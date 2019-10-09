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Все про:ГПУ (9377) Одесса (5678) СБУ (13907) Стерненко (57)

 ГПУ передала в СБУ все дела по нападениям на Стерненко

Генпрокуратура направила уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральная прокуратура направила уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что случаи, о которых идет речь, должен расследовать один орган следствия - "для обеспечения беспристрастного и быстрого результата".

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В ГПУ напомнили, что осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на Стерненко, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

"В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование", - уточняют в ведомстве.

В то же время, добавили в ГПУ, по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлен в Приморский районный суд Одессы.

В прокуратуре считают, что нападения на Стерненко должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

Источник: https://censor.net.ua/n3153055
 
   
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Сразу будет видно кому служит СБУ - народу Украины или портнову с кивой.
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То есть если изобразил из себя патриота можно резать в пьяном угаре на бытовой почве всех подряд?
Он же сам побежал за мужиком, и зарезал.
Если Вы столкнетесь случайно с бандитом, который лезет к вашей жене и столкнувшись с топором от вас-зарежет, то смело может одевать вышиванку, после чего вас мёртвого объявят ватником, которого ликвидировал патриот.
Правильно?
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Офигеть, что в конторе сдедаки сильнее?
Насколькл я помню, согласование ОРД идет через прокурорский надзор.
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Это существо еще живое? ГПУ передала в СБУ все дела по нападениям на Стерненко - Цензор.НЕТ 2921
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Ну тепер все ясно з тими справами- їх або поховають або ще й зроблять Стерненка винним у нападі на самого себе.
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а чим же тоді Югік займався з кумом? може їм просто часу не хватило? )))
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Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство". Так вроде должны были открыть дело по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
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