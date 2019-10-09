 ГПУ передала в СБУ все дела по нападениям на Стерненко

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Генеральная прокуратура направила уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе в Главное следственное управление СБУ в связи с необходимостью проверки информации о возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что случаи, о которых идет речь, должен расследовать один орган следствия - "для обеспечения беспристрастного и быстрого результата".

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В ГПУ напомнили, что осуществляют процессуальное руководство в трех уголовных производствах по фактам нападений на Стерненко, еще по одному обвинительный акт в отношении подозреваемого нападавшего направлен в суд.

"В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесение другому телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование", - уточняют в ведомстве.

В то же время, добавили в ГПУ, по факту нанесения Стерненко телесных повреждений с помощью огнестрельного оружия досудебное расследование завершено, обвинительный акт о покушении на умышленное убийство направлен в Приморский районный суд Одессы.

В прокуратуре считают, что нападения на Стерненко должны рассматриваться в широком контексте нападений на других активистов, совершенных в тот же период в Одессе.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года он заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.