Вас пять минут назад уволили!
- На встречу ПРИКЛЮЧЕНИЯМ! Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6365
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Віддами за кожного полоненого по одній області України.
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...після норманської четвірки, до якої тре відступити армією, на своїй землі й здійснити федералізацію, змінивши Конституцію... А пуйло набере нових заручників й будемо відступати до Дніпра, а після до Дунаю...
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Слушай, я конечно понимаю, что порохоботы и зебилы это две разные категории людей, но постить Дугина?Это просто фу.
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Да это тем кто надеется договориться с агрессором, кто забыл про Иловайск и Углегорск потому как там не был.
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Даже не глядя на это видео могу сказать, что от Дугина хорошего в отношении украинцев не услышишь. Только зачем его постить, кто-то сомневается после всех их киселевых-соловьёвых что это за паршивый народец?Америки тут ты не открыл.
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Тебе не открыл, но тут на тебя одного тридцать чел., вопящих, что нужно отводить войска и договариваться с кацапами, и это фигня. Но тоже самое нам вещает Оф ПреЗЕдента, МИД, и МО с МВД Украины!!! Как план?
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Твои мотивы понимаю, и даже мог бы с ними согласиться, если бы не одно большое НО: те, кто пишет тут на форуме-и так знают, что за сволочи эти дугины-кисилёвы-соловьёвы. Те, кто тут не пишет-или не знают про существование ЦН, или ётуба (как какие-нибудь древние бабки), либо смотрят по зомбоящику "самые правдивые телеканалы" от Медведчука и прочее гэ. Сорри, но ты не ту целевую аудиторию избрал (о моральной стороне твоего коммента я просто молчу уже).
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А офис ПреЗЕдента смотрит ютюб? И не нужно про дугина-киселева-соловьева, они просто озвучивают оф. позицию кремля, но многим особо одаренным, даже это не понятно до сих пор.
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Дугин - это один из идеологов имперской России и ее нападения на Украину! пнх кремлебот со своим дугиным!
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абсолютно не пригоден быть президентом. Поэтому стал преЗЕдентом. Клоун и шут.
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Знайшов на Поеторії, замінив ім'я, і...

ну ты дошутишься владимир
мне в детстве обещала мать
я дошутился до высоких
престижных клоунских постов
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стопэ. пристайка буквально в четверг рассказывал что на этой неделе будет большой обмен

https://nv.ua/ukraine/politics/pristayko-anonsiroval-masshtabnyy-obmen-plennymi-novosti-ukrainy-50046218.html
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У него теперь фишка, сдавать страну в обмен на заложников Кремля, а те и рады хватать всех подряд, на вокзалах да переходах.
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Теперь стало окончательно понятно зачем Зеленский так спешил отвести войска и согласиться на формулу Штаймаера.
Путин поставил ему условие - подпиши формулу Штаймаера и отведи войска, и тогда я встречусь с тобой в норманском формате и отпущу часть пленных украинцев.
Время правления ЗЕ команды идет неумолимо...Зеленскому по-прежнему нечего предъявить украинцам.
Он обещал мир. Но мира ему не даст ни Путин, ни сепары (будут продолжатся обстрелы по линии фронта).
Он обещал борьбу с нищетой - но ему уже Богдан и олигархи объяснили, что экономика в полной жопе и делиться барышами олигархи не будут. Тарифы для населения будут и дальше повышаться и цены на товары расти.
ЕДИНСТВЕННЫЙ плюс в свой рейтинг ЗЕ может получить только от очередного обмена пленными. Больше ему негде брать "успехов". На этом обмене пленными можно протянуть свой падающий рейтинг еще 2-3 месяца.
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Дата следующего обмена пленными с РФ будет известна после встречи "нормандской четверки", - Зеленский

Шестёрка про четвёрку.
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Ковровая информационная бомбардировка Украины от дуэта "чекистов" Деркач-The Insider
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Среда, 9 октября 2019, 16:50
Не просто так после не выдерживающего критики "расследования" The Insider на поверхность всплыл Андрей Деркач с обвинениями в адрес НАБУ и Петра Порошенко.

Итак, не успел я буквально этим утром опубликовать материал "Сомнительные импровизации The Insider или американско-украинский фронт" как после неоднозначного наброса от The Insider на арену вышел другой представитель гибридного информационного фронта, которого мы давно не имели "удовольствия" наблюдать.
Как известно, народный депутат Украины Андрей Деркач, инициатор уголовного дела о вмешательстве в выборы США, обнародовал документы, согласно которым, первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Гизо Углава на протяжении нескольких лет, якобы, предоставлял посольству США в Киеве информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.
При этом Андрей Деркач, потомственный "чекист" в третьем поколении (дед служил в НКВД, отец выкормлен в лонах КГБ), в рамках своего "наброса" делает акценты на вину Петра Порошенко в ухудшении двухсторонних отношений Украины и США, а так же возникшего скандала.
И знаете, эта синхронность наброса от фэсовского The Insider и всплытия на поверхность фэсовского Деркача говорит лишь об одном - Лубянка начала полномасштабную, ковровую бомбардировку как бывшего, так и нынешнего президентов Украины, с целью максимальной дискредитации нашей страны на информационном плацдарме.
В то время как через The Insider ФСБ слило не выдерживающий критики наброс из разряда: "Видите плечо? Это плечо мафиози Кислина с которым встречался Зеленский. Верьте - нам так сказали "источники", но который подхватили практически все СМИ, не дождавшись официальных заявлений Офиса президента (который данную встречу опроверг), Андрей Деркач, прожжённый "чекист" и адепт "русского мира" организует тут же, аккомпанементом, наброс уже на Порошенко.
В общем, складно получается. Аффилированные ФСБ расследователи мочат Зеленского, аффилированный ФСБ персонаж в Украине мочит Порошенко. И в то время как активная прослойка украинцев грызется из-за внутренних склок, взаимного недоверия и взаимных претензий, наш враг планомерно продолжает осуществлять информационные диверсии.
И как бы не получилось так, что в итоге, оба лагеря противостоящих сейчас друг другу не оказались в проигрыше, а вместе с ними и Украина. Задумайтесь об этом, на досуге. Пока этот досуг ещё имеет место быть.
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Борзых щенков на пленных скоро выменивать будем?
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Путин скармливает Зеленскому пешки - маленькие победы и заставляет Зеленского поверить, что он сам их выиграл. Так жертва сама затягивает на своей шее петлю. Зеленский сдал Цемаха в противоречие всем и типа преподнес победу, что освободил пленных и это пешки которые скармливает Путин, чтобы потом Зеленский пошел опять против общественности и принял особый статус, но это уже будет не победа Зеленского, а это будет шах и мат Путина! Украина с особым статусом, который несет кучу фатальных последствий для страны - это легализация боевиков, федерализация, снятие санкций с России, про Крым забыть можно, и потом продолжение войны и Россия будет уже федерализованную страну по кускам откусывать! Это безответственно Зеленского - КВНщика садить за стол с полковником КГБ Путиным, который прошел серьезную подготовку в спецслужбах и который имеет колоссальный опыт в войнах и надеяться, что артист эстрадный переиграет в шахматной партии полковника КГБ... Зеленского вообще нельзя допускать садиться с ним за стол и даже разговаривать нельзя по телефону! И нужно требовать обнародовать, о чем они там говорили!!!
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Вы преувеличиваете качества Путина, просто у московитов есть отработанные веками планы действий, они незамысловаты но эффективны, а в пору современных СМИ, эффктивны сто крат. Основные это пропаганда и ложь, создание информационной волны, ...мы за все хорошее а они за все плохое..., затем связывание противника множеством пустых договоренностей, которые для них ничего не стоят, а потом подлый удар в спину. Так было и в период монгольской тартарии, и казацких войн 17го. века, большевицкого переворота и обеих мировых войн 20го., века. Да возьмите тот же Афган 80х.. Плохо, что Украина не имеет качественной элиты и опыта гос строительства, украиной правят дилетанты, случайные люди, зачастую неграмотные или просто дураки. А на дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь...
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Я б, на месте пуйла, отправила бы к монике на переговоры киркорова или галустяна... шо уже с этой дебилкой церемонится...
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Свиноферма ставит себя на место пуйла - мечтая как бы сделать хуже Украине через Зеленского.
И почему я не удивлен...?
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Вся вунючая вата из постсовка сует свое рыло в чужое государство, тк ссыт за свою шкуру, тк настроения меняются уже и у них... И почему я не удивлена?
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А тим часом противник не сидить склавши руки.

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09.10.2019 г.
Произведена частичная ротация и увеличение численности л\с подразделений в/ч 74814. (205-й отдельной мотострелковой бригады. место постоянной дислокации - Буденовск, Ставропольского края, РФ). Количество л\с доведено до 1500 человек. Последнее пополнение - переброс л\с артиллерийско-ракетного дивизиона подразделения.
Через ж\д станцию Иловайск начали прибывать л\с и техника подразделений в/ч 59361 ВС РФ (120-й гв. артиллерийской бригады, мпд - Кемеровская область). Подразделение беспилотной разведки бригады перемещено в Донецк.
Оборудованные позиции в районе Светлодарска-Дебальцево занимают пока не идентифицированные нами подразделения регулярной армии РФ. Вероятней всего 76-й ДШД (Псков, РФ).
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Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_1.html
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а теперь все можно обещать...но после нормандской встречи... после дождичка в четверг...
(это похоже на призрак коммунизма)))))
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ОПе внезапно поняли, что елейные ролики Голобородько уже не заходят пиплу. Всё меньше и меньше народ верит очередной серии мыльной оперы «Зелёная лапша на уши». Слишком свежи в памяти предвыборные сказки. И как они после разбились в хлам о дружественно-кумовскую реальность.
Так вот. Когда ответом на гундосо-перепуганное «зрада отменяется» по всей Украине полыхнули многотысячные Вече, в регионы отправились агитбригады. Министры разных министерств унд их замы. Рассказывать собравшимся о том, что формула Штайнмайера - это чуть ли не единственная возможность остановить войну (про победу никто и не вспоминает уже). Ведь перед возможной встречей в Нормандском формате нужно срочно сбить волну гнева. Не совсем, правда, получается задуманное. Не верят представителям агитбригад. Но они настойчивые. Ведь задача поставлена. Ну бы их, такие Вече. Всю картинку портят.
А там, особый статус на постоянной основе, народная милиция имени героев Сомали и прочие прелести… За что шестой год воюет Украина?.. Да кто уже вспомнит?!(ц)Алексей Петров

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Твоє фото? Норм дівчуля. Мовою по капелюху обслуговуєш?
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"Нормандская четверка" больше похожа на ""наркоманскую четверку" - 6-й год воду в ступе колотите а на выходе НОЛЬ! Что вы там обсуждаете? Может пора закрывать это сборище?! Дата наступного обміну полоненими з РФ буде відома після зустрічі "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 4463
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Нормандская четверка не собиралась три года , Путину она не нужна , а Порошенко никто не слушал. Хватит уже тормозов !
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для особо тупых - ни Миск , ни Нормандская четверка никому и нах не нужна - это напрасная трата времени.
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Зебил до сих пор ничего не понимает.
Охренительный дебил!
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Главный вопрос - КОГДА(!!!) (дата) эта «нормандская четверка» встретиться?...........
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И норманский формат будет *** знает когда. Ну, шо, зе, помог тебе твой ***ло?
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Не будет сейчас никакого обмена и встречи не будет, Путин никуда не торопится, Зеленский у него на крючке и выполняет любые условия, Путин будет выдвигать всё новые и новые требования, причём не идя ни на какие компромиссы со своей стороны, а в обмен на призрачную возможность бессмысленных переговоров. Зеленский в ловушке, плюс ко всему на него будет давить запад, этот "выдающийся лидер современности" умудрился испортить отношения со всеми союзниками оставшись один на один с Путиным, который будет варить его на медленном огне, у него есть и время и необходимые ресурсы, чего никак нельзя сказать о Зеленском. Избиратели Зеленского столь же глупы и наивны, как и их кумир, ведь любому студенту-международнику понятно что с Путиным договориться невозможно, он ждёт полной и безоговорочной капитуляции Украины и менять позицию не намерен.
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Абсолютно в дырочку, путину тут нужен бесконечный бардак, и спешить ему некуда. А Зебобики сами загнали себя в тупик, теперь что ни сделай, хоть в какую сторону не двинься, будет еще хуже.
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эти зеЛЕные мрази на хайпе 'освобождения пленных' сдает СУВЕРЕНИТЕТ УКРАИНЫ!
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Чого ЗЕро лізе у "нормандський формат"? Там же 3 проти одного, Макрон налаштований скептично, а Меркель після оприлюднення розмов Трампа і Зелі теж. Це не цюцюркою на піаніно 95 кварталу грати, програє Вова, бо разом з полоненими візьме на себе нові обов'язки ще і відбудувати лугандон за бюджет.
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Против Путина сейчас не только одна Украина , но и Германия с Францией. Торговля- торговлей , но войну на пороге никто не хочет. Будут давить Пьіню и наклонять , потому он и прячется , не хочет ехать в Париж. Грибьі с Шойгу собирает , график напряженньій...
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НЬЮС.РУ 03 октября 2019
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-В Кремле усомнились в сроках «нормандской» встречи 16 октября из-за напряженного графика работы президента Путина. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
-Проведение встречи в рамках «нормандского формата» вряд ли будет возможно назначить на 16 октября из-за трудностей с графиком президента России Владимира Путина.
Об этом сообщил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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"...вряд ли будет возможно НАЗНАЧИТЬ.... - Россия "не при делах" но "назначает" - БЫТЬ или не БЫТЬ"нормандскому формату" а точнее 3-Мировой войне на континенте. А Европа, как и с Чехословакией в 1938 побоку. и толстые бюргеры очень этому рады. Ну-ну.
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