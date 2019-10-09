 Мы планируем отказаться от устаревших медицинских справок, которые обросли коррупционными схемами, - Скалецкая

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок.
"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - отметила Скалецкая
мед. книжки? справки в детсад, школу? о каких справках речь?
а если серьезно...такие лечебницы уже давно сокращают...а пациентов выгоняют домой... радуйтесь соседи и окружающие...могут только после какого-то социально опасного случая закрыть на несколько недель...но... и то...есть "справка" (справка есть...по теме статьи)))) и он не наказуем...
Правда, через неделю --- вытолкали в шею....(((
даешь справки в интернете!
следующий шаг - еда в смартфоне!
Можно ж начать верить на слово.
теперь без справок! в смартфоне справка будет! у всех! в детский садик - справка в смартфоне!
интересно, а как это уберет коррупционную составляющую? это как то заставит реально проходить врачей вместо того чтобы знакомый терапевт выписал тебе справку просто так?
зашібісь! це ж прорив!
Должно быть достаточно честного слова!
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прихожу в банк...солидный..богатый...глядь...а там ручка на веревочке... это что ж такое?
я им доверяю свои деньги...а они не доверяют мне копеечную ручку? )))