 Глава МИД Нидерландов Блок посетит Украину 10 октября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что в ходе визита Блок встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждены вопросы взаимодействия из важных тем международного характера", - говорится в сообщении.

После министры проведут пресс-конференцию для СМИ.

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Напомним, накануне парламент Нидерландов проголосовал за расследование "роли Украины" в катастрофе MH17. В частности, депутаты поддержали предложение дополнительного расследования причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий 2014 года.

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