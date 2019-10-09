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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1868) Минздрав (2034) Зоряна Скалецкая (28)

 Мы планируем отказаться от устаревших медицинских справок, которые обросли коррупционными схемами, - Скалецкая

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - отметила Скалецкая

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Источник: https://censor.net.ua/n3153050
 
 
 Топ комментарии
 
Неси любое фуфло, нглавное влепить про "коррупционные схемы", и ЗЕбилы в экстазе.
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о всех!
даешь справки в интернете!

следующий шаг - еда в смартфоне!
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какие мед. справки признают устаревшими?
мед. книжки? справки в детсад, школу? о каких справках речь?
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Неси любое фуфло, нглавное влепить про "коррупционные схемы", и ЗЕбилы в экстазе.
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Это - зрада! А как же теперь любимые справки соевых патриотов - энурезно-плоскостопные? Как у Полтавы, Гая и Луганского?
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а у дубінскава? ну ілі у зєлєнскава на худой канєц...
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Т.е., с теми ты согласен? Ну и ладушки! Дубинскую вату - туда же!
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Бла -бла бла.Очень красиво туман наводит.Пока не поздно-закаляйтесь.Скоро протянем ноги с таким министром.
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какие мед. справки признают устаревшими?
мед. книжки? справки в детсад, школу? о каких справках речь?
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Справка: принудительная госпитализация в психиатрическую больницу
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могу успокоить - это уже отменено... только с согласия)))
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а все! значит не псих...раз соображает что туда нельзя соваться! ))))
а если серьезно...такие лечебницы уже давно сокращают...а пациентов выгоняют домой... радуйтесь соседи и окружающие...могут только после какого-то социально опасного случая закрыть на несколько недель...но... и то...есть "справка" (справка есть...по теме статьи)))) и он не наказуем...
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Что значит -- не хочет!?? Я вот, в свое время, наоборот -- попросился..)) Взяли --- аж бегом!
Правда, через неделю --- вытолкали в шею....((( Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 6755
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о всех!
даешь справки в интернете!

следующий шаг - еда в смартфоне!
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зачем в интернете?
Можно ж начать верить на слово.
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ну таке. пару гривен за шутку дам. куда перечислить?
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бл. они прямо фонтанируют идеями!
теперь без справок! в смартфоне справка будет! у всех! в детский садик - справка в смартфоне!
интересно, а как это уберет коррупционную составляющую? это как то заставит реально проходить врачей вместо того чтобы знакомый терапевт выписал тебе справку просто так?
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подаришь врачу смартфон и у тебя появится справка..
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"Врач в смартофоне" или "Медицина в смартофоне" и печатай сам себе справки или рецепты - диджитализация называется
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мы планировали планировали да невыпланировали...
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ну наконєц то! маємо реформаторку! буде боротися із справками.
зашібісь! це ж прорив!
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Скасувати "лікарняні листки" нафіг потрібно бо за них вимагають лікарі гроші і не дають хворіти коли дійсно хворий. Ввести практику захворів звернувся до е-кабінету лікаря автоматично отримав лікарняний на один день і так само продовжувати, якщо потрібно без звернення до лікаря.
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так...але хто перевірить ваш стан? чи насправді ви настільки хворі що потребуете постільний режим? а як що (чисто теоритично) це інфекційна хвороба і потребуе лікування в стаціонарі...а якшо навпаки, це "уявна" хитро-мудра імітація хвороби, щоб поїхати на риболовлю?))) а тоді ще по лікарняному і грошики капнуть?...не-не лікарняний то окрема історія...там як... в СБУ)))
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Исходя из новости надо понимать, что после отмены справок все должны будут верить друг другу на слово?
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Т.е. украинцам бюрократы не верят??
Должно быть достаточно честного слова!
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вспомнился анекдот
***
прихожу в банк...солидный..богатый...глядь...а там ручка на веревочке... это что ж такое?
я им доверяю свои деньги...а они не доверяют мне копеечную ручку? )))
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Можно будет не вызывать врача, а скинуть ему на счёт, например приват.
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Дебилов полный сайт, а комментарии такие, что только к психиатру, причем срочно.
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Действительно,а нахрена та справка нужна,если по новому трудовому кодексу человека можно уволить,хоть он и на больничном,в отпуске или в декрете.Ну твари!
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Каким образом заслуженная доярка Украины стало министром здравохранения
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Все верно, нужно отказаться от всего,и собрать всех до кучи...Теперь в бассейн все вшивые,грибковые,сифилисные и прокаженные-Свободный Вход...Страна идиотов,идут в Расею,а якобы хотят как в Европе
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значить будуть нові справки, рожеві чи салатові, з запахом фіалок )))
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"Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения" - это дно. Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 446 Оказывается,именно эти вопросы и тормозят?Неужели она настолько тупа? Ми плануємо відмовитися від застарілих медичних довідок, які обросли корупційними схемами, - Скалецька - Цензор.НЕТ 4846
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