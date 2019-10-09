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 Политика Украины
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Все про:МИД (5157) Нидерланды (855)

 Глава МИД Нидерландов Блок посетит Украину 10 октября

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок 10 октября осуществит визит в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что в ходе визита Блок встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия из важных тем международного характера", - говорится в сообщении.

После министры проведут пресс-конференцию для СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине стоит продолжать политику сотрудничества с Нидерландами в деле MH17, в том числе относительно незакрытого воздушного пространства, - Яременко. ВИДЕО

Напомним, накануне парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17. В частности, депутаты поддержали предложение дополнительного расследования причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды проведут дополнительное расследование по делу МН17

Источник: https://censor.net.ua/n3153053
 
 
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Будет требовать от ЗЕбила компенсации семьям погибших голландцев в МН-17 ?
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Думаю для этого нужно какое-нибудь судебное решение, его пока нет, не о чем говорить
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Сумма на которую Украина закупает семена, рассаду и цветы у голландцев намного больше суммы компенсации.
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Полагаю нидергландер станет гневно возникать почему Украина не закрыла воздушное пространство
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Будет уговаривать Украину, признать вину за сбитый боинг..
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