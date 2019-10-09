 Зеленский подписал закон о согласовании украинского законодательства по охране прав на географические обозначения с правом ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны географических обозначений" № 123-IX был подписан 9 октября.
"Внедрение этого закона будет способствовать адаптации актов национального законодательства к праву Европейского Союза, а также выполнению обязательств, взятых Украиной в соответствии с соглашением об ассоциации с Европейским Союзом", - говорится в сообщении.
Законом предусмотрено совершенствование правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности относительно правовой охраны географических обозначений путем внесения соответствующих изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, закона Украины "Об охране прав на обозначения происхождения товаров", Декрета Кабинета министров Украины "О государственной пошлине".
щи - то щи, хоть др*щи! а борщик - як українький дощик, наче б то і вода, але зовсім не та!!!
Всё что начинается на Xeр - будет принадлежать Херсону.
хорошо известно, что:
испанец - человек, а испанка - грипп;
американец - человек, а американка - бильярд;
индеец - человек, а индейка - птица;
кореец - человек, а корейка - еда;
болгарин - человек, а болгарка - инструмент;
поляк - человек, а полька - танец;
турок - человек, а турка - посуда;
голландец - человек, а голландка - печка;
литовец - человек, а литовка - коса;
чех - человек, а чешка - обувь;
китаец - человек, а китайка - яблоко;
японец - человек, а японка - автозаправка;
молдаванин - человек, а молдаванка - район;
канадец - человек, а канадка - стрижка.
и только одно исключение:
москвичка - вроде человек, а москвич - ведро с гайками