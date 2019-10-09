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 Политика Украины
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Все про:закон (2646) законопроект (2193) Зеленский (3178) Евросоюз (12612)

 Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом Европейского союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических обозначений" № 123-IX был подписан 9 октября.

"Внедрение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических обозначений путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закона Украины "Об охране прав на обозначения происхождения товаров", Декрета Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".

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Источник: https://censor.net.ua/n3153051
 
 
 Топ комментарии
 
Гениально! Верней "генитально", учитывая субъект.
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*** в тему...привязки к местности))))
хорошо известно, что:
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
японец - человек, а японка - автозаправка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район;
канадец - человек, а канадка - стрижка.

и только одно исключение:
москвичка - вроде человек, а москвич - ведро с гайками
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та ну шо Ви...«Рюзьгє Борщь, ето іконно скрєпнє руСССкоє блюдо! Ето нє бандєровскійє ШТІ, чьто хоть хуйло полощи ! »...
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Гениально! Верней "генитально", учитывая субъект.
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Прощай Шампанское,коньяк ,рошфор,маццони и так далее.
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успели б хотя бы борщ, галушки, спотыкач, перцовку, котлету, налысныки, калиновку...(ну...ну-ну... подсказывайте ещё).... запатентовать)))
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та ну шо Ви...«Рюзьгє Борщь, ето іконно скрєпнє руСССкоє блюдо! Ето нє бандєровскійє ШТІ, чьто хоть ***** полощи ! »...
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э не...борщ не отдадим!
щи - то щи, хоть др*щи! а борщик - як українький дощик, наче б то і вода, але зовсім не та!!!
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В привязке к географическим названиям.
Всё что начинается на Xeр - будет принадлежать Херсону.
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Да это ж закон столетия! Именно этого и ждали все голосовавшие за Зеленского!
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Молодец. Вино из огромного резервуара брожения, нельзя называть "шампанским". В отличии от бутылочного брожения, как это происходит с Шампанским в Шампанье.
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А вино бутылочного брожения которое происходит в Бахмуте...можно называть шампанским？
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*** в тему...привязки к местности))))
хорошо известно, что:
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
японец - человек, а японка - автозаправка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район;
канадец - человек, а канадка - стрижка.

и только одно исключение:
москвичка - вроде человек, а москвич - ведро с гайками
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В зё-команде ищут абы шо понравится украинскому народу - вот про ЕС вспомнили.
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